De crypto Fear and Greed index is een belangrijke indicator voor het sentiment op de exchanges. Nu de Bitcoin koers in een recessie zit en een verdere crypto crash mogelijk lijkt, schiet ook de Fear and Greed index in het rood. Gelukkig zijn er verschillende indicatoren die wijzen op een gunstige Bitcoin voorspelling: mogelijk is alle angst van dit moment ongegrond.

Bitcoin koers zakt flink weg

Van een echte crypto crash is nog geen sprake, maar de Bitcoin koers geeft investeerders wel reden tot zorg. Na het uitblijven van ‘uptober’ doet de grootste cryptomunt het ook in november slecht. Vandaag dook de BTC koers voor het eerst sinds eind juni weer onder de $104.000. Over de afgelopen maand gezien leverde de Bitcoin koers liefst 15% in.

Er zijn verschillende redenen te benoemen waarom de Bitcoin koers down is. Experts vinden deze met name in de macro-economische omstandigheden: zo doet de groeiende inflatie in de VS (en Europa) het vertrouwen van investeerders geen goed, staan Fed renteverlagingen voor november nog niet vast en blijven er zorgen over handelsoorlogen van Trump (of een echte invasie in Venezuela).

Crypto Fear and Greed Index wijst op crypto crash

Inmiddels is de Crypto Fear and Greed index flink weggezakt, deze staat op 21, wat een teken is dat er onder investeerders sprake is van extreme angst voor een crypto crash. Tijdens een periode waarin de markt door angst gedreven wordt zijn investeerders huiverig om te investeren, en worden kleine winsten al direct uit de token getrokken. Dit zorgt uiteraard voor dalende koersen, zoals wij die nu onder meer bij Bitcoin zien.

Voor de grote crypto crash van 10 oktober hadden we voor het laatst te maken met een ‘neutrale’ markt. Sterker nog: op 5 oktober stond de crypto Fear and Greed Index nog op ‘gread’, wat weer op een algeheel bullish marktverwachting. Het toont nogmaals dat de Bitcoin voorspelling van veel traders dus razendsnel kan veranderen.

Crypto experts doen Bitcoin voorspelling

Met het oog op deze gegevens kan het een slimme stap lijken om snel uit de Bitcoin koers te stappen en zo je verlies te beperken. Of dit de beste strategie is, is echter maar zeer de vraag. Veel crypto experts koesteren immers nog steeds een bullish Bitcoin voorspelling. Onder meer Merlijn the Trader gelooft dat de Bitcoin koers binnenkort snel zal gaan stijgen. Hij baseert zich onder meer op de Fed Repo inflows ($22 miljard), TGA floodgates en de invoering van credit easing beleid in de VS.

EVERYONE IS CALLING “BEAR MARKET”

AT THE WORST POSSIBLE TIME. GLOBAL LIQUIDITY IS ABOUT TO RAMP:

– FED REPO INFLOWS

– TGA FLOODGATES

– ASIA STIMULUS WAVE

– CREDIT EASING COMING THIS ENTIRE CYCLE RAN ON *NO LIQUIDITY*.

THAT’S WHY ONLY BITCOIN MADE NEW HIGHS. WHEN LIQUIDITY… pic.twitter.com/zgc8HnnIId — Merlijn The Trader (@MerlijnTrader) November 3, 2025

Ook veel andere experts koesteren nog altijd een bullish Bitcoin voorspelling. Zo is Michael Saylor, de voorman van Strategy, er nog steeds van overtuigd dat de Bitcoin koers aan het einde van dit jaar rond de $150.000 zal staan. Andere bekende experts op het gebied van crypto zijn zelfs positiever. Zo stellen onder meer Tom Lee en Arthur Hayes dat de BTC koers boven de $200.000 uit zal komen.

Hoe dan ook dringt de vergelijking met november 2024 zich op: de Bitcoin koers crashte doen van $71.000 naar $66.000. Volgens veel ‘kenners’ was de grootste cryptomunt op dat moment dood en begraven. Echter volgde snel hierna een 60% pump naar een nieuwe all time high ($108.000) in slechts 45 dagen tijd.

Mogelijk gaat dit nu ook weer gebeuren: er zijn immers al berichten over institutionele investeerders en crypto whales die de huidige fase zien als een ideaal koopmoment om tegen lage kosten in de Bitcoin koers te stappen.

Gaat Bitcoin Hyper koers ondersteunen?

Een van de redenen voor de uitslaande Crypto Fear and Greed Index is mogelijk het feit dat de blockchain van Bitcoin technologisch achterloopt bij haar concurrenten. Het netwerk is nauwelijks schaalbaar, traag (slechts 3 tot 7 transacties per seconde) en relatief duur. Hierdoor is de Bitcoin chain niet heel geschikt voor de ontwikkeling van DeFi tools, DApps of nieuwe cryptomunten.

Een bijzonder nieuw platform, genaamd Bitcoin Hyper, wil hier verandering in aanbrengen. Zij bouwen aan een Layer 2 die een brug moet vormen tussen Solana en Bitcoin. Hierdoor kan de snelheid van de Solana Virtual Machine (65.000 transacties per seconde) ook met Bitcoin benut worden, en betaal je als trader lagere transactiefees. Ontwikkelaars van blockchain applicaties kunnen Bitcoin Hyper gebruiken voor de functionaliteit van hun producten op de Bitcoin Blockchain.

Vermoed wordt dat dankzij Bitcoin Hyper de Bitcoin koers flink in waarde zal gaan stijgen, maar de echte rendementen vallen waarschijnlijk te halen bij $HYPER. Dit is de eigen cryptomunt van het platform, die momenteel nog in de presale zit. Sommige experts geloven dat $HYPER uit kan groeien tot een top 50 altcoin. Nu investeren kan dus in potentie zeer veel opleveren.

Wel zul je er snel bij moeten zijn als je nog tijdens de presale bij Bitcoin Hyper in wilt stappen. In korte tijd wist de token namelijk al meer dan $25,7 miljoen op te halen: een duidelijk signaal dat traders ondanks de negatieve crypto Fear and Greed Index vertrouwen hebben in deze coin.

