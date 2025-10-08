Cardano oprichter Charles Hoskinson onthult zijn visie op Bitcoin en XRP DeFi mogelijkheden. Ondertussen stegen Coinbase’s Cardano reserves explosief met 462% terwijl XRP reserves kelderde, wat wijst op verschuivende institutionele interesse.

Cardano nieuws: Hoskinson ziet kansen in Bitcoin en XRP DeFi

Crypto analist Cardanians deelt opmerkelijke uitspraken van Charles Hoskinson over DeFi opportuniteiten. Daarom benadrukt hij Bitcoin DeFi als de grootste kans voor blockchain adoptie. Bovendien kunnen Cardano’s UTxO smart contracts compileren en draaien op Bitcoin.

Cardano Founder Charles Hoskinson on the opportunity in Bitcoin & XRP DeFi 📈 "Bitcoin DeFi I think is the biggest play. Cardano’s UTxO lets smart contracts compile and run on Bitcoin." "For XRP DeFi, there's also huge untapped opportunity."@IOHK_Charles on @crypto_banter pic.twitter.com/2jZkys8mjv — Cardanians (CRDN) (@Cardanians_io) October 7, 2025

Verder ziet Hoskinson ook enorme onbenutte mogelijkheden in XRP DeFi. Deze uitspraken suggereren potentiële partnerships tussen Cardano en deze twee grootste ecosystemen. Voor traders die zich afvragen welke altcoins gaan stijgen, biedt dit interessante perspectieven.

Hoskinson’s technische expertise positioneert ADA uniek voor cross chain integratie. Namelijk maakt de UTxO architectuur compatibiliteit met Bitcoin mogelijk. Daarnaast opent XRP’s betalingsinfrastructuur deuren voor DeFi expansie waar Cardano van kan profiteren.

Cardano koers profiteert van institutionele verschuiving

Crypto expert dori onthult verrassende data over exchange reserves. Bovendien schoten Coinbase’s Cardano reserves omhoog met 462%. Concreet stegen deze van 1,7M naar 9,56M ADA tokens.

Coinbase's Cardano reserves just shot up by 462%, going from 1.7M to 9.56M ADA. This means two things are happening: demand for Coinbase Wrapped ADA is exploding, and institutions are buying ADA and parking it on Coinbase. On the flip side, their XRP reserves have plummeted from… pic.twitter.com/AqODKIpP3k — dori (@dori_coin) October 5, 2025

Tegelijkertijd kelderden XRP reserves dramatisch van 970M naar slechts 99M. Deze verschuiving betekent twee cruciale dingen. Ten eerste explodeert de vraag naar Coinbase Wrapped ADA. Vervolgens kopen instellingen ADA en parkeren dit op Coinbase voor langetermijn opslag.

Het contrast met de XRP verwachting 2025 is opvallend. Daarom toont dit dat ADA’s bruikbaarheid op andere blockchains groeit. Verder suggereert institutionele vraag stijgende interesse in Cardano’s technologie.

Belangrijke observaties:

Narratieven exploderen altijd na grote spelers klaar zijn met inkopen

ADA’s 462% reserve stijging bevestigt ophoping fase

XRP’s dramatische daling wijst op uitstroom

Institutionele interesse verschuift naar utility tokens

Ripple nieuws versus Cardano ontwikkelingen

De data laat zien dat ADA momenteel gunstiger sentiment geniet dan Ripple. Bovendien focust Cardano op technische innovatie via DeFi partnerships. Daarentegen blijft XRP primair een betalingstoken zonder significante DeFi activiteit.

Hoskinson’s visie op XRP DeFi kan echter gamechangend zijn. Namelijk zou Cardano’s technologie XRP nieuwe gebruikscases kunnen geven. Verder creëert dit win-win scenario voor beide ecosystemen en hun houders.

De markt lijkt deze verschuiving al te waarderen. Daarom verplaatsen instellingen kapitaal van XRP naar welke crypto kopen met meer groeiruimte. Bovendien bevestigt de 462% reserve stijging deze trend objectief.

Altcoins met cross chain potentieel

