Een groep die zegt klantgegevens van Revolut in handen te hebben, eist 6.000 Monero (XMR) van het fintechbedrijf. Dat bedrag is ongeveer 3 miljoen dollar waard. Als Revolut niet binnen 24 uur betaalt, dreigt de groep de gegevens aan andere criminelen te verkopen, meldt CoinDesk.

Hackers eisen 6.000 XMR van Revolut

De groep noemt zichzelf “iamnotavillain” en zette de eis woensdag online. Volgens de Financial Times stond daarbij ook een aftellende klok.

De aanvallers willen 6.000 XMR ontvangen. Monero is een cryptomunt die erop is gericht informatie over transacties af te schermen. Daardoor zijn betalingen met de munt moeilijker te volgen dan transacties met veel andere cryptovaluta.

Volgens de berichtgeving zijn gegevens van minstens 680 Revolut-klanten betrokken bij het incident. De aanvallers zeggen dat ze via blockchainanalyse specifiek hebben gezocht naar klanten met grote cryptobezittingen.

De groep zou de Financial Times ook een video van ongeveer een minuut hebben gestuurd. Daarin waren volgens de krant onder meer paspoorten, rijbewijzen, foto’s voor identiteitscontroles en transactiegegevens te zien.

De aanvallers zeiden op dat moment nog niet met Revolut in gesprek te zijn over een betaling.

Geen aanwijzingen dat kernsystemen zijn gehackt

De gegevens zouden niet zijn buitgemaakt door rechtstreeks in te breken in de belangrijkste systemen van Revolut. De zaak lijkt samen te hangen met frauduleuze informatieverzoeken.

De daders zouden zich hebben voorgedaan als overheidsfunctionarissen. Revolut verstrekte daarop klantinformatie, waarna later bleek dat de verzoeken niet echt waren. Dat blijkt uit eerdere berichten aan getroffen klanten.

Revolut liet eerder aan CoinDesk weten dat het gebruikte adres inmiddels is geblokkeerd. Ook zouden de betrokken overheidsinstantie, opsporingsdiensten en toezichthouders zijn ingelicht.

Volgens Revolut zijn de eigen systemen en het geld van klanten niet getroffen. CoinDesk meldde bovendien dat het bedrijf op dat moment nog geen rechtstreeks losgeldverzoek van de groep had ontvangen.

Dat betekent dat er vooralsnog geen bevestiging is dat hackers toegang hebben gekregen tot de kernsystemen van de neobank. Wel zijn gevoelige persoonsgegevens via frauduleuze verzoeken bij derden terechtgekomen.

Voor klanten die Revolut gebruiken voor crypto, waaronder producten zoals de eerder gelanceerde euro-stablecoin EURR, draait de zaak daardoor vooral om de beveiliging van persoonsgegevens. Dat is ook een belangrijk aandachtspunt bij het kiezen van een crypto exchange, waarbij onder meer beveiliging, regulering en bescherming van klantgegevens een rol spelen.

Waarom vragen de aanvallers om Monero?

Het is niet opvallend dat de groep om betaling in Monero vraagt. De cryptomunt is ontworpen om onder meer verzender, ontvanger en transactiebedragen beter af te schermen.

Dat maakt XMR aantrekkelijk voor criminelen die geldstromen moeilijker traceerbaar willen maken.

Tegelijkertijd laat het incident zien dat ook gereguleerde financiële platforms kwetsbaar kunnen zijn als criminelen misbruik maken van procedures rond persoonsgegevens. Dat speelt ook bij Europese cryptoplatforms die onder strengere regels opereren, zoals bij de terugkeer van Bitpanda naar Nederland onder MiCA.

Het is nog niet bekend of Revolut het gevraagde bedrag zal betalen. Ook is niet onafhankelijk bevestigd dat de gestolen gegevens daadwerkelijk aan andere partijen zijn verkocht.

Klanten van wie gegevens mogelijk zijn gelekt, moeten daarom extra alert zijn op phishingmails, telefoontjes en andere verdachte verzoeken. Met gestolen identiteitsgegevens kunnen criminelen zich geloofwaardiger voordoen als een bank, cryptoplatform of overheidsinstantie.