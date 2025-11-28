De Amerikaanse Bitcoin ETF hebben eindelijk weer een dag met groene cijfers te pakken. Op 26 november kwam er $21,12 miljoen binnen, blijkt uit data van SoSoValue. Daarmee staat de totale netto instroom op $57,63 miljard. Wat gaat Bitcoin doen nu het geld weer terug de markt in loopt?

BlackRock pakt bijna alle Bitcoin ETF instroom

BlackRock trekt duidelijk de aandacht. Het iShares Bitcoin Trust (IBIT) noteerde die dag $42,82 miljoen aan instroom. Dat is veruit het hoogste bedrag van alle Amerikaanse Bitcoin ETF’s. Voor veel grote partijen blijft BlackRock het belangrijkste toegangspunt tot institutionele crypto.

Tegelijk gaat het bij anderen nog steeds mis. Fidelity noteerde een uitstroom van $33,30 miljoen. Daardoor blijft er wel een kleine plus over voor de hele markt, maar de richting is helder, want grote beleggers kiezen vooral voor BlackRock en mijden de rest.

In de grafiek van SoSoValue zie je dat verschil meteen terug. Na weken vol rode balken verschijnen de eerste groene bars weer. Het totaal aan beheerd vermogen in Amerikaanse Bitcoin ETF’s staat nu rond de $117,66 miljard.

Na de zware maand: wat gaat Bitcoin doen?

November was pittig. De Bitcoin koers zakte hard weg en er gingen miljarden uit de ETF’s. Dat zorgde voor veel druk op de markt en een sombere sfeer.

Nu lijkt die periode te draaien. De instroom van deze week is nog klein, maar het laat wel zien dat beleggers weer durven terug te komen. Zeker nu er steeds meer wordt gesproken over mogelijke renteverlagingen in de VS. Dat soort crypto nieuws helpt het sentiment vaak snel omhoog.

Zolang er geld richting de Bitcoin ETF’s gaat, neemt de verkoopdruk af. Dat kan de bodem onder de koers sterker maken. Als de instroom de komende dagen doorzet, kan dat de weg openen naar een herstel. Maar op dit moment is het nog vooral een voorzichtig begin. Bekijk hier de Bitcoin koers verwachting voor de lange termijn.

Institutionele crypto leeft weer een beetje op door de inflow via Bitcoin ETF

Niet alleen bij Bitcoin zien we beweging. Ook bij andere grote fondsen komt er weer wat leven in de markt. Ethereum ETF’s hebben meerdere dagen achter elkaar instroom gezien. Daardoor kiezen grote partijen weer vaker voor veilige keuzes zoals Bitcoin en Ethereum via een gereguleerde crypto ETF, in plaats van risicovolle altcoins. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen naast Bitcoin.

Voor veel instellingen werkt een ETF gewoon makkelijker. Geen gedoe met wallets, geen extra regels en posities zijn in één klik te openen. Daarom kan één draai in het sentiment snel zorgen voor nieuwe instroom. Zeker als de markt denkt dat er binnenkort lagere rentes komen.

Als dat gebeurt, kan deze kleine instroom het begin zijn van een grotere beweging. Dan wordt de grote vraag “wat gaat Bitcoin doen?” opeens een stuk interessanter.

De Amerikaanse Bitcoin ETF’s krijgen eindelijk weer geld binnen. BlackRock staat bovenaan en dat is precies waar institutionele beleggers op letten. De markt voelt stiller dan normaal, maar de eerste tekenen van herstel zijn er. En soms begint een rally precies op deze rustige momenten.

Snel handelen vanuit je non-custody wallet

Nu de markt weer de eerste tekenen van herstel laat zien door de stabiele koers en instroom in de Bitcoin ETF’s is het een interessant moment om te kijken naar de non-custody wallet van Best Wallet. Het voordeel van een non-custody wallet is dat je in het bezit bent van de private keys en via de mobiele app kun je snel je crypto’s kopen, verkopen en opslaan.

🔥 $BEST is coming to @kucoincom! 🔥 🗓️ Trading opens: Friday, Nov 28th at 2 PM UTC Before launch, make sure you read our full guide on how to claim your $BEST safely inside Best Wallet. Download the app!📲 https://t.co/xzFx1lnm9Y pic.twitter.com/BMIJyW4iTi — Best Wallet (@BestWalletHQ) November 27, 2025

Het ecosysteem van Best Wallet wordt vandaag uitgebreid met de lancering van hun Best Wallet Token ($BEST) dat een centrale rol krijgt. Het geeft je lagere transactiekosten en hogere beloningen bij het staken van je crypto. De presale heeft al meer dan $18,1 miljoen binnengehaald aan vroege investeringen.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $BEST tokens te bemachtigen voor de lage prijs van $0,026015 per stuk voordat het gelanceerd wordt op de grote exchanges WEEX, MEXC en KuCoin.