De Cardano koers is de afgelopen weken flink ingestort, en traders vragen zich alweer hardop af of de altcoin zijn positie in de top 10 cryptomunten nog lang vast kan houden. Volgens Cardano-oprichter Charles Hoskinson kan institutionele interesse echter zorgen voor een trendomkeer.

Hoskinson geeft aan dat interesse van grote investeringsmaatschappijen als BlackRock en Fidelity een einde kunnen maken aan de standaard cyclus die crypto doormaakt. Waar normaal crypto eens in de vier jaar een bull run meemaakt, kan dit patroon dit jaar doorbroken worden.

Cardano koers blijft achter op de markt

De Cardano koers blijft eigenlijk het hele jaar al achter bij andere grote altcoins. Zo behaalde Cardano in maart nog een prijs boven de $1, maar wist het daar de rest van het jaar niet meer boven te komen. In vergelijking met een jaar geleden is de prijs wel met 90% gestegen.

Vier jaar geleden stond Cardano nog op een recordhoogte van $3,10. Daarmee lijkt de altcoin niet meer zo te profiteren van de welbekende vier-jarige halving cyclus. Op dit moment blijft de Cardano koers rond $0,65, en lijken whales wel weer flink ADA in te kopen.

Ligt de beste tijd voor Cardano achter ons, of gaat het sentiment verder omslaan en kan de koers toch weer richting deze all-time high stijgen?

Institutionele interesse moet sentiment keren

Voor grote cryptomunten als Bitcoin en Ethereum was er deze cyclus aanzienlijke ondersteuning vanuit grote institutionele partijen. Zo hielpen ETF’s met een grote instroom van kapitaal, maar zijn er ook steeds meer bedrijven reserves aan gaan leggen in crypto.

Cardano heeft deze trend nog niet kunnen volgen, maar volgens Hoskinson gaat dit wel gebeuren. In de Verenigde Staten liggen op dit moment de verzoeken voor nieuwe ETF’s stil vanwege de politieke shutdown, maar naar verwachting worden er op den duur ook Cardano ETF’s aangevraagd.

Zodra deze goedgekeurd worden kan ook de Cardano koers profiteren van extra instroom. Daarmee kan volgens Hoskinson de standaard cyclus die in de crypto markt zichtbaar is, doorbroken worden. Dit houdt in dat crypto aan het eind van dit jaar, en begin van volgend jaar nog verder kan stijgen, in plaats van de standaard crash die we zien aan het einde van de vier jaar.

Het bewijs voor deze stelling is helaas nog niet geleverd. Bitcoin liet afgelopen weken weer een flinke daling zien, en dit zou het begin van het eind van de cyclus kunnen aangeven volgens andere analisten. De daling had echter ook een directe correlatie met de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, dus het is mogelijk dat Bitcoin, en de rest van de crypto markt, zich weer hersteld.

Gaan andere projecten Cardano voorbij?

Cardano heeft inmiddels al 3 keer mogen genieten van de toppen van de genoemde 4-jarige cyclus die de crypto markt doorgaat. Het project is dan ook al bijna negen jaar oud, en gezien het momentum lijkt te ontbreken bij Cardano, kan het zo zijn dat nieuwere projecten voorbij schieten aan de altcoin in de komende periode.

Cardano richt zich bijvoorbeeld steeds meer op Bitcoin. Het probeert op een manier een rol te spelen in de verdere ontwikkeling van ’s werelds grootste coin, maar daar is stevige concurrentie. Zo zijn er nieuwe projecten als Bitcoin Hyper, die met een layer-2 netwerk voor Bitcoin komen.

Net als Cardano gaat het Hyper-project smart contracts bieden, die vanwege de layer-2 direct met Bitcoin gebruikt kunnen worden. Waar Cardano inmiddels een ietwat suffig imago heeft en traders met steeds meer argwaan naar de laatste koersontwikkelingen kijken, stappen ze juist massaal in bij Bitcoin Hyper.

