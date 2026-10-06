CFTC-voorzitter Michael Selig kondigde nieuwe crypto-regels en een optionele federale toezichtsr route aan nadat de Amerikaanse Senaat de CLARITY Act niet verder bracht. Het gaat om voorstellen op basis van bestaande bevoegdheden, niet om aangenomen wetgeving, meldt Cointelegraph.

CFTC werkt voorstellen uit na CLARITY-stemming

De CFTC wil de regulering van crypto voortzetten onder leiding van president Donald Trump, met of zonder nieuwe wetgeving van het Congres. Selig presenteerde de plannen op maandag 5 oktober tijdens het Fordham Law Blockchain Regulatory Symposium.

Een voorstel, Regulation CTX genoemd, richt zich op bedrijven die particuliere klanten crypto laten verhandelen met margin, leverage of financiering. De CFTC heeft hiervoor een aankondiging van voorgenomen regelgeving uitgebracht. Het plan voorziet daarnaast in een nieuwe categorie designated contract market: de crypto asset market, of CAM.

Bepaalde exchanges zouden vrijwillig voor registratie bij de CFTC kunnen kiezen. Daarmee komt er mogelijk een federale toezichtsr route naast de uiteenlopende staatsregels. De voorstellen verplichten crypto-ondernemingen volgens de berichtgeving niet om zich bij de CFTC te registreren.

Gewone spotbeurzen vallen buiten de voorgestelde regels. Die blijven doorgaans onder staatswetten voor geldtransactiebedrijven vallen, aldus Selig. Voor spotmarkten behoudt de CFTC wel bevoegdheid om regels tegen fraude en marktmanipulatie te handhaven.

Bestaande bevoegdheden als basis voor toezicht

De CLARITY Act was bedoeld om de CFTC meer bevoegdheden te geven bij het toezicht op en de handhaving van cryptoregels. Nadat de Senaat het wetsvoorstel niet verder bracht, verschuift de aandacht naar wat toezichthouders binnen hun bestaande wettelijke mandaat kunnen doen.

De SEC had in augustus al een eigen, op crypto afgestemd regime voor effectenaanbiedingen aangekondigd. De precieze regels daarvan zijn in de berichtgeving niet uitgewerkt. De stap van de SEC en de nieuwe CFTC-voorstellen wijzen daarmee op afzonderlijke pogingen om zonder nieuwe wetgeving regels te ontwikkelen. Eerdere berichtgeving over de SEC-aanpak voor cryptoactiva laat zien hoe die discussie samenhangt met de bestaande bevoegdheden van de toezichthouder.

Het hoofdkantoor van de SEC in Washington, D.C.

De SEC-actie ging vooraf aan de mislukte stemming over CLARITY. De wet zou juist een wettelijke basis hebben geboden voor een grotere rol van de CFTC. Het voorstel van Selig is dus geen vervanging van die wet: het is een poging een beperkte route te bieden binnen de bevoegdheden die de commissie al heeft.

Selig vatte de beoogde juridische grondslag tijdens zijn toespraak als volgt samen: “These rules would codify a pathway for crypto asset exchanges to operate under uniform national oversight by the CFTC pursuant to the same statutory authorities that the prior administration instead utilized to regulate by enforcement.” De formulering beschrijft een voorgestelde route, niet een definitief toezichtskader.

Wat de voorstellen betekenen voor marktpartijen

Voor exchanges zit het praktische verschil vooral tussen handel met financiering en gewone spotdiensten. Een platform dat klanten handel op margin aanbiedt, kan mogelijk kiezen voor registratie als CAM of als een andere categorie designated contract market. Voor een spotbeurs verandert de voorgestelde route op zichzelf niets aan het bestaande staats toezicht.

De bevoegdheid van de CFTC om fraude en marktmanipulatie op spotmarkten aan te pakken blijft volgens de berichtgeving wel relevant. Dat is geen algemene federale vergunning voor alle spotbeurzen. Ook de eerdere discussie over de classificatie van cryptoactiva moet los worden gezien van deze registratievoorstellen.

De personele bezetting kan de uitvoering bovendien bemoeilijken. Hester Peirce verliet de SEC, waardoor daar volgens Cointelegraph nog twee commissarissen overbleven. Selig is de enige commissaris en voorzitter van de CFTC.

SEC-commissaris Hester Peirce

Voor beleggers is vooral de status van de plannen van belang: het zijn voorstellen, geen door het Congres aangenomen marktstructuurwet. De mogelijke federale optie richt zich met name op exchanges die gefinancierde retailhandel aanbieden; gewone spotbeurzen vallen erbuiten. De aankondiging bevestigt op zichzelf geen definitieve classificatie van specifieke cryptoactiva.