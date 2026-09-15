JPMorgan verlaagde op 14 september 2026 het advies voor bitcoinminer MARA Holdings naar Underweight en bracht het koersdoel terug van 13 naar 11 dollar. Voor beleggers roept dat vooral de vraag op of MARA’s overstap naar AI-datacenters wel voldoende waarde oplevert.

JPMorgan verlaagt MARA naar Underweight wegens datacenterstrategie

JPMorgan zet MARA Holdings terug van Neutral naar Underweight, meldt Investing.com. Het nieuwe koersdoel van 11 dollar geldt tot december 2027, tegenover het vorige doel van 13 dollar met een horizon tot december 2026.

Volgens JPMorgan liggen er meer directe groei- en waardekansen bij andere datacenterbedrijven in het eigen onderzoeksuniversum dan bij MARA. De bank richt haar kritiek vooral op de manier waarop het bitcoinmining-bedrijf zijn stap naar AI-datacenters heeft ingericht.

MARA brengt powered land locaties in bij een joint venture met Starwood Digital Ventures. Starwood verzorgt het ontwerp, de ontwikkeling, het aantrekken van huurders en de exploitatie, terwijl MARA voornamelijk locaties en in sommige gevallen een klein deel van aanvullende kapitaaluitgaven bijdraagt.

Die structuur beperkt het kapitaalrisico voor MARA, stelt JPMorgan, maar maakt het bedrijf sterk afhankelijk van Starwoods vermogen om huurders te contracteren, projecten te ontwikkelen, financiering te regelen en de activa te exploiteren. Volgens JPMorgan vangt MARA daardoor slechts ongeveer 50% van de gecreëerde waarde en staat het onderaan de datacenterwaardeketen, vergelijkbaar met de manier waarop JPMorgan ook bij andere beursgenoteerde cryptobedrijven kritisch naar structurele risico’s kijkt.

Waarom de kapitaallichte AI-route onder druk staat

MARA kiest bewust voor een kapitaallichte strategie in plaats van zelf datacenters te bouwen en te exploiteren voor AI high-performance computing, zoals sommige andere bitcoinmining-bedrijven doen. Dat model houdt de kapitaaluitgaven laag, maar zet ook MARA’s grip op de uitvoering op afstand.

De keuze van MARA staat naast een aanpak waarbij andere bitcoinminers volgens JPMorgan zelf datacenters bouwen en exploiteren voor AI-toepassingen. MARA kiest daarentegen voor deelname via de joint venture met Starwood. Volgens JPMorgan blijft MARA’s succes in deze route sterk afhankelijk van hoe goed Starwood zijn kant van de deal uitvoert.

Wat zegt de koersreactie over MARA?

Investing.com noteerde het aandeel MARA rond 11,98 dollar op het moment van de berichtgeving, net onder de fair value van 12,35 dollar die InvestingPro aanhoudt. Diezelfde dag sloot het aandeel op 11,50 dollar, een daling van 4,01%, en werd nabeurs 11,35 dollar genoteerd.

Die cijfers zijn losse momentopnamen rond de bekendmaking en tonen vooral dat de markt de downgrade heeft verwerkt. Ze bewijzen op zichzelf niet dat MARA’s AI-strategie operationeel is mislukt: JPMorgans oordeel gaat over uitvoerings- en waarderingsrisico, niet over een vastgestelde mislukking.

Wat betekent het koersdoel van 11 dollar voor beleggers?

JPMorgan onderbouwt het koersdoel van 11 dollar ook met MARA’s operationele cijfers. Het bedrijf rapporteerde de afgelopen drie kwartalen een negatieve aangepaste EBITDA, en de EBITDA over de laatste twaalf maanden kwam uit op -1,88 miljard dollar.

Volgens JPMorgan moet de bitcoinkoers rond 80.000 dollar blijven om MARA bij de huidige operationele structuur break-even te laten draaien. Voor beleggers is dat een belangrijk aandachtspunt: zowel de bitcoinprijs als Starwoods vermogen om huurders te vinden en projecten te financieren bepalen of de kapitaallichte AI-route MARA daadwerkelijk uit de rode cijfers helpt.