De XRP koers schommelt rond $1,34 terwijl Washington zich opmaakt voor een beslissende week. De SEC organiseert morgen 16 april een publieke roundtable over de structuur van digitale assets. Tegelijk richt de Senate Banking Committee zich op een markup van de CLARITY Act in de laatste twee weken van april. Voor Ripple en XRP houders kan deze maand het verschil maken tussen een doorbraak en opnieuw maanden wachten.

Ripple nieuws: Garlinghouse verschuift deadline naar mei

Ripple CEO Brad Garlinghouse sprak op 13 april tijdens het Semafor World Economy event in Washington. Hij verschoof zijn eerdere deadline van eind april naar eind mei. Dit is inmiddels de derde keer dat hij zijn verwachting bijstelt. Eerder schatte hij de kans op goedkeuring op 80% voor eind april.

Toch blijft Garlinghouse optimistisch. De onderhandelingen tussen banken en cryptobedrijven over stablecoin yields naderen volgens hem een compromis. Op X schreef hij: “The CLARITY Act window is open. And now is our moment to act.”

Yesterday, I celebrated 11 years at Ripple. Back then, I couldn’t have predicted that we’d still be fighting for regulatory clarity. The fight has been worth it. After a day in DC having great conversations with @SenatorHagerty, @berniemoreno, @SenatorTimScott, @JohnBoozman and… https://t.co/YGM7KKoMT0 pic.twitter.com/zAmBr6hIyX — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) April 14, 2026

Belangrijk: het SEC roundtable van morgen gaat officieel over opties marktstructuur, niet direct over de CLARITY Act. Maar dezelfde commissarissen die de roundtable leiden, waaronder Hester Peirce en Mark Uyeda, sturen ook het bredere crypto beleid aan. De markt behandelt het event daarom als een signaal voor de richting van regulering.

De CLARITY Act passeerde het Huis van Afgevaardigden al in juli 2025 met een bipartisan meerderheid van 294 tegen 134 stemmen. Senator Tim Scott, voorzitter van de Banking Committee, mikt op een markup voor mei. Zonder die stap dreigt het wetsvoorstel stil te liggen tot na de tussentijdse verkiezingen in november 2026.

XRP koers verwachting: twee scenario’s

De XRP verwachting hangt nu af van wat Washington de komende weken besluit. Analisten schetsen twee duidelijke paden:

Bullish scenario: De Banking Committee plant de markup voor eind april. Dat kan de XRP koers richting $1,45 tot $1,60 duwen. Bij daadwerkelijke goedkeuring wordt XRP’s commodity status permanent vastgelegd in federale wetgeving.

De Banking Committee plant de markup voor eind april. Dat kan de XRP koers richting $1,45 tot $1,60 duwen. Bij daadwerkelijke goedkeuring wordt XRP’s commodity status permanent vastgelegd in federale wetgeving. Bearish scenario: De markup schuift voorbij mei. Gecombineerd met geopolitieke risico’s rond het aflopen van het staakt het vuren op 22 april en olieprijzen boven $100 kan XRP terugvallen naar $1,15.

De crypto markt vertoont op dit moment extreme angst. De Fear & Greed Index staat op 21. Toch zijn er positieve signalen. XRP ETF’s trokken vorige week $119,6 miljoen aan netto instroom, meer dan de helft van alle crypto producten samen. Crypto whales blijven ondertussen XRP accumuleren ondanks de lage koers. Wie overweegt in te stappen via een crypto broker doet er goed aan beide scenario’s mee te wegen.

Wat gaat Ripple doen na de roundtable?

If CLARITY passes, how high can $XRP realistically go? — John Squire (@TheCryptoSquire) April 7, 2026

De komende twee weken zijn cruciaal voor de XRP koers verwachting. Drie data bepalen de richting: het SEC roundtable morgen, het aflopen van het staakt het vuren op 22 april en een mogelijke committee markup eind april.

De CLARITY Act heeft nu meer steun dan op enig ander moment in 2026. Coinbase CEO Brian Armstrong steunt het wetsvoorstel inmiddels publiekelijk. Minister van Financiën Bessent en SEC voorzitter Atkins spraken zich eerder al uit voor snelle goedkeuring. Zonder concrete actie in de komende weken verliest het crypto nieuws rond XRP zijn momentum en moet de markt wachten op 2027.

Beleggers die geïnteresseerd zijn in welke crypto gaat stijgen doen er verstandig aan de resultaten van deze week af te wachten voordat ze grote posities innemen. Het risico blijft aan beide kanten aanwezig.