De crypto markt kende opnieuw een volatiele week, maar één coin bleef sterk overeind: BNB. Terwijl Bitcoin en Ethereum ruim 8% en 16% verloren door de wereldwijde marktonrust, steeg de BNB koers de afgelopen maand met maar liefst 37% tot rond de $1.300. Daarmee was de token van Binance de absolute winnaar in een week waarin $19 miljard aan leveraged posities werd geliquideerd.

BNB toont uitzonderlijke veerkracht

De crash was veroorzaakt door de aankondiging van nieuwe tarieven op Chinese producten door president Donald Trump. Deze tarieven van maar liefst 100% zette wereldwijde markten onder druk. Bitcoin daalde tot onder de $110.000, terwijl Ethereum terugviel richting $3.700. Toch wist BNB zich na een korte dip te herstellen en zelfs in de plus te eindigen.

Volgens marktgegevens maakte BNB samen met Dogecoin en Ether deel uit van de ‘rebound leaders’, die de totale marktwaarde van crypto opnieuw boven de $4 biljoen tilden. Maar in tegenstelling tot de meeste andere altcoins lijkt BNB’s stijging structureel ondersteund door netwerk- en instellingsfactoren.

Maxwell Upgrade en Nano Labs

De Maxwell Upgrade die begin oktober werd uitgerold op de Binance Smart Chain speelt een grote rol in dat momentum. De upgrade verbeterde de verwerkingssnelheid van transacties en zorgde voor betere schaalbaarheid en lagere kosten op het netwerk. Deze cruciale verbeteringen zorgen ervoor dat Binance steeds meer DeFi verkeer kan verwerken.

Zowel gebruikers als developers merken op dat transacties soepeler verlopen en dat congestieproblemen vrijwel verdwenen zijn. Dit heeft geleid tot een stijging in on-chain activiteit en netwerkvertrouwen, precies op een moment dat de markt breed corrigeerde.

Een tweede katalysator voor de koersstijging was de opvallende accumulatie van BNB door Nano Labs. Het blockchain fonds heeft meer dan $500 miljoen aan BNB tokens aangekocht tijdens de dip.

Het fonds ziet BNB als een fundamenteel sterke utility coin vanwege zijn directe link met Binance en de structurele vraag die daaruit voortvloeit. Nano Labs noemt het bovendien low-risk exposure binnen de altcoin markt, iets wat investeerders aanspreekt in tijden van marktvolatiliteit.

$BNB hits a new high at $1314 💛🖤 From strategic reserve to ecosystem builder, Nano Labs has always been on the front line of the BNB journey. 1314 is not just a number, it is a belief that lasts forever.#BNB #NanoLabs $NA https://t.co/Nqtu54tdlW — Nano Labs (@NanoLabsLtd) October 7, 2025

Daarnaast circuleren er geruchten over een aankomende BNB ETF in Azië, wat het institutionele sentiment verder versterkt. Hoewel Binance nog geen officiële aanvraag heeft bevestigd, voeden de speculaties de koopdruk.

BNB als veilige altcoin

Tijdens de crash van 11 oktober fungeerde BNB voor veel traders als veilige haven. In tegenstelling tot risicovolle memecoins en kleinere projecten bleef de token stabiel, geholpen door Binance’s enorme liquiditeit. Ook het token burn mechanisme blijft de totale supply verlagen.

Volgens marktanalisten weerspiegelt dit een groeiende trend. Traders verschuiven van pure speculatie naar altcoins met concrete waarde. BNB profiteert van die rotatie omdat het zowel functioneel nut (voor trading fees en DeFi) als institutioneel vertrouwen biedt.

Kan Binance Coin het momentum vasthouden?

Technisch gezien beweegt BNB momenteel boven het 200-daags gemiddelde, wat doorgaans wordt gezien als een bullish signaal. De volgende weerstand ligt bij $1350, gevolgd door een psychologische barrière rond $1500.

Zolang Bitcoin onder druk blijft en kapitaal rotatie richting sterke altcoins doorgaat, kan BNB zijn voorsprong behouden. Mocht het sentiment echter opnieuw verslechteren, dan kan winstneming het momentum tijdelijk afremmen.

Voor nu lijkt BNB de onverwachte winnaar van deze correctie. Waar anderen verliezen, bouwt Binance rustig verder, en dat blijkt de sleutel tot stabiliteit in een onvoorspelbare markt.

