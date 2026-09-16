Velocity, een platform voor stablecoinbetalingen en treasury-operaties, kondigde op 15 september een uitbreiding van zijn Series A-financiering aan ter waarde van 10 miljoen dollar. Visa Ventures, Circle Ventures, Ripple, Haun Ventures, Translink Capital en Mirana Ventures nemen deel aan deze extension, waarmee de totale Series A-ronde uitkomt op 48 miljoen dollar. Het gaat om betaalinfrastructuur voor bedrijven en financiële instellingen, niet om een consumentenwallet of een nieuw token.

Velocity haalt 10 miljoen dollar extra op voor stablecoininfrastructuur

De aanvullende financiering volgt ongeveer een maand na de oorspronkelijke Series A van 38 miljoen dollar, meldt Velocity in de aankondiging via Business Wire. Naast Visa Ventures en Circle Ventures stapt ook Ripple in als investeerder. Het kapitaal moet volgens Velocity infrastructuur ondersteunen voor uitgevers, acquirers, payment providers, financiële instellingen en merchants wereldwijd.

Wat doet Velocity met het nieuwe kapitaal?

Velocity bouwt infrastructuur waarmee instellingen en bedrijven stablecoins kunnen inzetten voor settlement, liquiditeit en treasury-operaties, zonder hun bestaande systemen te vervangen. Het platform moet geldbewegingen achter betalingen continuër maken, de afhankelijkheid van prefunding verminderen en settlement mogelijk maken buiten traditionele bankuren. Dat sluit aan bij een bredere trend waarin stablecoins steeds vaker als betaal- en financiële infrastructuur worden ingezet, in plaats van als speculatief instrument.

Investeerders zien rol voor stablecoins in betalingen en treasury

Oprichter en CEO Eric Queathem verwelkomt de nieuwe investeerders. “We are excited to welcome several new investors to Velocity, including Visa through Visa Ventures,” zei Queathem, die eraan toevoegt dat het bedrijf zich vanaf de start heeft gericht op hoe geld door het betalingsecosysteem beweegt.

Circle Ventures en Ripple worden in de aankondiging gekoppeld aan de ontwikkeling van gereguleerde stablecoins en de toepassing daarvan in betalingen, liquiditeit en institutionele financiering. Haun Ventures, dat eerder al investeerde in Bridge en BVNK, ziet in Velocity de volgende stap in een langlopende these rond stablecoin-infrastructuur. Translink Capital brengt volgens Velocity een strategische verbinding met zakelijke en institutionele partners in Azië.

Reactie van Visa

Rubail Birwadker, Global Head of Growth Products and Strategic Partnerships bij Visa, licht toe waarom het kaartennetwerk instapt. “Stablecoins are playing an increasingly important role in reshaping how value moves across the Visa ecosystem, and companies like Velocity are helping accelerate adoption and unlock new opportunities for our customers and partners,” aldus Birwadker.

Wat betekent de ronde voor de cryptomarkt?

De financiering wijst op verdere opbouw van infrastructuur die stablecoins verbindt met bestaande bank-, treasury- en settlementsystemen. Dat Visa, Circle en Ripple gezamenlijk in eenzelfde infrastructuurbedrijf stappen, onderstreept dat gevestigde betaalpartijen en stablecoinuitgevers de institutionele rails rond stablecoins serieus nemen. De aankondiging bevat geen concrete koers- of volume-impact voor XRP of andere tokens; het gaat om een investering in een infrastructuurbedrijf, niet om een productintegratie met een specifieke munt.

Velocity wil platform wereldwijd uitbreiden

Met een totale Series A-financiering van 48 miljoen dollar wil Velocity zijn platform verder uitbreiden en het werk binnen het wereldwijde betalings- en treasury-ecosysteem verdiepen. Het bedrijf mikt erop stablecoins een naadloos onderdeel te maken van hoe instellingen geld verplaatsen en beheren, door issuers, acquirers, merchants en financiële instellingen te verbinden via infrastructuur voor continue wereldwijde settlement, aldus de aankondiging. Details over concrete vervolgstappen, nieuwe regio’s of productlanceringen maakte het bedrijf niet bekend.