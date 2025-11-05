De cryptomarkt leverde in korte tijd zo’n $230 miljard in. De totale marktkapitalisatie daalde van $3550 miljard naar $3320 miljard: ruim 6% verlies in één dag. Bitcoin bleef nog redelijk overeind, maar Ethereum en andere toonaangevende crypto’s kregen zwaardere klappen. Dreigt de Ethereum koers hierdoor verder weg te zakken?

Ethereum koers breekt door belangrijke steun

De Ethereum prijs daalde met ongeveer 9% in 24 uur en staat nu rond $3300. Daarmee presteert het token duidelijk slechter dan Bitcoin, dat ongeveer 5% verloor. De daling past in een bredere neerwaartse trend waarin Ethereum de afgelopen week bijna 18% en de afgelopen maand ruim 27% verloor ten opzichte van eerdere prijsniveaus.

Deze koersbeweging volgde nadat het prijsniveau rond $3600 werd doorbroken, wat volgens het LuxAlgo Market Structure model een ‘Break of Structure’ betekende. Dat signaal leidde tot automatische verkopen en liquidaties van leverage posities.

De Altcoin Season eindigt en Bitcoin neemt de leiding over

De Altcoin Season Index is teruggevallen naar 23, het laagste niveau sinds maart 2025. Een score onder 25 wijst op een ‘Bitcoin Season’, waarin kapitaal wegstroomt uit altcoins en verschuift naar Bitcoin of stablecoins. Het prestatieverschil tussen Bitcoin en altcoins is daarmee duidelijk groter dan in de voorgaande maanden.

De totale marktwaarde van altcoins zakte van ongeveer $1800 miljard in september naar zo’n $1400 miljard begin november: bijna $400 miljard verlies in slechts twee maanden. Grafieken over de afgelopen 90 dagen laten een consistente neerwaartse trend zien zonder overtuigende signalen van herstel.

Het sentiment zakt diep in de fear zone

De Crypto Fear & Greed Index voor Ethereum zakte naar 27, wat overeenkomt met een fase van sterke angst. Een maand geleden stond dezelfde index nog boven de 70, wat op extreme hebzucht duidt. De omslag van optimisme naar paniek kwam dus zeer snel.

Het ETH handelsvolume steeg naar ongeveer $247 miljard. Dat wijst op actieve verkoop en mogelijk gedwongen liquidaties, in plaats van gewone winstnemingen. Wanneer ETH volumes sterk toenemen tijdens dalingen, duidt dat meestal op capitulatie onder traders die hun posities niet langer kunnen vasthouden.

