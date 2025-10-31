De crypto markt kreeg deze week opnieuw een klap te verwerken. Binnen slechts twee dagen verdween er maar liefst $672 miljoen uit Bitcoin en Ethereum ETF’s. Het nieuws veroorzaakte onrust onder beleggers die na weken van herstel dachten dat de bodem eindelijk was bereikt. Maar zoals zo vaak in crypto, kan het sentiment in een klap omslaan.

De uitstroom kwam op een moment dat de koersen van zowel BTC als ETH al tekenen van zwakte vertoonden. Volgens data van SoSoValue noteerden Amerikaanse spot ETF’s twee dagen van netto verliezen. Vooral de fondsen van BlackRock en Ark Invest registreerden forse verliezen, wat duidt op winstnemingen en terughoudendheid bij institutionele partijen.

Winstnemingen en rentezorgen drukken op sentiment

Een van de belangrijkste oorzaken van de recente crypto crash lijkt te liggen bij de toegenomen renteverwachtingen in de Verenigde Staten. Beleggers vrezen dat de Federal Reserve langer vasthoudt aan hoge rentes om inflatie onder controle te houden. Dat maakt risicovolle activa zoals crypto minder aantrekkelijk, zeker na de sterke stijgingen van de afgelopen maanden.

Daarnaast speelt winstneming een rol. Zowel Bitcoin als Ethereum bereikten recent nieuwe jaartoppen, waardoor veel handelaren besloten winst veilig te stellen. De timing van de uitstroom bij de ETF’s lijkt dat te bevestigen, juist toen de markt extra blij werd, verkochten grotere partijen hun posities.

Ook macro-economische onzekerheden drukken op de stemming. Spanningen op de obligatiemarkt, dalende aandelenkoersen en onrust rond geopolitieke thema’s zorgen ervoor dat investeerders tijdelijk de veilige kant opzoeken.

Bitcoin ETF’s noteren $488 miljoen uitstroom

Het zwaarste deel van de klap kwam terecht bij de BTC ETF’s. In totaal werd er ruim $488 miljoen aan kapitaal uitgehaald. BlackRock, de grootste aanbieder, zag alleen al $290 miljoen wegstromen. Ook fondsen van Ark & 21Shares, Bitwise en Grayscale lieten forse verliezen zien.

Opvallend is dat acht van de twaalf actieve fondsen netto uitstroom rapporteerden. De totale handelswaarde daalde naar ongeveer $5,17 miljard, terwijl de gezamenlijke netto activa rond de $144 miljard bleven hangen. Daarmee vertegenwoordigen de ETF’s nog steeds bijna 7% van de totale Bitcoin marktkapitalisatie, wat hun groeiende invloed onderstreept.

Hoewel de koers van Bitcoin licht herstelde tot rond $109.700, blijft het risico op verdere dalingen aanwezig zolang grote spelers posities blijven afbouwen.

Ethereum ETF’s verliezen $184 miljoen in 48 uur

Ook de ETH ETF’s ontsnapten niet aan de verkoopgolf. In totaal werd er $184 miljoen uit deze fondsen gehaald. Opnieuw was BlackRock de grootste verliezer met een uitstroom van $118 miljoen. Grayscale, Bitwise en Fidelity zagen tientallen miljoenen vertrekken.

De totale handelswaarde zakte tot $209 miljard, met een gezamenlijke activawaarde van bijna $25 miljard. Dat komt neer op ongeveer 5,5% van de volledige Ethereum markt.

De Ethereum koers zelf daalde licht en bleef schommelen rond $3.870. Hoewel die daling bescheiden lijkt, toont de terughoudendheid van beleggers dat er nog weinig vertrouwen is in een duurzame rally zolang de Amerikaanse obligatierentes hoog blijven.

Korte schrikreactie of begin van correctie

De vraag die nu boven de markt hangt, is of dit slechts een korte schrikreactie was of het begin van een bredere correctie. Historisch gezien leiden grote ETF uitstromen vaak tot tijdelijke druk, maar niet tot een langdurige neerwaartse trend.

Veel analisten benadrukken dat de fundamentele vraag naar crypto nog altijd stevig is, vooral met nieuws na Trumps nieuwe tariefverlaging. Zolang de adoptie van blockchain toepassingen, stablecoins en tokenized assets doorgaat, blijft de instroom op langere termijn positief. Toch is het duidelijk dat beleggers alert moeten blijven. Een combinatie van macro-factoren en winstnemingen kan ook in november voor onvoorspelbare schommelingen zorgen.

Wat vooral opvalt, is dat institutioneel geld steeds vaker de toon zet. Sinds de goedkeuring van spot ETF’s is het kapitaal van professionele beleggers een bepalende factor geworden voor de richting van de beste altcoin markt. Wanneer fondsen zoals BlackRock of Fidelity verkopen, volgt vaak een kettingreactie bij kleinere spelers.

🚨 Update: The Ethereum ETF got $81.4 million in new money yesterday! BlackRock bought $21.4 million worth of ETH!#Blackrock #Ethereum #ETF pic.twitter.com/9sUBpC0bcL — Crypto Aman (@cryptoamanclub) October 30, 2025

Aan de andere kant kan de trend net zo snel keren. Een enkel positief macro signaal of een nieuwe instroomdag kan het vertrouwen herstellen. In die zin blijven ETF stromen een directe graadmeter voor marktsentiment.

Wat betekent dit voor BTC en ETH beleggers

Voor particuliere beleggers betekent dit dat de markt zich in een fase van herpositionering bevindt. Na maanden van stijging zoeken grote spelers naar nieuwe instapniveaus. De volatiliteit die daarbij hoort, biedt risico’s maar ook kansen.

Wie zich focust op de lange termijn en nieuwe cryptomunten met sterke fundamentals, hoeft zich minder te laten leiden door korte termijnschommelingen. Zowel Bitcoin als Ethereum blijven de ruggengraat van de markt, met een stevig ecosysteem dat verder groeit ondanks tijdelijke tegenslagen.

