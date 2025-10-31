President Donald Trump bereikte een nieuwe handelsdeal met China en verlaagde daarom de Amerikaanse importtarieven op Chinese goederen. Ondanks dit akkoord blijft de Bitcoin prijs rond $108.886 zwak, met lichte verliezen ten opzichte van vorige week. Bestaat er de kans dat de Bitcoin koers toch weer snel zal stijgen?

Nieuwe handelsafspraken beïnvloeden marktsentiment

De ontmoeting tussen Trump en Xi Jinping in Zuid-Korea resulteerde in een akkoord over zeldzame aardmetalen en kritieke mineralen. De Verenigde Staten verlaagden daardoor de gemiddelde invoerheffing van 57% naar 47%, en de belasting op fentanyl gerelateerde producten daalde naar 10%.

In ruil beloofde China meer Amerikaanse sojabonen te kopen en de productie van fentanyl te beperken.

Japan en Zuid-Korea sloten zich aan bij het overleg over regionale samenwerking en willen de deal volgend jaar herzien. Volgens het Witte Huis zal Xi in april 2026 de Verenigde Staten bezoeken, terwijl Trump een tegenbezoek aan China brengt. Deze diplomatieke ontspanning zorgde kortstondig voor meer vertrouwen op de valutamarkten, maar de digitale activa reageerden anders.

Investeerders verschoven hun kapitaal naar stabielere markten, waardoor de liquiditeit op de crypto exchanges afnam. Dit vergroot de volatiliteit en zet extra druk op shortterm posities van leverage traders.

Bitcoin koers zoekt steun rond belangrijke prijszone

De Bitcoin koers test opnieuw de steunzone tussen $107.000 en $108.000, een prijsniveau dat eerder een kort herstel bood. Crypto-analisten wijzen op een RSI van 29, wat duidt op een oversold situatie. De MACD indicator blijft onder de signaallijn en laat rode histogrammen zien, wat op een aanhoudend neerwaarts momentum wijst.

Een doorbraak boven $110.000 kan de weg openen richting $113.500, maar onder $107.000 blijft de druk van de bears zichtbaar. Het beperkte BTC handelsvolume versterkt dit patroon.

$BTC tapped the $107,000-$108,000 support zone again. Good to see a bounce back, but Bitcoin needs to reclaim the $113,500 zone soon. A weekly close below that level will increase the likelihood of a bigger correction. pic.twitter.com/q7C46H8ivb — Ted (@TedPillows) October 30, 2025

De macro invloed blijft bepalend voor Bitcoin prijs

De marktreactie toont aan dat de Bitcoin prijs sterk meebeweegt met geopolitieke ontwikkelingen. De nieuwe tariefverlagingen bieden tijdelijk steun aan traditionele markten, maar binnen de cryptosector leidt dit tot winstnemingen.

Zonder een nieuwe instroom van institutioneel kapitaal blijft een BTC herstel beperkt. De Bitcoin koers beweegt hierdoor voorlopig in een smalle bandbreedte, vooral aangestuurd door macro nieuws en technische signalen.

