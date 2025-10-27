Ripple heeft de financiële wereld verrast met de overname van Hidden Road. Het bedrijf, dat banken en fondsen toegang geeft tot wereldwijde liquiditeit, wordt volledig geïntegreerd in het Ripple ecosysteem. Daarmee verandert Ripple van betaalnetwerk in volwaardige crypto bankinfrastructuur.

De Ripple koers reageerde direct op het nieuws. De XRP koers staat nu rond $2,62, een kleine daling van 0,5% sinds gisteren. Toch steeg het handelsvolume met 15,83% naar $4,35 miljard. Dat toont duidelijk dat beleggers wakker zijn geschud.

Hidden Road wordt Ripple Prime

De deal is officieel rond. Hidden Road wordt omgedoopt tot Ripple Prime en gaat verder als prime broker voor zowel traditionele als digitale markten. Ripple betaalde ruim $1,25 miljard voor de overname. Dit is een van de grootste deals in de cryptosector tot nu toe.

Introducing Ripple Prime: We’re pleased to share that our acquisition of Hidden Road is officially complete, making Ripple the first crypto company to own and operate a global, multi-asset prime broker – bringing the promise of digital assets to institutional customers at scale.… — Ripple (@Ripple) October 24, 2025

Hidden Road levert diensten als clearing, kredietverlening en handelsafwikkeling voor grote instellingen. Het bedrijf heeft een klantenbestand waarvoor het jaarlijks meer dan $3 biljoen verwerkt. Door deze overname krijgt Ripple toegang tot een wereldwijd netwerk.

CEO Brad Garlinghouse noemt het een logische stap. “We bouwen aan een brug tussen traditionele markten en blockchain. Ripple Prime wordt het hart van die verbinding.”

Wat doet Hidden Road voor Ripple?

Hidden Road brengt iets wat Ripple nog miste, namelijk toegang tot institutionele liquiditeit. Banken, hedgefondsen en grote investeerders gebruiken prime brokers om te handelen zonder zelf risico te dragen. Nu Ripple die rol overneemt, krijgt het volledige controle over de financiële keten, van liquiditeit tot afwikkeling.

🔥 After acquiring Hidden Road, @Ripple has rebranded the prime brokerage firm to Ripple Prime, integrating the $XRP Ledger and $RLUSD. Here’s Ripple CEO Brad Garlinghouse on what a prime broker is. pic.twitter.com/dCPrKYQwcv — ALLINCRYPTO (@RealAllinCrypto) October 26, 2025

Ripple koppelt de nieuwe broker direct aan de XRP Ledger (XRPL) en de eigen stablecoin RLUSD. Die stablecoin wordt gebruikt als onderpand voor derivaten, leningen en handel. Door die combinatie wordt het Ripple ecosysteem niet alleen sneller, maar ook goedkoper en efficiënter.

Voor instellingen betekent dit één platform waar ze alles kunnen doen zoals betalen, lenen, handelen en verrekenen. Voor XRP betekent het meer vraag en meer echte use cases. Lees ook ons artikel over de XRP vs BTC Test Breakout.

Institutioneel geld stroomt binnen

De timing van de overname is perfect. De eerste XRP ETF in de VS trok in één maand al $100 miljoen aan kapitaal aan. Dat geld komt van professionele beleggers die op zoek zijn naar gereguleerde toegang tot crypto.

We are proud to announce that the REX-Osprey™ XRP ETF, $XRPR has surpassed $100 million in AUM as of 10/23/2025.$XRPR is the first U.S. ETF to provide investors with spot exposure to $XRP. For more information on $XRPR click here:https://t.co/fZMaqJhPfD pic.twitter.com/vQopao0Y3G — REX Shares (@REXShares) October 24, 2025

Nu Ripple met Ripple Prime ook prime brokerage aanbiedt, krijgen deze partijen de mogelijkheid om binnen hetzelfde netwerk te handelen en hun risico’s te beheren. Dat maakt XRP nog aantrekkelijker als onderdeel van institutionele portefeuilles.

Volgens marktdata neemt de instroom van grote kopers verder toe. Het handelsvolume groeit en de open interest in XRP futures stijgt. Alles wijst op een toenemende institutionele adoptie.

Waarom dit bullish is voor de XRP koers

De overname van Hidden Road versterkt de XRP utility op elk niveau. Waar XRP eerst vooral werd gebruikt voor internationale betalingen, krijgt het nu een vaste rol binnen de bredere financiële infrastructuur.

Ripple Prime gebruikt XRP als afwikkelingslaag en RLUSD als onderpand voor leningen en derivaten. Dat creëert een constante vraag naar de coin. Analisten zien hierin het begin van een nieuwe fase voor XRP.

Zolang de XRP koers boven $2,50 blijft, ligt de focus op een doorbraak naar $2,67. Daarna komt $3,50 in beeld. Dit is het niveau waar XRP voor het laatst weerstand vond. Als Ripple Prime volledig is geïntegreerd en crypto banking in Europa van de grond komt, zien experts zelfs kansen op $5,00. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Europa als groeimarkt voor crypto banking

Hidden Road heeft stevige wortels in Londen, Zürich en Frankfurt. Dat sluit goed aan bij Ripple’s plannen om crypto banking in Europa op te schalen. De nieuwe MiCA regelgeving maakt het eenvoudiger voor bedrijven om compliant te opereren.

💥REMINDER: RIPPLE’S OCC BANKING LICENSE APPLICATION IS NOW PUBLIC — “RIPPLE NATIONAL TRUST BANK” ENTERS REVIEW PHASE.$XRP TO $10 IN NO TIME IF APPROVED! pic.twitter.com/tuSm8gvkh6 — STEPH IS CRYPTO (@Steph_iscrypto) October 27, 2025

Ripple wil met Ripple Prime een rol spelen in het Europese financiële systeem. Instellingen kunnen straks via het netwerk handelen, stablecoins gebruiken en betalingen uitvoeren met blockchain technologie als ruggengraat.

Dit is precies de stap waar Ripple al jaren naartoe werkt. De brug slaan tussen blockchain en het bestaande bankensysteem.

Het volgende hoofdstuk van Ripple

Met de overname van Hidden Road heeft Ripple zichzelf opnieuw uitgevonden. Het is niet langer alleen een betalingsbedrijf, maar een volwaardig onderdeel van de financiële infrastructuur.

De combinatie van Ripple Prime, RLUSD en de XRP Ledger maakt het bedrijf klaar om een sleutelrol te spelen in de wereld van digitaal bankieren.

Voor investeerders is dit meer dan alleen goed Ripple nieuws, het is een voorbode van iets groters. De XRP koers beweegt, het netwerk groeit en de fundamenten worden steeds sterker.

Ripple’s sprong naar crypto banking zou zomaar het begin kunnen zijn van de volgende grote XRP rally. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen naast XRP.

