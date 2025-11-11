De crypto wereld stond deze week op scherp toen meerdere analisten wezen op een mogelijk “death cross” in de XRP grafiek, een technisch patroon waarbij het 50 daags gemiddelde onder het 200 daags gemiddelde duikt. Normaal gesproken een teken van zwakte, maar volgens ChatGPT’s AI analyse zou dit juist de laatste correctie voor een eventuele grote rally kunnen zijn.

De AI modelanalyse, uitgevoerd op basis van recente marktdata, voorspelt dat XRP tegen eind 2025 kan stijgen tot $10, mits drie voorwaarden worden vervuld. Toegenomen handelsvolume, herstel van investeerders vertrouwen en verdere institutionele adoptie via de verwachte XRP spot ETF.

“Historisch gezien zijn death crosses in crypto vaak gevolgd door accumulatie periodes waarin slimme beleggers instappen,” aldus de gegenereerde AI-samenvatting.

Momenteel schommelt de XRP koers rond $0,74, na lichte winst ten opzichte van de vorige week. Het sentiment blijft gemengd, maar volgens de AI is dat precies de fase waarin “angst langzaam overgaat in overtuiging.”

Waarom AI een explosie tot $10 als realistisch ziet

Volgens ChatGPT’s technische analyse is het patroon tussen RSI, MACD en volume een indicatie van bodemvorming. De Relative Strength Index (RSI) bevindt zich onder de 45, wat historisch vaak voorafgaat aan een opleving van 100–200% in de maanden daarna. Tegelijk laat de MACD (Moving Average Convergence Divergence) een beginnende bullish divergentie zien, een signaal dat de neerwaartse kracht verzwakt.

Daarnaast benadrukt het AI model de sterke fundamentele onderbouwing van Ripple. De overname van prime broker Hidden Road, de aankomende lancering van stablecoin RLUSD, en de toenemende samenwerking met internationale banken.

Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat XRP niet langer enkel als “transactiemunt” wordt gezien, maar als onderdeel van een bredere financiële infrastructuur.

Drie altcoins die volgens AI nog harder kunnen stijgen

Naast XRP identificeert ChatGPT drie andere projecten met nog hoger groeipotentieel voor 2025: Solana (SOL), Pepe (PEPE) en Injective (INJ).

Solana (SOL) blijft volgens het model een van de meest aantrekkelijke Layer-1 netwerken. Het netwerk is snel, goedkoop en inmiddels geïntegreerd door betalingsgiganten zoals Visa en Stripe. De combinatie van hoge gebruikersactiviteit en toenemende institutionele adoptie maakt dat Solana volgens de AI “de Ethereum van de volgende cyclus” kan worden, met een mogelijk prijsdoel boven $400 in 2025.

Pepe (PEPE) daarentegen wordt genoemd als de verrassing van het meme segment. Ondanks de speelse oorsprong, trekt de token steeds meer DeFi liquiditeit aan en is het een van de meest verhandelde altcoins op de markt. De AI voorspelt dat Pepe tijdens de volgende bull run opnieuw kan exploderen, als het sentiment rond community tokens terugkeert.

Tot slot wijst het model op Injective (INJ), een DeFi protocol gericht op gedecentraliseerde trading. De AI benadrukt de snelle groei van on-chain derivaten markten en de toenemende vraag naar alternatieven voor gecentraliseerde exchanges. Met de interoperabele structuur zou INJ volgens ChatGPT een van de grootste winnaars van de institutionele DeFi adoptie kunnen worden, met een mogelijk koersdoel tussen $120 en $150.

Wat dit zegt over het marktsentiment

Wat opvallend is aan deze voorspellingen, is dat ze ingaan tegen de algemene angst op de markt. Veel handelaren zien de recente dalingen van XRP, SOL en andere grote munten als teken dat de cyclus vertraagt, maar ChatGPT’s interpretatie is precies het tegenovergestelde: lage volatiliteit en consolidatie betekenen vaak dat ‘sterke handen’ hun posities uitbreiden.

De AI analyse vergelijkt de huidige fase met eerdere markten (zoals 2019 en begin 2020), waarin Bitcoin en altcoins maandenlang stagneerden voordat de bull run losbarstte. Als die geschiedenis zich herhaalt, zou eind 2025 de periode kunnen worden waarin niet alleen XRP, maar de hele altcoin markt nieuwe hoogtepunten bereikt.

Terwijl AI modellen de toekomst voorspellen, werkt Bitcoin Hyper ($HYPER) aan die toekomst.

Bitcoin Hyper: bouwen aan snelheid voor de bull run

Het project, dat zich richt op het bouwen van een snelle Layer-2 bovenop Bitcoin, wil handelen, data analyse en automatisering samenbrengen in een platform. Waar traditionele netwerken worstelen met trage block times, biedt HYPER realtime on-chain ideaal voor traders die willen reageren op marktsignalen zodra ze gebeuren.

De $HYPER presale passeerde onlangs de $25 miljoen, en het team werkt aan integraties met DeFi platformen om directe toegang tot liquiditeit te bieden. Volgens de whitepaper is het doel simpel: de snelheid van Solana combineren met de veiligheid van Bitcoin.

Voor veel beleggers klinkt dat als het ideale scenario in een markt die steeds competitiever wordt.

Wat ook nog indruk maakt bij Bitcoin Hyper is de focus op latente liquiditeit, het project richt zich niet alleen op traders die nu actief zijn, maar juist op de investeerders die nog wachten. Volgens een recente community update is er meer dan 18.000 BTC equivalent aan inactieve orders geprepareerd binnen de HYPER stack, klaar om geactiveerd te worden zodra de volgende marktfase begint.

Het team noemt dit “slapende medailles” die de volgende stap in de cyclus zullen katalyseren. Combineer dat met een roadmap die staat op Q4 2025 voor integratie met grote CEX’en en een announcement van een strategische samenwerking met een vermogensbeheerder, dan zie je dat $HYPER zich voorbereidt op groei vooruitlopend op de markt, niet erachteraan.

