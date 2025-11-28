De markt kan de komende weken een flinke draai maken. Volgens nieuw onderzoek van ARK keert er voor kerst ongeveer $300 miljard terug in de economie. Wat gaat crypto doen zodra die liquiditeit de markt in stroomt?

ARK ziet $300 miljard terug de markt in

Tijdens de lange shutdown in oktober en november is er in totaal $621 miljard uit de markt verdwenen. De Treasury General Account (de spaarpot van de Amerikaanse overheid) stond op $942 miljard en moet terug naar rond de $600 miljard. Dat verschil van zo’n $300 miljard komt volgens ARK de komende vijf tot zes weken weer in de markt terecht.

Here's every move Cathie Wood and Ark Invest made in the stock market today 11/26 pic.twitter.com/q9BbAIS6hx — Ark Invest Tracker (@ArkkDaily) November 27, 2025

Voor de crypto markt en de Bitcoin koers kan dat een groot verschil maken. Extra dollars zorgen vaak voor meer risico honger en dat zie je meestal als eerste terug in Bitcoin en vervolgens in de rest van de markt. Lees ook ons artikel over Amerikaanse Bitcoin ETFs die terugkeer zien van kapitaal met BlackRock als leider.

Waarom december een draai kan brengen voor crypto

Cathie Wood noemt drie pijlers die tegelijk samenvallen.

De eerste is dat QT stopt op 1 december. Dat is het proces waarbij de Fed zijn balans verkleint en geld uit de markt trekt. Zodra QT eindigt, valt die druk weg.

De tweede is de rentevergadering op 10 december. In de markt wordt een kans van 85 tot 90 procent ingeprijsd op een renteverlaging. Lagere rente betekent goedkopere dollars en vaak een nieuwe stroom naar risico assets. Dat werkt meestal direct door in de Bitcoin koers.

De derde is dat government spending weer verder gaat nu de shutdown voorbij is. Zodra de Treasury niet meer hoopt op een buffer, maar gaat uitgeven, komt er opnieuw liquiditeit vrij.

Deze drie samen zorgen volgens ARK voor de perfecte basis voor een mogelijke crypto rally in december. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

ARK koopt zelf al volop in

Wat opvalt is dat ARK niet aan de zijlijn blijft staan. In 48 uur kocht de fund manager voor $140 miljoen aan aandelen die direct aan crypto en AI gekoppeld zijn.

Daarvan ging $56 miljoen naar Alphabet vanwege het nieuwe Gemini 3 AI-model. Ongeveer $20 miljoen ging naar Coinbase. En $7,6 miljoen naar Circle.

ARK staat bekend als een voorloper. Vaak kopen zij vroeg en volgt de markt daarna.

Wood: “Het AI bubble verhaal valt straks in duigen”

Historisch gezien heeft december vaak sterke weken voor Bitcoin. Zodra liquiditeit terugkeert, zie je vaak dat Bitcoin als eerste draait en daarna de bredere crypto markt volgt.

In this recent webinar, I discuss why the liquidity squeeze that has hit #AI and #crypto will reverse in the next few weeks, something the markets seemed to buy, and why AI is not in a bubble. The 123% increase noted below was in Palantir’s US commercial business last qtr. Watch… https://t.co/GdBZtEQcxM — Cathie Wood (@CathieDWood) November 26, 2025

Als de voorspelling van ARK klopt en er echt $300 miljard loskomt, kunnen vooral de grootste coins het snelst reageren. Bitcoin, gevolgd door sterke Layer 1 ’s en liquide altcoins. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Het exacte moment blijft onzeker, maar de omstandigheden voor een mogelijke crypto rally liggen klaar. De komende weken laten zien of de markt het kerstcadeau al vroeg krijgt.

Nieuwe crypto brengt DeFi naar Bitcoin

Nu de crypto markt aan het wachten is op de $300 miljard die kan terugstromen is het een interessant moment om te kijken naar een nieuwe altcoin die DeFi naar naar Bitcoin brengt. Bitcoin Hyper ($HYPER) lanceert aan het einde van hun presale het eerste Bitcoin Layer 2 netwerk.

Hyper is getting HYPED! ⚡️ 28M Raised! 🔥 pic.twitter.com/LxiuHbDpAH — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) November 19, 2025

Met behulp van een Solana Virtual Machine (SVM) bouwt Bitcoin Hyper een smart contract engine bovenop Bitcoin. Hierdoor krijg je de snelheid van Solana en de veiligheid van Bitcoins Proof-Of-Work. Na de presale kunnen ontwikkelaars dApps, smart contracts en meme coins lanceren in het ecosysteem van Bitcoin.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $HYPER tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk een nieuwe prijsverhoging.