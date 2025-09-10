Enkele jaren geleden was iedereen ervan overtuigd: Solana is de next big thing in de cryptomarkt. Wat volgde waren jaren met problemen rondom de FTX Exchange en een omslag richting meme coins. De Solana koers bleef de afgelopen tijd echter achter bij BTC, ETH en XRP, maar dat lijkt zich nu om te keren.

In de afgelopen zeven dagen steeg de SOL koers met meer dan 4%. In de top 10 van de cryptomarkt weten alleen Dogecoin en Cardano over dezelfde periode betere cijfers te overleggen.

BTC, ETH en XRP consolideren terwijl Solana koers stijgt

In de afgelopen zeven dagen hebben de drie grote coins in de markt nauwelijks grote bewegingen laten zien. De Bitcoin koers staat nog altijd rond de $112.000, Ethereum daalde zelfs met 1% en XRP noteerde als enige overtuigende groene cijfers met een stijging van bijna 4%.

Ondertussen wist de Solana koers beter te presteren. De marktwaarde van de coin steeg in de afgelopen dagen naar $119 miljard, waarmee het nu op het punt lijkt te staan om de marktwaarde van BNB voorbij te streven.

De stijging van de Solana koers komt vooral vanuit de afgelopen dagen. Sinds 7 september is het met bijna 10% gestegen, nadat het in de dagen daarvoor een kleine dip kende.

Verwachtingen voor cryptomarkt stijgen

Inmiddels zitten we alweer in een lange periode van consolidatie, zeker voor de normaal zo volatiele cryptomarkt. De verwachtingen beginnen echter met de dag te stijgen voor een nieuwe uitbraak van de beste cryptomunten. Dit wordt, zoals altijd, vooral gevoed vanuit de Verenigde Staten.

Daar zijn inmiddels de verwachtingen voor een nieuwe verlaging van de rentestanden tot een hoogtepunt gestegen. Ondanks de vermagerde economische omstandigheden in het land, kan dit voor zowel de aandelenmarkt als de crypto wereld goed nieuws betekenen en zorgen voor een stevige nieuwe influx.

De Bitcoin koers zou bij een nieuwe positieve impuls weer op weg moeten naar de all-time high die op 14 augustus jongstleden neergezet werd. Toen was de koers $124.457 wat op dit moment het absolute hoogtepunt is.

Voor de Ethereum koers zijn alle ogen gericht op de psychologische grens van $5000. Het wist op 24 augustus een nieuw record neer te zetten, maar bleef net onder deze belangrijke grens. De XRP koers zit op dit moment net onder de belangrijke grens van $3.

Qua marktwaarde zit XRP op dit moment al erg dicht bij de recordhoogte, maar voor een koersrecord zal het moeten stijgen naar $3,84. Solana zit nog een stuk verder van de recordhoogte. Deze werd begin dit jaar, 19 januari, genoteerd. Toen was Solana nog $294,33 waard, waar het nu meer dan 25% onder staat.

Bekende crypto staan dichtbij hun top

Dat de bekende cryptomunten allemaal zo dicht bij hun recordhoogte staan, doet ook vermoeden dat er weinig succes meer te boeken is voor Bitcoin, Ethereum, XRP & Solana. Daarom kijken traders ook veel naar andere nieuwe opties. Een van de opties die deze week veel aandacht van traders krijgt, is Pepenode.

Deze token komt met een gamified mining model, gecombineerd met de welbekende Pepe meme. De bijbehorende token is op dit moment verkrijgbaar in een presale, waar je $0,0010533 per token betaalt. Dat hebben veel traders al gedaan, want het project heeft in korte tijd al bijna $1 miljoen opgehaald.

Het nieuwe crypto project biedt gebruikers van de token de kans om zowel via staking, als via het virtuele miningspel, extra tokens te verdienen. Zo kun je jouw voorraad $PEPENODE alvast verder opbouwen, nog voordat de token beschikbaar komt op de markt.