De XRP koers schiet omhoog nu de crypto door belangrijke weerstanden breekt en de kans op goedkeuring van een XRP ETF steeds groter wordt. Zowel de grafiek als het laatste Ripple nieuws wijzen erop dat er iets groots staat te gebeuren. Kan Ripple 10 dollar worden?

XRP koers breekt door cruciale zone

De koers van XRP brak vannacht uit boven $2,45 en beweegt nu rond $2,56. Daarmee ligt de crypto ruim boven de 200 EMA, die nu als sterke steun geldt bij $2,35. Deze doorbraak bevestigt een duidelijke trendomslag. De grafiek laat een patroon zien van hogere toppen en hogere bodems, wat vaak het begin is van een langere stijging.

De Fibonacci levels laten zien waar weerstand ligt. Deze liggen op $2,59, $2,80, $3,02 en $3,15. Als XRP deze doorbreekt, ligt de weg open naar $3,50. Dit psychologische niveau kan dan dienen als springplank richting hogere targets.

Indicatoren tonen sterke koopdruk

De RSI staat op 81, wat laat zien dat er veel koopdruk is. Hoewel dat technisch “overbought” betekent, blijft dit vaak langer aanhouden tijdens sterke rally’s. De MACD draait positief en de lijnen lopen verder uit elkaar, wat de kracht van deze beweging bevestigt.

De combinatie van deze signalen wijst op een gezonde XRP rally. Zolang de koers boven $2,45 blijft, is het momentum positief. Een doorbraak boven $2,60 kan de volgende grote stap richting $2,80 en hoger in gang zetten. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen naast XRP.

Ripple ETF’s brengen institutioneel geld in beeld

Naast de sterke technische signalen speelt ook het Ripple nieuws een grote rol. Grote fondsen zoals Franklin Templeton, Bitwise en 21Shares hebben hun aanvragen voor een XRP ETF aangepast en staan inmiddels op de lijst van de DTCC. Dat laat zien dat de infrastructuur voor handel al klaarstaat.

🚨 BREAKING:

Nine XRP Spot ETFs are now listed on the DTCC signaling readiness ahead of a possible launch this month. 👀🤯 📊 Listed ETFs: ↪️Bitwise XRP ETF (XRP)

↪️Canary XRP ETF (XRPC)

↪️Volatility Shares XRP ETF (XRPI)

↪️ETF Opportunities T-REX 2x Long XRP (XRPK)… pic.twitter.com/00usToMVhX — Xaif Crypto🇮🇳|🇺🇸 (@Xaif_Crypto) November 10, 2025

Een goedkeuring zou enorme gevolgen kunnen hebben. Institutionele beleggers kunnen dan via een gereguleerd product investeren in XRP. Dat zou miljarden aan nieuw kapitaal kunnen vrijmaken en de Ripple koers verder omhoog duwen.

Kan Ripple echt naar $10?

De vraag “kan Ripple 10 dollar worden?” duikt steeds vaker op en niet zonder reden. De technische grafiek is sterk, de marktstructuur is verbeterd en het vertrouwen van grote beleggers keert terug.

Op korte termijn lijken doelen tussen $2,80 en $3,50 realistisch. Op middellange termijn, vooral als de XRP ETF’s worden goedgekeurd, kan de koers richting $5,00 stijgen. En als het momentum aanhoudt, ligt een scenario richting $8 – $10 in het verschiet binnen de volgende grote markt rally. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Hoe ver kan de XRP koers stijgen?

De XRP koers staat op een spannend punt. De technische signalen zijn positief met een sterke stijging, hoge RSI, een draaiende MACD en duidelijke steun boven de 200 EMA. Tegelijk zorgen de mogelijke XRP ETF’s voor een golf van nieuwe interesse vanuit de grote spelers.

Als de koers boven $2,45 blijft en de ETF’s worden goedgekeurd, kan de huidige XRP rally uitgroeien tot iets veel groters. De vraag is niet langer óf Ripple weer gaat stijgen, maar hoe ver. En met alles wat er nu samenkomt, lijkt de weg naar $10 voor het eerst in jaren echt binnen bereik. Lees ook ons artikel met de XRP ETF kalender van november 2025.

