De storm op de cryptomarkt lijkt langzaam te gaan liggen na één enorme crypto crash, waarbij meer dan 1,66 miljoen traders werden geliquideerd voor een totaal van $19,33 miljard. De paniekverkoop is volgens het laatste cryptonieuws voorbij. Volgens de crypto verwachting van meerdere analisten, waaronder Ash Crypto, blijft de bull market structure volledig intact. Wat gaat crypto doen?

Cryptomarkt update: herstel na extreme schok

Na weken van volatiliteit zien we dat de totale cryptomarkt opnieuw steun heeft gevonden rond het $3,5 biljoen niveau. De markt heeft deze zone meerdere keren succesvol getest en elke week sluit de Total Market Cap (TOTAL) nog steeds boven die cruciale support. Dat is een teken van kracht en bevestigt de positieve crypto verwachting voor de komende maanden.

TOTAL CRYPTO MARKET CAP UPDATE ✅ The overall bull market structure remains intact. ✅ The total market cap has retested support multiple times and continues to close successfully above it. ✅ Most Federal Reserve officials agree on easing monetary policy. ✅ More rate cuts… pic.twitter.com/BXfnSzYkyD — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 14, 2025

Volgens Ash Crypto is de recente daling geen teken van zwakte, maar juist een gezonde reset. De enorme hoeveelheid over leveraged posities die zich had opgebouwd tijdens de stijgingen van de afgelopen maanden, is grotendeels weggevaagd. De cryptomarkt is hierdoor cleaner, oftewel minder vatbaar voor plotselinge liquidatiegolven.

Macrobeeld: Fed richting renteverlagingen – invloed op cryptokoers

Ook het macro-economische plaatje ziet er volgens het laatste cryptonieuws gunstiger uit. Meerdere Federal Reserve officials hebben inmiddels aangegeven dat verdere renteverlagingen op tafel liggen. Dit beleid van monetaire versoepeling is historisch gezien gunstig voor risicovolle assets zoals Bitcoin en Ethereum, en kan een positieve impuls geven aan de cryptokoers.

Sinds januari 2025 zijn traditionele safe havens juist veel sterker gestegen dan crypto, waarbij goud steeg met 53% en zilver met 74%, terwijl Bitcoin met bijna 19% steeg. Volgens analisten is het slechts een kwestie van tijd voordat een deel van deze kapitaalstromen van goud en zilver doorschuift naar Bitcoin en Ethereum, wat de toekomst van crypto verder kan versterken.

Gezonde correctie, markt opgeschoond na crypto crash

De recente “manipulation dumps”, zoals Ash Crypto ze noemt, hebben de markt niet gebroken, maar juist versterkt. Waar de Fear & Greed Index eerder daalde van 64 (Greed) naar 27 (Fear), zien we inmiddels de eerste tekenen van herstel. Historisch gezien vormen dit soort extreme fear momenten vaak het begin van de volgende opwaartse fase in de cryptomarkt.

Q4: historisch sterk kwartaal voor cryptokoers en toekomst crypto

Wat gaat crypto doen? Als de historische patronen zich herhalen, staat de cryptomarkt aan de vooravond van een parabolische Q4 rally. In eerdere cycli vormde de periode oktober tot maart het sterkste segment van de bull run, waarbij marktkapitalisaties in korte tijd met tientallen procenten konden stijgen.

Ash Crypto’s grafiek suggereert zelfs een potentieel scenario waarin de totale marktkapitalisatie richting $7 biljoen beweegt. Dit ondersteunt een positieve crypto verwachting voor de korte en middellange termijn.

Instappen of DCA’en in de huidige cryptomarkt?

Voor beleggers die de correctie hebben overleefd of juist aan de zijlijn stonden, lijkt dit een geschikt moment om geleidelijk posities op te bouwen. In plaats van alles in één keer te investeren, blijft een Dollar Cost Averaging (DCA) strategie het verstandigste: periodiek inkopen, ongeacht de korte termijn schommelingen in cryptokoers. De toekomst van crypto ziet er gunstig uit, en wie zich niet laat meeslepen door angst maar vasthoudt aan zijn strategie, kan in de komende maanden beloond worden.

