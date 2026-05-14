Vandaag valt een belangrijk besluit voor de cryptomarkt. Om 16:30 Nederlandse tijd buigt de Amerikaanse Senate Banking Committee zich over de CLARITY Act. Deze wet kan de regels voor crypto in Amerika voor jaren bepalen. Het laatste crypto nieuws beweegt elke handelaar.

CLARITY Act stemming: 13 ja-stemmen bepalen het crypto nieuws

De commissie telt 24 leden. Daarvan zijn 13 ja-stemmen nodig om het wetsvoorstel door te schuiven naar de volle Senaat. Republikein John Kennedy bevestigde deze week zijn ja-stem. Daarmee lijkt de doorgang vrijwel zeker, ook zonder hulp van de Democraten.

In de aanloop werden meer dan 100 amendementen ingediend. De grootste discussie gaat over het Tillis–Alsobrooks compromis. Dit voorstel verbiedt rente op stablecoin reserves, maar laat beloningen voor stablecoin gebruikers wel toe. De drie grootste bankenlobby groepen stuurden samen meer dan 8.000 brieven om dit deel te schrappen.

Voorzitter Tim Scott deelde gisteren zijn standpunt op X over de inzet van de wet:

Families, small businesses, investors, and innovators deserve clear rules of the road for digital assets. The Senate’s version of the CLARITY Act delivers certainty, safeguards, and accountability, while protecting Main Street, strengthening national security, and keeping… https://t.co/ShlphkNP8S — Senator Tim Scott (@SenatorTimScott) May 12, 2026

XRP koers verwachting: cup-and-handle wijst naar $1,70 en hoger

XRP staat vandaag rond de $1,43. Op de grafieken vormt zich een duidelijk cup-and-handle patroon. Dit klassieke teken wijst op een mogelijke uitbraak. De korte termijn doelen liggen tussen $1,65 en $1,80. Bij een ja-stem kan de XRP koers verwachting zelfs richting $2 schieten.

Het laatste Ripple nieuws speelt hierin een grote rol. Een commodity status onder de CLARITY Act zou XRP definitief uit de schaduw van de SEC halen. Voor diepere XRP verwachting analyses kun je verder lezen.

Faalt de stemming, dan dreigt de prijs onder $1,40 terug te zakken. De handel is binair: ja of nee bepaalt de richting voor de komende weken. Journalist Eleanor Terrett vatte de inzet eerder deze week kort samen:

Bitcoin koers en Ethereum koers reageren op de stemming

De Bitcoin koers schommelt vandaag rond de $80.000. De munt brak deze maand voor het eerst weer door die grens. Een positieve uitkomst kan de weg vrijmaken voor een aanval op $90.000 en een nieuwe crypto bull run. Volg de Bitcoin koers verwachting voor diepere analyses.

De Ethereum koers ligt op zo’n $2.290. Een aangenomen wet biedt eindelijk juridische basis voor staking ETF producten. Standard Chartered houdt vast aan een $7.500 doel voor ETH dit jaar. Ook deze Ethereum koers kan dus profiteren van een ja-stem.

Belangrijke signalen om vandaag te volgen:

Stemverhouding in de commissie (13-11 of breder)

Doorgang van Warren amendementen over Fed accounts

Eerste reactie van de spot ETF instromen

Polymarket odds, nu rond de 62% voor passage in 2026

Onze analist: “Een ja-stem maakt deze maand de katalysator van het jaar voor de bredere crypto bull run. Een nee-stem schuift de duidelijkheid maanden vooruit.”

Wat de markt nu kan verwachten

De stemming van vandaag is een eerste, maar grote stap. Bij doorgang volgt een stemming in de volle Senaat. Daarna moet de wet ook door het Huis van Afgevaardigden. President Trump wil het stuk voor 4 juli op zijn bureau hebben.

Voor handelaren betekent dit dat de komende uren cruciaal zijn. De bredere Ethereum verwachting en de rest van de altcoinmarkt staan klaar om sterk te reageren. Wie aan de zijlijn staat, doet er goed aan om de eerste minuten na 16:30 nauwlettend te volgen. Het Ripple nieuws en het bredere crypto nieuws krijgen vandaag een nieuwe richting.