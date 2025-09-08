SOL laat zich opnieuw van haar pittige kant zien. Terwijl het netwerk blijft innoveren en institutionele adoptie toeneemt, nemen ook de signalen van zwakte toe. De Solana koers bevindt zich in een zone vol spanning, met technische patronen die wijzen op een naderende correctie. Wat gaat Solana doen nu het handelsvolume hoog blijft, maar de markt steeds minder overtuigd raakt? Terwijl sommige investeerders blijven hopen op een nieuwe doorbraak, wijzen andere data juist op een naderende uitverkoop.

Netwerkactiviteit vol illusie

Op het eerste gezicht lijkt Solana springlevend. De blockchain verwerkt miljoenen transacties per dag en trekt grote hoeveelheden kapitaal aan via DeFi. Maar wie goed kijkt, ziet dat het daadwerkelijke beeld er anders uitziet.

Volgens een Bitget rapport werden op 1 september ruim 658.000 transacties geregistreerd, waarvan er slechts 155 daadwerkelijk slaagden. Dat is een succesratio van 0,024%. Analisten spreken van een overname door bots, die goedkope transactiekosten misbruiken om kunstmatig activiteit te simuleren.

Deze botactiviteit leidt tot een vals gevoel van netwerkgebruik. Het dekt de werkelijke betrokkenheid van gebruikers af en maakt een eerlijke inschatting van Solana’s werkelijke prestaties lastiger.

Technische analisten waarschuwen voor een bearish patroon dat aan het starten is op de wekelijkse grafiek, een stijgende wedge. Deze formatie eindigt vaak in een neerwaartse uitbraak, vooral als de markt geen overtuigende kopers laat zien.

Belangrijke steunzones liggen bij $195 en $182. Als deze niveaus breken, ligt een val richting $160 om de hoek. Om het bearish scenario te breken, zou Solana boven $217 moeten sluiten, maar daar is nog te weinig momentum voor.

Extra zorgwekkend is dat meer dan 96% van alle SOL tokens momenteel in de plus staat. Historisch gezien leidt zo’n situatie vaak tot winstnemingen en correcties van 8 tot 23%.

Exchangebalansen geven signalen van een mogelijk uitverkoopmoment

Opvallend is dat momenteel meer dan 32 miljoen SOL op crypto exchanges beschikbaar is. Dat is één van de hoogste balansen van het jaar. Beleggers zetten hun tokens vaak pas over naar exchanges wanneer ze verkoop overwegen, wat een indicatie kan zijn dat een correctie gaat beginnen.

De koers profiteerde de afgelopen jaren stabiel in de maand september, met gemiddeld 29% stijging tussen 2021 en 2024. Maar in 2025 lijkt dat patroon te breken, mede door een verhoogd risico op plotselinge verkoopdruk en marktstructuur.

Toch is het niet allemaal negatief. In mei werd in Canada de eerste staking enabled Solana ETF gelanceerd. Deze ontwikkeling geeft institutionele legitimiteit aan het ecosysteem en maakt het makkelijker voor professionele investeerders om assets van SOL op te bouwen.

Ook de Alpenglow upgrade blijft positief. Deze technische verbetering versnelde de transacties naar 100–150 milliseconden, wat de efficiëntie van Solana als DeFi platform aanzienlijk verhoogt.

Toch zijn deze lichtpuntjes niet genoeg om het sentiment volledig te keren. Macrofactoren, zoals wereldwijde inflatie en strengere monetaire beleidsmaatregelen in de VS, zetten assets zoals crypto extra onder druk.

Een ander probleem waar Solana mee kampt, is het groeiende aandeel van AI bots in het handelsvolume. In juli was de Solana Volume Bot goed voor 62% van alle DEX transacties.

Deze bots simuleren activiteit, maar verstoren de stabiliteit van de markt. Ze creëren een neppe liquiditeit en maken het moeilijker om betrouwbare stijgende crypto te herkennen. De gerealiseerde volatiliteit van Solana ligt inmiddels op 80%, fors hoger dan Ethereum (60%) en Bitcoin (41%).

Het sentiment in de markt blijft verdeeld

SOL bevindt zich op een kruispunt. Aan de ene kant is er hoop op een doorbraak naar boven, gevoed door ETF ontwikkelingen en technologische vernieuwing. Aan de andere kant dreigen technische patronen, verhoogde verkoopdruk en bots de overhand te krijgen.

Het kritieke moment komt dichterbij. Breekt de koers onder $182, dan ligt $160 als eerstvolgende doel op tafel. Alleen een uitbraak boven $217 kan het tij keren en een nieuw bullish scenario inluiden.

Zolang bots het volume domineren en gebruikersdata wazig blijft, blijven veel institutionele partijen afwachtend. De markt zal pas stabiliseren als er transparantie komt in wie de echte gebruikers zijn en zolang dat ontbreekt, blijft elke prijsbeweging kwetsbaar.

Met een sterke technische weerstand boven zich en een wankele steun onder zich, is de kans groter dat Solana op korte termijn eerst een stap terug moet zetten voordat nieuwe groei mogelijk wordt.

