De koers van Cardano (ADA) staat opnieuw in de schijnwerpers. Terwijl de bredere cryptomarkt wat afkoelt, blijkt uit on-chain data dat Cardano whales, grote houders die vaak bepalend zijn voor markttrends, massaal hun ADA van exchanges afhalen. Dit kan een cruciale ontwikkeling zijn voor de ADA koers, omdat het de liquiditeit op beurzen verlaagt en de kans op een supply squeeze vergroot. De centrale vraag: wat gaat Cardano doen als deze trend zich doorzet, en kan dit het begin zijn van een nieuwe crypto rally?

Whales verplaatsen 150 miljoen ADA

In de afgelopen weken hebben Cardano whales naar schatting 150 miljoen ADA van exchanges gehaald en in cold wallets of stakingpools geplaatst. Dit lijkt misschien een technische handeling, maar de betekenis is groot. Wanneer grote hoeveelheden ADA niet langer op beurzen beschikbaar zijn, neemt de verhandelbare supply af. Hierdoor kan zelfs een relatief kleine toename in koopdruk leiden tot scherpe prijsbewegingen.

Deze strategie is niet nieuw. Ook in eerdere bull cycles zagen we dat whales tokens van exchanges haalden vlak voor grote rallies. Het feit dat dit nu opnieuw gebeurt, voedt speculatie over een op handen zijnde koersstijging.

Waarom stijgt Cardano ondanks ETF-onzekerheid?

Opvallend genoeg komt dit alles in een periode waarin de markt nog wacht op duidelijkheid rondom de goedkeuring van een Grayscale Cardano ETF in de VS. De beslissing van de SEC is uitgesteld tot oktober 2025, maar ondanks die onzekerheid blijft de cardano koers opvallend stabiel rond $0,86.

Veel analisten zien dit als een teken van kracht. Waar andere munten last hebben van volatiliteit, lijkt ADA steun te vinden rond $0,85, een niveau dat nu als belangrijke support wordt beschouwd. Mocht de ETF-goedkeuring er uiteindelijk komen, dan kan dit de vraag vanuit institutionele hoek aanzienlijk vergroten.

Technische signalen wijzen omhoog

Vanuit technisch oogpunt lijkt ADA zich klaar te maken voor een nieuwe beweging. Na de consolidatie tussen $0,84 en $0,88 zijn traders gefocust op de doorbraak van de $0,88 resistentie. Een sluiting boven dit niveau zou de weg vrijmaken richting de psychologische grens van $1,00.

Belangrijke technische indicatoren, zoals de RSI en het stijgende 50-daags voortschrijdend gemiddelde, versterken dit beeld. Ook het toegenomen handelsvolume, dat recent meer dan het dubbele lag van het gemiddelde, duidt op groeiende belangstelling van zowel retail- als institutionele investeerders.

Whales en smart money

Het meest bullish signaal komt echter van de blockchain zelf. Analyse van on-chain data laat zien dat niet alleen whales ADA accumuleren, maar dat deze bewegingen synchroon lopen met toenemende activiteit van zogenoemd smart money. Investeerders die vaak vroegtijdig de marktbeweging juist inschatten.

Deze accumulatie kan erop wijzen dat insiders vertrouwen hebben in een opwaartse doorbraak. Historisch gezien zijn periodes waarin whales hun posities uitbreiden vaak een voorbode van een sterke stijging.

Ecosysteem groeit door

Naast de prijsactie zijn er ook fundamentele ontwikkelingen die de cardano koers ondersteunen. Zo werkt het netwerk aan de uitrol van de Midnight sidechain, die meer privacy en smart contract-functionaliteit moet brengen. Ook de lopende Glacier airdrop van NIGHT-tokens trekt nieuwe gebruikers naar het ecosysteem.

De afgelopen 12 maanden is Cardano’s waarde met bijna 144% gestegen, aanzienlijk meer dan het gemiddelde van andere layer-1 blockchains. Dit onderstreept dat ADA niet alleen profiteert van macrotrends, maar ook van zijn eigen ecosysteemgroei.

Wat gaat Cardano doen?

De hamvraag blijft: wat gaat Cardano doen op korte termijn? Alles wijst erop dat de ADA koers in een cruciale fase zit. Als de $0,88-resistentie wordt doorbroken, kan $1,00 snel in zicht komen. Een goedkeurend oordeel over de ETF zou daarbij de katalysator kunnen zijn die een bredere crypto rally ontketent.

Mocht de markt echter opnieuw worden geconfronteerd met macro-economische tegenwind of een afwijzing van de ETF, dan kan ADA terugvallen richting $0,80. Toch lijkt de downside op dit moment beperkt door de sterke whale-accumulatie.

Vergelijking met eerdere cycles

Een blik op het verleden leert dat ADA vaker periodes van schijnbare stilstand kende voordat het explosief omhoog schoot. Tijdens de bullrun van 2021 duurde het maanden voordat ADA door de $1-grens brak, om vervolgens in korte tijd naar boven de $3 te stijgen.

De huidige bewegingen vertonen gelijkenissen: stabiele accumulatie, sterke support en toenemende netwerkactiviteit. Het verschil met toen is dat ADA nu ook institutionele aandacht trekt, iets wat destijds nauwelijks speelde.

Whales als marktmakers

Cardano whales spelen een sleutelrol in deze dynamiek. Hun strategie lijkt erop gericht de liquiditeit op exchanges te verlagen, waardoor zelfs bescheiden koopdruk de koers omhoog kan stuwen. Deze tactiek kan resulteren in een klassieke supply squeeze, waarbij het gebrek aan verkoopdruk de koers in korte tijd fors doet stijgen.

Voor kleinere investeerders is dit een kans én een risico. De upside kan groot zijn, maar whales bepalen vaak ook wanneer ze winst nemen. Dit kan leiden tot scherpe correcties na een sterke rally.

ADA aan de vooravond van een nieuwe beweging

De recente bewegingen van Cardano whales zijn een krachtig signaal dat de ADA koers zich opmaakt voor een volgende stap. Met honderden miljoenen ADA die van exchanges verdwijnen, neemt de kans op een supply squeeze toe. In combinatie met sterke technische signalen, ecosysteemgroei en de mogelijke goedkeuring van een ETF, lijkt ADA klaar voor een bullish scenario.

Of dit direct leidt tot een doorbraak boven $1,00 hangt af van externe factoren, maar de fundamenten zijn sterker dan ooit. Voor investeerders is dit het moment om scherp te blijven: de markt kan sneller draaien dan velen verwachten.

Ondertussen bewijst de opmars van projecten zoals Maxi Doge dat de cryptowereld ruimte biedt voor zowel serieuze infrastructuurprojecten als speelse meme coins. Een ding is zeker, de komende maanden beloven opnieuw spannend te worden voor iedereen die zich afvraagt waarom stijgt Cardano en of dit het begin is van de volgende grote crypto rally.