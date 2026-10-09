De Thaise Securities and Exchange Commission (SEC) heeft het regelkader voor crypto-ETF’s afgerond; de regels gaan op 16 oktober 2026 in. Daarmee kunnen aanbieders onder voorwaarden lokale fondsen op de Stock Exchange of Thailand (SET) voorbereiden, meldt TradingView op basis van berichtgeving van Crypto Briefing. De ingangsdatum is geen gegarandeerde eerste handelsdag: individuele fondsen moeten eerst aan de eisen voldoen.

In de beginfase zijn Bitcoin en Ether de enige toegestane onderliggende activa. Het nieuwe kader brengt zo een gereguleerde route voor blootstelling aan de twee grootste cryptomunten, vergelijkbaar met de bredere ontwikkeling van beursgenoteerde cryptoproducten, maar met voorwaarden die specifiek voor de Thaise markt gelden.

Bitcoin logo – Foto: PerfectHue / CC0

Strenge eisen aan fonds, bewaring en beleggersbescherming

Het kader bestaat uit 11 kennisgevingen die volgden op publieke consultaties in april-mei en augustus-september. Volgens de SEC steunde de meerderheid van de respondenten de voorgestelde principes en ontwerpregels.

Elk fonds moet een passieve strategie volgen die één crypto-asset volgt. De gemiddelde netto-exposure aan die asset moet tijdens ieder boekjaar minimaal 80% van de intrinsieke waarde bedragen. Notering is uitsluitend toegestaan op de SET.

Vermogensbeheerders moeten voldoende gekwalificeerd personeel, operationele infrastructuur en afspraken met dienstverleners hebben. De fondsen moeten gebruikmaken van digitale-assetcustodians die onder toezicht van de SEC staan. Ook andere voldoende toegeruste digitale-assetbedrijven kunnen een aanvraag indienen om als toezichthouder van een beleggingsfonds op te treden, maar de bewaring blijft bij een bevoegde custodian.

Voorafgaand aan de handel moeten beleggers uitleg krijgen over de kenmerken en risico’s van de ETF en bevestigen dat zij die begrijpen. Effectenbedrijven moeten passende spreiding en beleggingskeuzes in lijn met de risicotolerantie van klanten stimuleren. Marginleningen voor de aankoop van crypto-ETF’s zijn verboden.

Lokale fondsen krijgen voorrang in de beginfase

De SEC stelt dat de regels de toegang tot crypto-investeringen moeten verruimen, lokale marktpartijen moeten versterken en de ETF-markt onder beleggerswaarborgen moeten ontwikkelen. Welke andere crypto-activa later in aanmerking komen, wordt onder meer beoordeeld op liquiditeit, marktacceptatie, netwerkbeveiliging en beleggersbescherming.

Thaise mutual funds en private funds mogen binnen bestaande beleggingslimieten investeren in binnenlandse crypto-ETF’s. De eerste fase laat daarentegen geen alternatieve producten toe die gekoppeld zijn aan buitenlandse crypto-ETF’s, zoals depositary receipts. Effectenbedrijven mogen buitenlandse crypto-ETF-investeringen voor klanten faciliteren buiten de categorieën institutionele en ultra-vermogende beleggers niet.

Dat betekent dat de nieuwe route lokale aanbieders, custodians en brokers een formele rol geeft, maar ook dat de toegang niet gelijkstaat aan vrije keuze uit internationale producten. De regels kunnen de vraag naar binnenlandse fondsen ondersteunen; een verschuiving van kapitaal weg van buitenlandse producten staat daarmee nog niet vast. Internationale vraag naar gereguleerde fondsen verschilt bovendien per markt, zoals ook blijkt uit ontwikkelingen in de instroom bij Bitcoin- en Ether-ETF’s.

Wat 16 oktober voor beleggers betekent

Op 16 oktober 2026 treedt het kader in werking, niet automatisch de handel in elk afzonderlijk fonds. Voor beleggers zijn de belangrijkste voorwaarden de keuze uit Bitcoin of Ether, de minimale gemiddelde blootstelling van 80%, de risicobevestiging vooraf en het verbod op marginfinanciering.

Ook blijft toegang tot buitenlandse crypto-ETF’s voor retailklanten in de eerste fase beperkt. De concrete beschikbaarheid op de SET hangt af van fondsaanbieders die de vereiste operationele, personele en bewaarnormen halen. De Thaise stap verruimt dus de gereguleerde markttoegang, maar maakt goedkeuring van het kader niet hetzelfde als een onmiddellijke productlancering.