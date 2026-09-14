ESMA waarschuwt dat het aanbieden en verkopen van bepaalde prediction-marketcontracten in de EU doorgaans een vergunning vereist. De toezichthouder brengt die boodschap naar buiten in het tweede Risk Monitoring Report van 2026, gepubliceerd op 10 september. Voor beleggers die actief zijn op platforms als Polymarket en Kalshi betekent dit dat de juridische status van hun posities minder vanzelfsprekend is dan de marketing van die platforms suggereert.

Waar ligt de grens tussen financiële regels en kansspelwetgeving?

Prediction markets vallen niet automatisch buiten bestaand EU-toezicht, ook al presenteren ze zich als informatiemarkt in plaats van gok- of beleggingsproduct. Afhankelijk van de kenmerken van een contract en de onderliggende waarde kunnen deze producten onder MiFID II-regels voor derivaten, onder regels voor binaire opties, of onder nationale kansspelwetgeving vallen – dat blijkt uit juridische duiding rond het ESMA-rapport.

Belangrijk is dat MiCA niet automatisch de juiste vergunning is voor deze activiteit zelf. Een cryptovergunning zegt dus niets over de vraag of een specifiek event contract als financieel instrument moet worden behandeld. Platforms die wél volledig binnen de Europese regels opereren, zoals Bitpanda na zijn comeback met MiCA-vergunning, laten zien hoe een aanbieder zich wel aan het Europese kader kan conformeren.

Polymarket, Kalshi en de vraag over geoblocking

Volgens de beschikbare bronweergave noemt ESMA grote platforms zoals Polymarket en Kalshi als partijen die momenteel niet over de benodigde EU-autorisatie beschikken. Die specifieke claim staat niet uitgewerkt terug te vinden in de onderliggende ESMA-tekst zelf, en moet daarom eerst tegen het volledige rapport worden gecontroleerd voordat ze als vaststaand feit gelezen wordt.

Hetzelfde geldt voor de vragen die ESMA zou stellen bij de gedeeltelijke geoblocking van deze platforms en de mogelijkheid dat gebruikers met een VPN dergelijke beperkingen omzeilen. Zichtbaarheid van een website is niet hetzelfde als actieve dienstverlening aan EU-cliënten – onboarding, orderplaatsing, marketing en KYC-processen wegen daarbij minstens zo zwaar. Een Amerikaanse vergunning, zoals die van Kalshi bij de CFTC, geldt in elk geval niet als EU-autorisatie.

Wat betekent dit voor de sector?

Het contrast met platforms die hun EU-vergunning wel op orde hebben, valt op. Ripple kreeg begin juli zijn volledige MiCA-licentie en mag daardoor in alle 30 landen van de Europese Economische Ruimte gereguleerde cryptodiensten aanbieden. Voor prediction-marketplatforms ligt dat pad minder duidelijk, omdat hun producten tegelijk onder financiële regelgeving, crypto-toezicht en kansspelwetgeving kunnen vallen.

Voor de sector blijft de kernvraag welke contracten precies als financieel instrument kwalificeren en welke vervolgstappen ESMA of nationale toezichthouders daaraan koppelen. Verdere duidelijkheid hangt waarschijnlijk samen met de bredere implementatie van MiCA en toekomstige herzieningen van MiFID II, al noemt het beschikbare ESMA-materiaal daarvoor geen concrete datum of aangekondigde handhavingsactie tegen Polymarket of Kalshi specifiek.