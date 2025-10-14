De cryptomarkt herhaalt zichzelf. Althans, als we analist Ash Crypto mogen geloven. In een post op X schreef hij: “March 2020 vs. October 2025. Same manipulation, different year”. Volgens hem lijkt de recente crash sterk op die van maart 2020, waarna een enorme altseason volgde waarin munten 25x tot 100x in waarde stegen. Ditmaal verwacht hij een iets rustigere herhaling, maar nog steeds indrukwekkend. “Misschien geen 100x season met miljoenen coins op de markt, maar de goede projecten kunnen nog steeds 10x tot 50x stijgen.”

Rijp voor een nieuwe altseason

Na weken van volatiliteit en onzekerheid lijkt de markt zich te herstellen. De Bitcoin dominantie daalde opnieuw onder de 58%, terwijl de altseason Index sterk richting altcoins beweegt. Echter worden traders ook opnieuw positiever over Bitcoin als hedge tegen inflatie en monetaire risico’s.

MARCH 2020 VS. OCTOBER 2025 Same manipulation, Different year After March 2020 flash crash We had a huge altseason where alts pumped 25x-100x I think it will happen again. Maybe not a 100x season due to millions of coins but I think good ones can still pull 10x-50x. pic.twitter.com/elL0KFehiz — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 13, 2025

Historisch gezien duidt dat op het begin van een kapitaalrotatie. Traders en beleggers verplaatsen hun winsten uit Bitcoin naar altcoins met hogere groeipotentie. Dit patroon zagen we eerder in 2017, 2020 en 2021, telkens gevolgd door spectaculaire stijgingen bij projecten met sterke fundamentals.

Ongeacht de recente marktcorrectie, zijn analisten dus positief over het verloop richting Q4 2025. Het is nu vooral van belang om niet impulsief te handelen omtrent nieuwe ontwikkelingen. Paniekverkopen kunnen tenslotte de markt verder op scherp zetten en het sentiment doen kantelen.

Altcoins met veel potentie

Niet elke altcoin zal profiteren van deze golf. Volgens diverse analisten en marktvolgers ligt de focus dit keer op drie duidelijke categorieën:

1. Coins met institutionele adoptie:

Projecten zoals XRP, Chainlink (LINK) en Solana (SOL) profiteren van groeiende samenwerking met traditionele financiële instellingen. XRP blijft toonaangevend in het betalingsverkeer, terwijl Chainlink cruciaal is voor on-chain data. Solana heeft zich hersteld van eerdere netwerkproblemen en trekt opnieuw ontwikkelaars aan via zijn snellere infrastructuur.

2. Coins met sterke fundamentals:

Cardano (ADA) en Avalanche (AVAX) worden door analisten genoemd als ‘slow burners’ met solide technische vooruitgang. Cardano’s Hydra upgrade versnelt de schaalbaarheid, terwijl Avalanche een belangrijk platform blijft voor subnet applicaties en RWA-integratie (Real World Assets).

3. DeFi en RWA narratief:

Projecten zoals Aave (AAVE) en Ondo Finance (ONDO) profiteren van de toenemende vraag naar decentralized yield en tokenized obligaties. De koppeling tussen blockchain en reële activa is een van de snelstgroeiende trends van deze cyclus.

Portfolio strategie voor altseason

Wie wil profiteren van deze fase moet volgens analisten strategisch alloceren. Een gebalanceerde portefeuille kan bijvoorbeeld bestaan uit:

40% in large caps (zoals XRP, SOL, LINK) voor stabiliteit en liquiditeit.

40% in mid caps (ADA, AVAX, AAVE) voor groei en technische vooruitgang.

20% in small caps of nieuwe narratieven (zoals ONDO of AI/DePIN projecten) voor potentiële 20x – 50x rendementen.

De gemiddelde altseason duurt 3 tot 6 maanden, dus volgens de huidige cycli zitten we nog in de vroege fase. Op dit moment is de risico/rendement verhouding het gunstigst.

De toekomst van de cryptomarkt

Ondanks de euforie benadrukken experts dat selectie cruciaal blijft. De markt telt duizenden tokens, waarvan er veel zijn die weinig fundamentele waarde hebben. In 2021 stegen sommige memecoins 1000%, maar het merendeel verdween even snel.

THIS IS THE SETUP FOR ALTSEASON 3.0 Macro support

Monthly bullish MACD cross

Same pattern as 2017 & 2020 You can ignore it… Altseason is inevitable. pic.twitter.com/MNwIjgsCv4 — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) October 13, 2025

Met een marktkapitalisatie van ruim $4,2 biljoen en stijgende institutionele betrokkenheid lijkt de crypto bull run van 2025 nog niet voorbij. Als de geschiedenis zich herhaalt, kan deze correctie juist de katalysator zijn voor een van de krachtigste altseasons ooit.

