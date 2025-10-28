Dubai maakt zich op voor het crypto evenement van het jaar. In december delen Brad Garlinghouse, de XRP CEO, en Changpeng Zhao (CZ), oprichter van Binance, samen het podium tijdens Blockchain Week Dubai 2025. Twee zwaargewichten, één podium en dat zorgt nu al voor opschudding in de wereld van blockchain en elke grote crypto exchange die in de regio actief is.

Grote namen, één podium

De line-up is indrukwekkend. Naast Garlinghouse en CZ staan ook Michael Saylor en Raoul Pal op het programma. De aankondiging kwam via Binance zelf.

One stage! • Michael Saylor

• Brad Garlinghouse

• Raoul Pal

• CZ#BinanceBlockchainWeek pic.twitter.com/weRogQRXvu — Binance (@binance) October 27, 2025

Het event is op 3 en 4 december in de Coca-Cola Arena in Dubai. Een plek die inmiddels synoniem is met grote Web3 conferenties.

De sfeer belooft intens te worden. Niet alleen omdat de top van de crypto industrie aanwezig is, maar ook omdat Dubai zich positioneert als het crypto centrum van het Midden-Oosten.

Dubai het nieuwe crypto epicentrum

Dubai’s aantrekkingskracht is simpel te verklaren. De stad combineert duidelijke regelgeving, lage belastingen en snelle innovatie. De VARA-licentie maakt het voor bedrijven eenvoudig om legaal te opereren binnen een gereguleerde structuur. Iets waar andere regio’s nog mee worstelen.

Bovendien is er veel kapitaal aanwezig. Grote fondsen en family offices uit de Golfregio investeren steeds vaker in blockchain, NFT’s en crypto exchanges. Voor veel projecten is Dubai daardoor de ideale springplank richting Azië en Europa.

Brad Garlinghouse: blockchain voor echte banken

De XRP CEO gaat tijdens zijn keynote dieper in op hoe blockchain traditionele financiële systemen aan het veranderen is. Ripple breidt zich snel uit met recente overnames zoals Hidden Road, GTreasury en Rail. Het bouwt aan een ecosysteem waar banken, overheden en bedrijven op kunnen draaien. Lees ook ons artikel over Ripple die de Hidden Road acquisitie onthult.

With today’s close of Hidden Road (now Ripple Prime), Ripple has announced 5 major acquisitions in ~2 years (GTreasury last week, Rail in August, Standard Custody in 2024, Metaco in 2023). As we continue to build solutions towards enabling an Internet of Value – I’m reminding you… https://t.co/O5Uub7ulw9 — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) October 24, 2025

Garlinghouse zal uitleggen hoe XRP en de XRPLedger de ruggengraat vormen van grensoverschrijdende betalingen. Minder wachttijd, minder kosten, meer transparantie en dat is precies waar instellingen naar zoeken. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Zijn boodschap? “Blockchain is geen toekomstmuziek meer. Het is er al. En XRP staat in het midden.”

Changpeng Zhao: van crypto exchange naar educatieplatform

Ook Changpeng Zhao (CZ) trekt veel aandacht. De oprichter van Binance en tegenwoordig actief met zijn nieuwe project Giggle Academy maakt zijn eerste grote optreden sinds zijn vertrek bij de exchange.

🌟 Calling all creators and educators!

Join the Giggle Academy Story Creation Challenge to make a difference in children’s education.

✨ Create stories that inspire.

💡 Share your ideas with the world.

🎁 $40,000 in rewards waiting for bright minds!https://t.co/OSV9dp5fPc

Submit… pic.twitter.com/W0ZcakHw1F — Giggle Academy (@GiggleAcademy) October 19, 2025

Zijn aanwezigheid is niet alleen symbolisch. CZ zal spreken over veiligheid, educatie en vertrouwen in de crypto industrie. Na de intensieve jaren bij Binance wil hij nu bijdragen aan beter begrip van crypto in het onderwijs en bij overheden. “Crypto groeit sneller dan kennis,” zei hij eerder. “Dat moeten we veranderen.”

Binance zelf blijft ondertussen uitbreiden onder leiding van CEO Richard Teng, die ook op het podium zal staan. Zijn thema gaat over hoe exchanges wereldwijd compliant kunnen blijven zonder innovatie te vertragen.

Wat we kunnen verwachten van Blockchain Week 2025

Dit jaar ligt de focus op drie thema’s:

– Institutionele adoptie: hoe banken en investeringsfondsen blockchain gebruiken.

– Regulatie en samenwerking: hoe bedrijven samenwerken met overheden.

– De toekomst van digitale activa: stablecoins, tokenisatie en nieuwe vormen van eigendom.

Vooral de panels met Garlinghouse en CZ trekken nu al de meeste aandacht. Garlinghouse vertegenwoordigt de brug tussen banken en blockchain.

CZ staat voor de brug tussen gebruikers en exchanges. Samen vormen ze het hart van waar crypto nu naartoe groeit, mainstream adoptie.

Impact op de markt

Historisch gezien hebben eerdere Blockchain Weeks een merkbare invloed gehad op het marktsentiment. Na de editie van 2024, waar meerdere grote samenwerkingen werden aangekondigd, steeg het handelsvolume in de weken erna fors. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen tijdens de volgende altseason.

Ook nu verwachten analisten meer activiteit, zeker rond tokens die te maken hebben met betalingen, infrastructuur en DeFi. De aanwezigheid van zoveel topfiguren geeft vertrouwen aan investeerders en instellingen. Het laat zien dat blockchain niet langer een niche is, maar een industrie die in Dubai volwassen wordt.

Een podium dat geschiedenis schrijft

Dubai wil meer zijn dan decor, het wil leidend zijn. Met Brad Garlinghouse, Changpeng Zhao, Michael Saylor en Raoul Pal op één podium lijkt dat te lukken. Het zijn mensen met totaal verschillende visies, maar met een gedeelde overtuiging dat blockchain de basis vormt van het nieuwe financiële tijdperk.

Wie er bij is, krijgt een kijkje in waar de wereld van crypto volgend jaar naartoe beweegt. Als deze editie van Blockchain Week net zo’n impact heeft als de vorige, dan gaat de markt dat voelen in Dubai en ver daarbuiten.

