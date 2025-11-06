De crypto ­wereld stond deze week even op scherp toen on-chain data liet zien dat BlackRock ruim 34.700 ETH, ter waarde van ongeveer $114 miljoen, heeft overgemaakt naar Coinbase. De transactie werd binnen enkele minuten opgepikt door on-chain watchers en zorgde direct voor speculatie: is ’s werelds grootste vermogensbeheerder bezig met een massale verkoop, of is dit gewoon een strategische herpositionering?

De timing maakt het nieuws extra gevoelig. De Ethereum koers had zich net hersteld boven $3.200, maar zakte na de melding terug richting $3.050, terwijl het handelsvolume op de beurzen sterk toenam.

Hoewel er geen officieel commentaar kwam vanuit BlackRock, spreken analisten van een klassieke “whale scare”, een gebeurtenis waarbij een grote transactie tijdelijk het marktsentiment onder druk zet, ook als er geen directe verkoop plaatsvindt.

Waarom zou BlackRock dit doen?

Er zijn verschillende verklaringen mogelijk, en niet allemaal bearish. De meest voor de hand liggende reden is winstneming of rebalancing. Na de sterke opleving van Ethereum eerder in oktober, toen de koers nog richting de $3.400 ging, kan een fonds simpelweg winst vastleggen of de portefeuille herschikken.

Een tweede mogelijkheid is liquiditeitsbeheer. Grote institutionele spelers plaatsen vaak assets op beurzen om snel te kunnen reageren op marktbewegingen, zonder dat ze per se van plan zijn om direct te verkopen.

Coinbase fungeert bovendien als prime broker voor meerdere institutionele klanten, wat betekent dat de storting deel kan uitmaken van een interne herallocatie of collateralstrategie.

Toch zorgt de timing voor spanning. De markt is nog steeds gevoelig na weken van volatiliteit en voorzichtig optimisme. Elke beweging van een grote speler zoals BlackRock wordt dan gezien als een signaal, terecht of niet. Benieuwd naar de werkelijke Ethereum verwachting?

BlackRock is selling more $ETH. It just deposited $114.9 million in ETH to Coinbase. Yesterday, BlackRock didn't sell BTC but it sold ETH. It seems like we have to wait more for an Altseason. pic.twitter.com/c9TQZuZMhg — BitBull (@AkaBull_) November 5, 2025

Koersreactie: hoe “bearish” is dit echt?

Na de melding daalde de Ethereum koers kort met ongeveer 2,8%, maar wist zich binnen een paar uur te stabiliseren. Volgens data van CoinMarketCap zakte ETH naar $3.040, om vervolgens terug te klimmen richting $3.120 op het moment van schrijven.

Traders wijzen erop dat dit niet de eerste keer is dat een grote storting op Coinbase voor opschudding zorgt. In mei en augustus van dit jaar zagen we vergelijkbare whale transacties, maar die bleken later vaak onderdeel van arbitrage of liquiditeitsbeheer, niet van massale verkoop. Toch blijft het risico bestaan dat andere grote houders het voorbeeld volgen, wat een kortstondige verkoopdruk kan veroorzaken.

De belangrijkste technische zones blijven onveranderd. De steun ligt rond $2.950 – $3.000, een niveau dat sinds september meerdere keren standhield. Weerstand zien analisten bij $3.350 – $3.400, waar ETH de afgelopen weken telkens werd afgewezen. Een slot onder de $2.950 zou bearish zijn, maar zolang die grens overeind blijft, blijft het herstelbeeld ook intact.

Wat zeggen de analisten?

Analisten zijn het erover eens dat deze transactie op zichzelf geen trendverandering betekent. Volgens Delphi Digital en Santiment zijn er geen aanwijzingen dat meerdere grote wallets tegelijk verkopen.

Het totale aantal ETH op beurzen blijft relatief laag, wat erop wijst dat de structurele verkoopdruk beperkt is.

“Zulke transfers veroorzaken altijd ruis,” zegt marktstrateeg Laura Shin. “Maar zonder bredere uitstroom van institutioneel kapitaal is dit waarschijnlijk eerder een liquiditeitsbeweging dan een exit.”

De onzekerheid rond het rente­beleid van de Federal Reserve blijft zwaar wegen op risicovolle beleggingen, en dat maakt de markt extra gevoelig voor geruchten. Elke beweging van een grote speler als BlackRock krijgt daardoor erg veel aandacht, ook als die alleen technisch is.

Vergelijking met eerdere whale bewegingen

Historisch gezien hebben grote ETH-transfers van 20.000 tot 50.000 munten zelden langdurige crashes veroorzaakt. In de meeste gevallen zakte de koers kort, maar herstelde daarna snel zodra duidelijk werd dat het niet om massale verkoop ging. In april bijvoorbeeld stuurde een onbekende whale 40.000 ETH naar Binance, waarna de koers met 4% daalde, maar een week later alweer 7% hoger stond.

Dat patroon kan zich opnieuw herhalen, vooral als het marktsentiment in november verder verbetert. Met de verwachting van renteverlagingen begin 2025 en een toenemende instroom in Ethereum ETF’s, blijven de onderliggende fundamenten solide.

Kortetermijnvooruitblik: opletten, niet panikeren

Voor de komende dagen kijken traders vooral naar follow up data. Blijven de on-chain instromen beperkt tot deze ene transactie, dan zal de rust waarschijnlijk snel terugkeren. Zien we echter meerdere grote wallets die ETH richting beurzen sturen, dan kan de verkoopdruk toenemen.

Tot die tijd lijkt de markt voorzichtig te blijven. De boodschap van analisten is dus ook duidelijk. Niet elk on-chain alarm betekent paniek, maar elk datapunt verdient eventueel wel aandacht. De zet van BlackRock herinnert beleggers eraan dat zelfs in een volwassen markt de beweging van een grote speler het sentiment binnen uren kan kantelen.

