De Chainlink koers blijft rond de 8 dollar plakken, terwijl het bedrijf de ene na de andere grote samenwerking binnenhaalt. Beleggers vragen zich af wat gaat Chainlink doen nu de adoptie hard groeit, maar de prijs amper beweegt. We zetten het Chainlink nieuws op een rij.

DTCC zet Chainlink in: groot voor de Chainlink koers

De Depository Trust and Clearing Corporation, kortweg DTCC, is een van de grootste financiële bedrijven ter wereld. Het verwerkt jaarlijks transacties met een waarde van meer dan 114 biljoen dollar. Dit bedrijf gaat de techniek van Chainlink gebruiken voor zijn nieuwe Collateral AppChain, een systeem dat onderpand 24 uur per dag, 7 dagen per week kan beheren.

De officiële livegang staat gepland voor het vierde kwartaal van 2026. Voor wie de beste altcoins volgt is dit groot nieuws: een gevestigde partij uit de oude financiële wereld kiest bewust voor Chainlink als motor onder de motorkap.

FIFA-deal toont het bredere Chainlink nieuws

Ook de sportwereld klopt aan. ADI Predictstreet, de officiële partner voor voorspellingsmarkten van het WK voetbal 2026, gebruikt Chainlink als enige oracle voor zijn platform. Een oracle haalt betrouwbare data van buiten de blockchain naar binnen, in dit geval de uitslagen van wedstrijden.

Het WK 2026 telt 48 landen, 104 wedstrijden en 16 speelsteden in Canada, Mexico en de Verenigde Staten. Chainlink levert straks de geverifieerde uitslagen, zodat uitbetalingen automatisch en eerlijk verlopen. Het laat zien hoe breed de techniek inzetbaar is.

Waarom adoptie niet meteen in de Chainlink koers verwachting zit

Toch reageert de markt voorzichtig. De Chainlink koers test al weken het niveau rond 8,20 dollar, dat eerst steun gaf en nu juist als plafond werkt. Onder die grens ligt een dichte laag aan leningen rond de 8 dollar, wat de prijs gevoelig maakt voor scherpe bewegingen.

Dat adoptie en koers uit elkaar lopen, is niet vreemd. Grote deals leveren pas later inkomsten en gebruik op. De markt zit bovendien in een angstige stemming, waardoor goed nieuws minder hard doorwerkt in de prijs.

“Institutionele deals zijn fundamenteel het sterkste signaal dat je kunt krijgen, maar de markt rekent ze pas in zodra het echte gebruik op gang komt”, zegt een analist van het Coinspeaker-team.

Wie Chainlink kopen overweegt, let dus best op het verschil tussen lange termijn waarde en korte termijn ruis.

Analist voorspelt ADA koers in de slipstream

Opvallend is dat analisten ook naar Cardano kijken. Sommigen denken dat een herstel van de bredere altcoinmarkt ADA kan optillen, met koersdoelen tussen 0,28 en 0,30 dollar voor de tweede helft van 2026. De Cardano verwachting hangt sterk samen met het algehele sentiment.

Cardano (ADA) 24u 7d 30d 1j All Time

Net als bij Chainlink geldt: zonder duidelijke ommekeer in de markt blijven de bewegingen klein. Beleggers die kijken naar welke crypto stijgt houden beide munten daarom scherp in de gaten.

Wat de markt nu kan verwachten

Voor Chainlink draait het op korte termijn om dat ene niveau: kan de koers boven 8,20 dollar breken, dan komt er ruimte naar boven. Lukt dat niet, dan blijft de prijs waarschijnlijk in een nauwe band hangen.

Onderliggend bouwt Chainlink wel gestaag aan zijn positie. De deals met DTCC en de FIFA laten zien dat de techniek serieus genomen wordt. Of dat zich vertaalt naar een hogere koers, hangt af van het bredere crypto nieuws en het herstel van de markt in de komende maanden.