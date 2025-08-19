XRP krijgt toegang tot de Nederlandse futures markt van €2 miljard via One Trading, terwijl massive Ripple transacties van $2 miljard verkoopangst veroorzaken. Het Nederlandse handelsplatform lanceert als eerste in Europa gereguleerde XRP/EUR perpetual futures, ondanks dat crypto experts waarschuwen voor een mogelijke daling richting de $2,65.

One Trading added XRP/EUR perpetual futures to its €2B regulated crypto derivatives market, enabling leveraged long/short positions in Europe. 🚀 — Corwin (@CorwinXRP) August 18, 2025

One Trading opent €2 miljard XRP futures markt

Nederlandse crypto exchange One Trading lanceerde maandag als eerste in Europa gereguleerde XRP/EUR perpetual futures. Het platform biedt institutionele en retail traders toegang tot leveraged XRP-posities tegen de euro onder volledige MiFID II regulering.

De nieuwe futures volgen op het succes van BTC/EUR en ETH/EUR contracten die sinds april bijna €2 miljard aan posities genereerden. CEO Joshua Barraclough verwacht vergelijkbare prestaties: “We zien volumes maandelijks toenemen sinds de lancering.”

Het contract elimineert USD-conversiekosten voor Europese handelsplatformen en biedt 24/7 trading met lage fees via een gereguleerde crypto exchange omgeving.

Enorme Ripple transacties triggeren verkoopangst

Terwijl One Trading positief nieuws brengt, zorgen enorme Ripple transacties voor marktonrust. Op 2 augustus verplaatste Ripple 700 miljoen XRP (ter waarde van $2 miljard), waarvan 300 miljoen apart werd gezet voor distributie.

Volgens analist Ali Martinez verkochten grote whales eerder in augustus binnen 24 uur maar liefst 710 miljoen XRP. Deze massale verkoop drukte de koers onder de belangrijke $3 support line, waardoor traders vrezen dat een verdere correctie kan volgen.

Whales have sold over 710 million $XRP in the past 24 hours! pic.twitter.com/xE5ldWaZz7 — Ali (@ali_charts) August 2, 2025

Analisten waarschuwen voor belangrijke XRP koers niveaus

Analisten waarschuwen voor belangrijke technische niveaus ondanks Nederlandse ontwikkelingen. XRP beweegt momenteel in een macrorange tussen $2,65-$3,65, waarbij specifieke candlestick patronen de richting bepalen.

#XRP – MACRO Range ($2.65 – $3.65) 🌟 Technical analysis is all about interpreting data and historical patterns. When certain indicators change, we must adjust our perspective without losing sight of the MACRO picture. 🔍 Current Insights:

🔻Right now, if #XRP closes below… pic.twitter.com/RRPRsRwiyE — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) August 18, 2025

Volgens technische analyse kan XRP een 5-wave correctie voltooien als de koers onder $2,90 sluit op 4-uur timeframe met een Full Body Candle. Dit scenario zou een koersbeweging naar $2,65 kunnen triggeren, wat overeenkomt met eerdere whale verkopen van $1,91 miljard sinds juli.

Voor bullish momentum moet XRP eerst $3 herwinnen, gevolgd door cruciale weerstandsniveaus op $3,13, $3,20 en $3,45. Een sluiting boven $3,65 zou de weg kunnen openen naar nieuwe all-time highs.

Institutionele adoptie groeit ondanks volatiliteit

Institutionele XRP-adoptie groeit ondanks volatiliteit. BlackRock’s Maxwell Stein bevestigde deelname aan Ripple Swell 2025, terwijl ProShares de eerste XRP-futures ETF lanceerde.

Prediction markets schatten 80%+ kans op spot XRP ETF-goedkeuring voor eind 2025. One Trading’s MiFID II compliance past in deze trend van gereguleerde crypto derivativaten voor institutionele traders.

Marktoutlook: herstel of verdere daling?

De komende weken zijn cruciaal voor XRP’s richting. Het $3,00 niveau moet standhouden voor bullish scenario’s, terwijl breuk onder $2,65 verdere daling kan triggeren.

De SEC heeft XRP ETF-beslissingen uitgesteld tot oktober. Regulatoire duidelijkheid blijft de belangrijkste katalysator voor de XRP koers. Voor traders biedt de combinatie van Nederlandse regelgeving en ETF potentieel interessante kansen mits risicomanagement wordt toegepast.

Best Wallet: premium trading tijdens XRP-volatiliteit

Tijdens deze XRP-volatiliteit wordt strategisch crypto traden cruciaal. Best Wallet biedt de ideale oplossing voor traders die willen profiteren van marktbewegingen zoals de Nederlandse futures lancering.

Door tijdens de presale Best Wallet Tokens te kopen, krijg je toegang tot exclusieve functies, zoals: geautomatiseerd handelen met 24/7 algoritmes, slim portfoliobeheer voor XRP-balans, en extra staking rewards voor passief inkomen. Deze nieuwe, AI-gestuurde tools helpen zowel beginnende als ervaren traders hun handelsvaardigheden naar een hoger niveau te tillen.

Best Wallet presale toegang