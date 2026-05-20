Senator Elizabeth Warren stuurde op 18 mei 2026 een brief naar toezichthouder OCC. Volgens haar zijn de bankvergunningen voor Ripple, Coinbase en Paxos in strijd met de wet. De XRP koers staat hierdoor onder druk. Tegelijk roepen analisten dat een doorbraak de prijs flink kan opjagen.

Wat schreef Warren in haar brief?

Senator Warren is fel tegen de groeiende invloed van crypto bedrijven in het Amerikaanse banksysteem. In een officiële brief noemt ze de vergunningen voor negen crypto bedrijven illegaal. Het gaat onder andere om Ripple, Coinbase, Paxos en Circle. Volgens Warren breekt de OCC met de National Bank Act.

Crypto bedrijven krijgen via een trust charter wel de voordelen van een bank, maar omzeilen de strenge regels. “Deze bedrijven zijn feitelijk crypto banken die de fundamentele veiligheid willen ontwijken,” schreef ze. Warren eist dat alle documenten en e-mails over de goedkeuringen voor 1 juni 2026 op tafel komen.

XRP crash zet door na Ripple nieuws

Het Ripple nieuws raakt direct de markt. De XRP koers viel terug van $1,55 naar rond de $1,37 op 19 mei 2026. Beleggers zijn bang dat de juridische strijd Ripple jaren kan vertragen. Daar bovenop verkocht Goldman Sachs eerder dit jaar zijn hele XRP ETF positie van ongeveer $154 miljoen.

De XRP koers verwachting hangt nu sterk af van de uitkomst in Washington. Een verdere daling richting $1 is mogelijk als de politieke onzekerheid blijft. Maar er is ook een andere kant van het verhaal.

Analist voorspelt XRP koers explosie bij goedkeuring bank

Geoffrey Kendrick, een bekende analist van Standard Chartered, blijft hoopvol. Volgens hem kan XRP de komende jaren naar $7 in 2027 en $12,60 in 2028 stijgen. Dat lukt alleen als de bankvergunning van Ripple definitief doorgaat en de CLARITY Act door de Amerikaanse Senaat komt. Dit zijn de belangrijkste hefbomen volgens Kendrick:

Volle goedkeuring van de Ripple bank vergunning

Doorstroom van de CLARITY Act in de Senaat

ETF instroom boven de $4 miljard

Zonder die stappen blijft het basisscenario rond de $2,80. Dat is nog steeds een verdubbeling, maar veel minder dan de bullish scenario’s. Veel beleggers kijken daarom ook naar andere opkomende crypto om hun portfolio te spreiden.

Ripple koers verwachting: drukt politieke onzekerheid de prijs richting $1?

Ripple zelf laat zich niet uit het veld slaan. CEO Brad Garlinghouse haalde eerder al uit naar wat hij “anti innovatie bank lobbyisten” noemt. Hij wijst erop dat Ripple juist extra streng wordt gecontroleerd door zowel federale (OCC) als deelstaat (NYDFS) toezichthouders.

De grote vraag is of de OCC standhoudt. Tot nu toe verdedigt de toezichthouder de vergunningen. Maar als Warren steun krijgt van andere senatoren, kan een onderzoek de hele crypto bank trend tijdelijk stilleggen. Dat zou ook gevolgen hebben voor stablecoins zoals Ripple’s RLUSD. Wat gaat Ripple doen? Voorlopig wachten ze het politieke spel af, terwijl ze de uitrol van de bank stap voor stap voorbereiden.

Crypto markt zoekt nieuwe winnaars naast XRP

