Op 13 mei 2026 staat de XRP koers rond $1,46. Analist CW8900 ziet een volledige rally aankomen. Een uitbraak uit een symmetrische driehoek en een golden cross op het driedaagse timeframe vormen samen het signaal. Wat gaat Ripple doen nu de setup compleet is?

De XRP koers brak deze week uit een driehoek die sinds februari de prijs vasthield. Volgens CW8900 is de “voorbereiding voor lancering” klaar en staat een golden cross van de sub indicatoren op het punt te vormen. Dat patroon ontstaat als een korter gemiddelde een langer gemiddelde van onder kruist. Traders die zoeken naar welke crypto gaat stijgen zien deze setup vaak als koop signaal.

A full-scale rise for $XRP is imminent. Preparation for launch has been completed at the bottom line. A golden cross of the sub-indicators is imminent. https://t.co/LuGMVcgBdf pic.twitter.com/CUNfqmcV1L — CW (@CW8900) May 10, 2026

De huidige XRP koers stuitert op dezelfde stijgende steunlijn als in 2022. Vanaf die lijn vertrok Ripple in 2024 en steeg van $0,50 naar $3,66 in een paar maanden tijd. Ripple stijgt nu opnieuw vanaf precies die zone. De bovenliggende weerstandslijn op de meerjarige chart wijst op een doel tussen $25 en $37.

Maar hoeveel kan Ripple waard worden in dit scenario? Als de geschiedenis zich herhaalt, is een XRP rally naar de hoge dubbele cijfers technisch niet uitgesloten. Bekijk onze volledige XRP verwachting met alle scenario’s voor de komende maanden.

Drie technische signalen ondersteunen de bull case:

De stijgende steunlijn houdt al sinds 2022 stand

De golden cross op de driedaagse grafiek nadert

Het spot taker volume delta is groen geworden, wat aangeeft dat kopers de overhand pakken

Ripple nieuws: CLARITY Act en Goldman Sachs als aanjagers

Niet alleen techniek speelt mee. De Amerikaanse Senate Banking Committee stemt op 14 mei over de CLARITY Act. Die wet maakt XRP officieel een ‘digital commodity’, dus een grondstof in plaats van een effect. De deadline ligt vlak erna: voor 21 mei moet er beweging zijn, want dan begint het Memorial Day reces in het Amerikaanse Congres.

Belangrijk Ripple nieuws kwam ook van Goldman Sachs. De bank rapporteerde een positie van $153,8 miljoen in spot XRP ETFs. Daarmee is Goldman de grootste institutionele houder van die producten. Dit Ripple nieuws laat zien dat grote partijen XRP serieus op de balans zetten.

Senate Banking Committee…Clarity Act…May 14 markup. A hard-earned milestone.

Washington has a narrow window — let’s not waste it. https://t.co/YucOao5v8g — Stuart Alderoty (@s_alderoty) May 9, 2026

De komende dagen zijn beslissend. Houd het CLARITY besluit en de $1,48 weerstand goed in de gaten. Breekt XRP daar overheen, dan opent volgens CW8900 het pad richting $1,95.

