Crypto experts onthullen hun portfolio – dit zijn hun top picks

Drie bekende crypto experts geven openheid over hun crypto portfolio. Ze leggen uit waarom juist deze crypto’s het verschil moeten maken, hoe ze risico’s spreiden en wat zij nu de beste crypto vinden. Hun keuzes lopen uiteen, maar het is duidelijk dat simpel houden werkt.

Matt Hougan van Bitwise: “Discipline en eenvoud winnen”

Bitwise CIO Matt Hougan blijft trouw aan zijn 80/20 aanpak. Tachtig procent gaat naar de grote namen, twintig procent naar kansen met meer risico. “Discipline en consistentie winnen” zei hij in een gesprek over zijn methode. Hij noemt indexeren en lange termijn de kern van zijn rendement.

E134 – The Boring Way to Get Rich in Crypto – @BitwiseInvest CIO@Matt_Hougan, CIO of Bitwise Asset Management ($10B AUM), reveals why his “boring” crypto strategy outperformed 96% of fund managers and delivered 12x returns over 7 years. Matt shares his 80/20 portfolio rule,… pic.twitter.com/S7YYqZxV9q — MR SHIFT 🦁 (@KevinWSHPod) August 14, 2025

Zijn portfolio nu is 60% Bitcoin, 20% Ethereum, 10% Solana, 10% grote mid caps. Waarom zo? Hougan wijst op liquiditeit, regels en toegang via ETF’s. Grote fondsen kunnen daar zonder frictie in en uit. Dat maakt waardestromen voorspelbaarder. Zijn portfolio met grote midcaps is klein en wisselt per kwartaal. Denk aan infrastructuur tokens met echte omzet of duidelijke netwerkactiviteit.

Risicomanagement doet hij door maandelijks te heroverwegen, winsten langzaam afromen en verliezen niet najagen. “Traditionele regels werken ook in crypto” is zijn vaste lijn.

Raoul Pal: “Mijn controversiële SUI overwicht”

Macro-investeerder Raoul Pal kiest voor een hoge beta. Hij bevestigde dit jaar een “controversiële 70% allocatie naar SUI” in een podcast, waarin hij het adoptieplan van nieuwe L1’s als belangrijkste motor ziet. “De rijkste crypto investeerders die ik ken vonden BTC, ETH en SOL vroeg. Ik denk dat SUI nu die curve heeft,” schreef hij ook op X.

⚡Raoul Pal (@RaoulGMI) just revealed that over 70% of his personal portfolio is in $SUI. That’s maximum conviction in a single altcoin. Would you ever put 70% into one altcoin? pic.twitter.com/I2qi3TMtFc — Crypto Coin Show (@CryptoCoinShow) May 23, 2025

Zijn Portfolio bestaat nu voor 70% uit Sui, 15% Solana, 10% Ethereum (vooral voor NFT-kunst) en 5% overige. Waarom is dit zijn methode? Pal kijkt naar netwerkeffecten, ontwikkelaars en gebruik in apps. Hij verwacht dat nieuwe doorbraken buiten Bitcoin ontstaan en dat kapitaal naar snellere platformen draait.

Zijn risicomanagement zijn duidelijke tijdsdrempels per cyclus. Zware dalingen accepteert hij als “beta kosten”, maar bij structurele breuk van het adoptieverhaal verlaagt hij. Zijn waarschuwing blijft: “Don’t f*ck this up”. Concentreer, maar ken je pijnpunt.

Miles Deutscher: “Transparant en toetsbaar”

Analist Miles Deutscher deelt zijn wegingen publiek. Eerder gaf hij een simpele verdeling voor zijn crypto portfolio: “De 50/50 split die ik nu gebruik,” schreef hij, doelend op een mix tussen large caps en kansen. In video’s simuleert hij wat een daling van Bitcoin doet met het totaal.

Today I’m revealing my entire investment portfolio. Crypto, stocks, real estate & more. (I’m taking a BIG risk with one of my allocations..) Watch now 👉 https://t.co/c0lmkBoV56 pic.twitter.com/JykGoim0BB — Miles Deutscher (@milesdeutscher) July 5, 2025

Portfolio nu bestaat uit 30% BTC, 20% SOL, 20% ETH, 15% middelgrote projecten, 10% lage market caps en 5% stablecoins als buffer. Waarom pakt hij het zo aan? Hij wil de trend volgen met BTC en ETH, maar ruimte houden voor groei op Solana en geselecteerde mid caps met echte gebruikers.

Risicomanagement doet hij door scenario’s vooraf uit te werken. Bij een BTC-daling van 15% rekent hij direct door wat dit voor de totale drawdown betekent en past hij posities aan als de bandbreedte wordt geraakt. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste altcoins van het moment.

Wat leren we van deze drie crypto experts?

Het eerste is dat eenvoud werkt. Hougan noemt ETF stromen en liquiditeit als reden om de basis in top crypto’s te houden. Dat is een andere weg dan Pal, die met een hoge weging op SUI jaagt op extra rendement uit netwerkeffecten. Deutscher zit ertussenin. De kern in sterke assets, daar omheen gecontroleerde groei keuzes en een vaste cashbuffer.

Tweede punt dat we hiervan kunnen leren zijn duidelijke regels. Alle drie herwegen. Niet op gevoel, maar op vaste momenten of bij vooraf bepaalde niveaus. Pal accepteert grotere schommelingen omdat hij bewust kiest voor een hoge beta. Hougan knipt risico’s door brede spreiding en kleine middel caps. Deutscher meet en test, zodat hij niet verrast wordt als Bitcoin wegebt.

De derde en laatste les is dat de “beste crypto” geen vaste lijst is. Bij Hougan draait het om liquiditeit en beleid. Bij Pal om adoptie curves die nu versnellen. Bij Deutscher om mix en momentum. Voor jou als lezer betekent dit dat je een kader moet kiezen en daar bij blijft. Een crypto portfolio dat vandaag klopt, valt morgen uit elkaar als de regels ontbreken. In Q4 gaan we zien welke van deze crypto’s gaat exploderen.

Top picks van de crypto experthyps samengevat

Hougan zijn keuze gaat uit naar BTC en ETH als ruggengraat. SOL en een kleine satelliet voor groei.

Pal kiest SUI als hoofdpositie, met SOL als tweede versnelling en een rol voor ETH in digitale kunst.

Deutscher gaat voor BTC, ETH en SOL als kern en daaromheen een selectie mid en low caps, met stables voor ademruimte.

