De Zuid-Koreaanse Financial Intelligence Unit (FIU) laat de binnenlandse toegang tot websites van 27 niet-geregistreerde offshore-crypto-exchanges blokkeren, meldt Cryptopolitan. De maatregel treft onder meer KuCoin, MEXC en BingX; bestaande accounts worden volgens de berichtgeving niet automatisch opgeheven, maar toegang tot platforms en mogelijk opnames kunnen lastiger worden.

Websiteblokkades treffen ook gebruikers

De Korea Communications Standards Commission (KCSC) nam het besluit na beraadslagingen op 6 en 7 oktober. Websites met servers of operators in Zuid-Korea worden gesloten; buitenlandse websites worden voor gebruikers in het land geblokkeerd.

Naast KuCoin, MEXC en BingX noemt Cryptopolitan Phemex, BitMart, XT.com, Bitrue, CoinW en BTCC. De FIU heeft daarnaast 44 niet-geregistreerde operators naar onderzoekers verwezen. Dat aantal staat los van de 27 platforms waarvan de websites worden aangepakt.

Gebruikers die problemen ondervinden bij het opnemen van tegoeden kunnen begeleiding krijgen van de Digital Asset Exchange Alliance (DAXA), de zelfreguleringsorganisatie van grote Zuid-Koreaanse exchanges. De blokkade beëindigt op zichzelf geen bestaande accounts, maar kan het bereiken van een platform bemoeilijken. Een VPN kan volgens Cryptopolitan toegang technisch mogelijk houden, al vraagt dat extra stappen van gebruikers.

De praktische gevolgen van ontbrekende registratie spelen ook in andere markten. In Europa beoordelen toezichthouders eveneens hoe internationale platforms toegang krijgen tot lokale klanten, onder meer bij de toepassing van MiCA-regels op Binance.

Handhaving bouwt voort op eerdere beperkingen

De websiteblokkade volgt op eerdere stappen tegen buitenlandse platforms. In augustus 2022 verwees de FIU 16 exchanges naar onderzoekers en vroeg zij andere instanties om hun websites te blokkeren. Het jaar daarop werden nog eens zes exchanges aangepakt.

In mei 2024 begon de FIU cryptoaankopen met creditcards op niet-geregistreerde platforms te beperken. In maart 2025 verdwenen 14 exchange-apps uit de Apple App Store en 17 uit Google Play. In januari 2026 wijzigde Google Play zijn beleid: exchanges en wallets moeten in Zuid-Korea bij de FIU geregistreerd zijn om in de winkel vermeld te blijven.

De nieuwe stap maakt registratie daarmee niet alleen een formele voorwaarde. Websiteblokkades komen boven op beperkingen voor app-aanbod en betaalmogelijkheden. Dat past in een bredere ontwikkeling waarbij toezichthouders crypto-activiteiten steeds actiever controleren; ook in Europa staat strenger toezicht op de cryptosector op de agenda.

Upbit en Bithumb kunnen verkeer opvangen

De primaire berichtgeving stelt dat Zuid-Korea ongeveer 27 bij de FIU geregistreerde platforms telt en dat handelsactiviteit vooral geconcentreerd is bij Upbit en Bithumb. De bron verwacht dat verdere beperkingen op offshoretoegang traders richting die twee exchanges kunnen duwen. Dat is een inschatting, geen gemeten effect van de nieuwe blokkade.

Er is ook een productverschil: offshoreplatforms bieden volgens Cryptopolitan perpetual futures met hoge leverage, terwijl geregistreerde Zuid-Koreaanse exchanges alleen spot trading aanbieden. De FIU verwacht bovendien dat geblokkeerde operators van domein kunnen wisselen. Zij wil zulke mirror sites volgen en nieuwe blokkades aanvragen wanneer die verschijnen.

Opnames blijven een aandachtspunt

Voor gebruikers met tegoeden op een getroffen platform is de belangrijkste praktische vraag of zij nog bij hun account en opnamefunctie kunnen. De maatregel meldt niet dat bestaande tegoeden of accounts zijn beëindigd; voor opnameproblemen verwijst de berichtgeving naar DAXA voor begeleiding.

De combinatie van app-verwijderingen, beperkingen op creditcardaankopen en websiteblokkades maakt toegang vanuit Zuid-Korea omslachtiger. De FIU wil ook nieuwe domeinen van de betrokken platforms blijven volgen, zodat blokkades kunnen worden uitgebreid wanneer operators hun websites verplaatsen.