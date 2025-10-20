De Cardano prijs beweegt al enkele dagen rond de $0,65 en bevindt zich in wat crypto-analisten de ‘opportunity zone’ noemen. On-chain data laat zien dat de whales opnieuw ADA tokens kopen. Tegelijk blijft de Chaikin Money Flow (CMF) positief, wat duidt op aanhoudende kapitaalinstroom richting Cardano. Stijgt de Cardano koers hierdoor nu verder?

Cardano koers: positieve geldstromen tonen vertrouwen

De CMF indicator meet of geld het netwerk in- of uitstroomt. Wanneer de waarde boven nul blijft, betekent dit dat er meer koop- dan verkoopdruk is. De afgelopen week stond de CMF duidelijk in de groene zone, wat erop wijst dat investeerders opnieuw vertrouwen tonen in ADA.

Volgens on-chain data nemen de instromen gestaag toe, zelfs terwijl de totale markt onder druk staat. Zulke kapitaalstromen wijzen vaak op stille accumulatie door grote marktspelers. In eerdere ADA cycli vormden vergelijkbare patronen het begin van herstelbewegingen, vooral wanneer de verkoopactiviteit afnam.

MVRV ratio plaatst ADA token in de ‘opportunity zone’

Een andere belangrijke indicator is de Market Value to Realized Value ratio (MVRV). Deze vergelijkt de huidige marktwaarde van ADA met de gemiddelde aankoopprijs van alle tokens in omloop. Een negatieve MVRV, momenteel tussen -9% en -19%, betekent dat de meeste holders ongerealiseerde verliezen hebben.

Historisch gezien markeert dit vaak een lokaal dieptepunt, omdat de verkopen opdrogen en nieuwe kopers instappen. Zodra deze verkoopdruk afneemt en de vraag toeneemt, kan de Cardano koers zich stabiliseren of weer langzaam herstellen.

Belangrijke prijsniveaus voor de Cardano koers

De Cardano koers blijft op dit moment hangen tussen de steunzone rond $0,62 en de weerstand nabij $0,66. Een uitbraak boven die weerstand kan ruimte openen richting het gebied rond $0,70. Lukt het ADA niet om deze grens te doorbreken, dan ligt er steun rond $0,61.

De handelsactiviteit rond deze prijsniveaus is de afgelopen dagen toegenomen, wat erop wijst dat traders actief inspelen op mogelijke kortetermijnbewegingen. Toch blijven de meeste signalen wijzen op een fase van accumulatie in plaats van speculatie.

