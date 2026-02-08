De XRP koers maakt rare sprongen: op donderdagnacht kelderde de token naar $1,14 om vervolgens met meer dan 20% in waarde te stijgen. Ook het weekend is tot nu toe bijzonder onstuimig. Wij hebben onze eerdere XRP voorspelling erbij gepakt in de hoop een beter beeld te krijgen van wat Ripple gaat doen.

XRP koers stuitert alle kanten op

Een kernregel binnen de cryptowereld is dat een grote marktkapitalisatie zorgt voor minder volatiliteit. De XRP koers logenstraft deze economische wetmatigheid: Ripple stuiterde de afgelopen week alle kanten op, met diepe dalen ($1,14) en sterke stijgingen (soms +25%) tot gevolg.

Traders vragen zich af wat de volgende stap zal zijn voor de XRP koers: gaat Ripple na deze week stijgen, of moeten investeerders hun hart vasthouden?

Onze XRP voorspelling na het laatste Ripple nieuws

Bij Coinspeaker maken wij met een team van analisten elk jaar een XRP koersverwachting, die wij gedurende het jaar regelmatig aanpassen aan de actualiteit. Hiervoor maken we gebruik van diverse technische indicatoren, crypto AI analyses en onze ervaring op het gebied van crypto investeringen.

Ondanks deze tools kunnen we niet anders dan concluderen dat de huidige XRP koers best ver onder onze minimale verwachting (€2,40) staat.

Uiteraard zijn er de nodige excuses hiervoor: zo presteert de algehele markt een stuk minder dan verwacht, mede omdat de macro-economische omstandigheden tegenzitten. Ook veel andere analisten lijken momenteel te hoog ingezet te hebben op de XRP koers.

XRP ETF instroom schept bullish perspectief

Opvallend genoeg scheppen XRP ETF flows een heel ander beeld dan de huidige XRP koers. Sinds de $92 miljoen uitstroom van 29 januari zijn institutionele investeerders weer opvallend eensgezind: de afgelopen week was er elke dag sprake van netto inflows.

Dit is een duidelijke indicator dat veel zakelijke traders (die vaak via een XRP ETF investeren) vertrouwen houden in de XRP koers op de lange termijn.

Crypto AI buigt zich over XRP koers voorspelling

De instroom bij XRP ETF producten kan volgens de crypto AI voorspelling van ChatGPT zorgen voor een verdere stijging.

De crypto AI identificeert de huidige XRP koers als een aantrekkelijk instapmoment: “De koersreactie volgt vaak later.”

Wat gaat Ripple doen?

Het is met het oog op dit nieuws mogelijk dat de XRP koers op termijn gaat stijgen. Of de maximale koers van onze eerdere XRP voorspelling (€8,40) gehaald zal worden is echter maar zeer de vraag. Wel denken wij dat gemiddelde koers (€ 4,20) van onze Ripple verwachting nog steeds realistisch is.

