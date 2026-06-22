De XRP koers staat rond de 1,14 dollar en blijft daarmee opvallend stabiel. Terwijl Bitcoin ETF’s recordbedragen verliezen, blijft er juist geld stromen naar XRP ETF’s. Dat laatste Ripple nieuws roept bij beleggers een grote vraag op: waarom is XRP zo veerkrachtig?

XRP ETF trekt zes weken op rij geld aan

De XRP ETF’s in de Verenigde Staten boeken nu zes weken op rij netto instroom. Sinds de start in november 2025 haalden de fondsen samen ongeveer 1,44 miljard dollar op. Inmiddels zijn er zeven van deze producten, met een totaal belegd vermogen van rond de 1 miljard dollar.

Volgens Ripple markeert de komst van deze fondsen het begin van een institutioneel tijdperk. Grote partijen kunnen nu via een gereguleerd product in XRP beleggen, zonder zelf een wallet te beheren. Zelfs zwaargewichten als Goldman Sachs bouwden via deze fondsen een fors belang op. De vraag blijft groot, ook al wijst de XRP koers verwachting voorlopig op een vlakke markt.

Bitcoin ETF verliest recordbedrag

Bij Bitcoin draait het beeld precies om. De Bitcoin ETF’s maken een recordreeks aan uitstroom door. Beleggers haalden er de afgelopen weken miljarden dollars uit, vooral omdat grote partijen hun risico willen verlagen. In sommige weken liep de gezamenlijke uitstroom van Bitcoin en Ethereum op tot honderden miljoenen dollars.

Dat geld verdwijnt niet uit de cryptomarkt, maar verschuift naar andere munten. Een flink deel komt terecht bij de beste altcoins, zoals XRP en Solana. Zo ontstaat een zeldzaam beeld: het ene fonds bloedt, terwijl het andere records breekt. Voor veel beleggers is dit een teken dat ze hun geld binnen crypto verschuiven in plaats van helemaal uitstappen.

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Waarom stijgt de Ripple koers niet mee?

Ondanks de sterke instroom blijft de grote koerssprong uit. De XRP koers zakte zelfs licht weg en noteert onder de 1,20 dollar. Dat komt door de zwakke stemming op de bredere markt en zorgen over de rente en geopolitieke spanningen.

Toch zijn er duidelijke redenen achter het vertrouwen in Ripple. Drie punten springen eruit:

Regelgeving: de CLARITY Act in de Amerikaanse Senaat moet XRP een heldere, niet-effecten status geven.

de CLARITY Act in de Amerikaanse Senaat moet XRP een heldere, niet-effecten status geven. Partnerships: Ripple breidt zijn samenwerkingen met grote financiele instellingen verder uit.

Ripple breidt zijn samenwerkingen met grote financiele instellingen verder uit. Gebruik: XRP richt zich op snelle en goedkope internationale betalingen.

“De geldstroom naar XRP ETF’s laat zien dat grote beleggers verder kijken dan de dagkoers,” zegt een analist van Coinspeaker. “Zij gokken vooral op de rol van XRP in het wereldwijde betalingsverkeer.” De onzekere Bitcoin koers verwachting drijft beleggers juist richting munten met een eigen verhaal.

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Voor de korte termijn blijft de markt grillig. Maar zolang de XRP ETF’s geld blijven aantrekken, houden veel beleggers vertrouwen in een herstel van de XRP koers. Het eerstvolgende instroomcijfer wordt daarom nauwlettend gevolgd.

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