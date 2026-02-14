Een van onze crypto analisten voorspelt dat de XRP koers onder de psychologische $1 grens kan zakken als Bitcoin blijft dalen. De correlatie tussen beide munten wijst op $0,87 als mogelijk doel. Deze prijs markeert het .786 steunniveau en valt samen met de gap die ontstond tijdens het liquidatie event op 10 oktober. XRP handelt momenteel rond $1,38 na een daling van 4% in 24 uur.

Bitcoin naar $52.200 trekt XRP mee naar $0,87

De analyse toont de bewegingen van Bitcoin en hun impact op XRP. Als BTC crasht naar $52.200, wordt verwacht dat XRP meegezogen wordt naar $0,87. Dit niveau markeert niet alleen technische steun maar ook de .618 extensie van eerdere bewegingen.

De XRP koers bereikte recent het .382 weerstandsniveau bij $1,53. Toch lijken de golven op Bitcoin incompleet. Dit suggereert dat meer neerwaartse beweging volgt voordat herstel begint.

Op korte termijn wordt een Bitcoin correctie naar $65.800 verwacht voordat een nieuwe poging volgt richting het .5 weerstandsniveau bij $75.400. Deze Bitcoin koers beweging zou XRP naar $1,30 als kortetermijn steun kunnen duwen. Daarna volgt mogelijk een nieuwe golf omhoog richting $1,65.

Lange termijn XRP koers blijft bullish met $7-$9 targets

Ondanks kortetermijn zwakte blijft de lange termijn outlook voor de XRP koers positief. Macro Wave 3 targets liggen tussen $7 en $9. XRP zou een bodem kunnen hebben gevormd rond het huidige bereik, maar Bitcoin blijft de prijsactie domineren voor altcoins en de bredere cryptomarkt.

Deze afhankelijkheid van Bitcoin verklaart waarom verdere dalingen mogelijk blijven. Zolang BTC niet stabiliseert, kunnen altcoins zoals XRP moeilijk zelfstandig herstellen. Timing blijft belangrijk in deze fase.

$1,65 bepaalt welk scenario zich ontvouwt

Een van onze crypto analisten identificeert $1,52 als het meest belangrijke niveau voor XRP. De Ripple koers bevindt zich in een Wave 4 herstel die richting dit punt kan bewegen. Het .5 retracement niveau en macro .618 convergeren hier.

Als XRP niet slaagt om $1,52 te heroveren als steun volgende ewek, volgt een definitieve golf naar beneden. Targets liggen dan bij $1,09 of zelfs $0,90. Het huidige herstel heeft de RSI voldoende gereset. Een beweging naar deze lagere niveaus zou waarschijnlijk bullish divergentie produceren, wat uitzonderlijke lange termijn koopzones creëert.

Het alternatieve scenario treedt op als XRP wel $1,52 herovert. Dan is het beste moment om te wachten op bevestiging via een back-test van steun. Deze beweging biedt een entry vanuit kracht. Dit is geen moment voor paniekverkoop. Grote bodems zijn bereikt en er bestaat een kans dat de definitieve golf naar beneden mislukt.

De XRP crash naar lagere niveaus hangt vrijwel volledig af van Bitcoin’s richting. Deze correlatie maakt timing moeilijk voor beleggers die alleen naar XRP fundamentals kijken.

Bitcoin Layer-2 als alternatief tijdens volatiliteit

Terwijl XRP en andere altcoins worstelen met Bitcoin afhankelijkheid, ontwikkelen projecten oplossingen voor Bitcoin’s beperkingen. Bitcoin Hyper bouwt een Layer-2 netwerk dat transactiesnelheid verhoogt via de Solana Virtual Machine en Zero-Knowledge rollups.

De presale sluit mogelijk elk moment in Q1 2026. Veel beleggers spreiden kapitaal over verschillende projecten tijdens marktdalingen. Teams kunnen presale launches uitstellen tot betere condities zich voordoen, wat bescherming biedt tegen huidige turbulentie.