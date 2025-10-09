De koers van BNB is in een maand tijd met 52% gestegen en brak door de grens van $1300. Terwijl Binance Chain records verbreekt in activiteit en handelsvolume, heeft de munt nu zelfs Ripple en Tether ingehaald. De vraag die beleggers bezighoudt: is deze explosieve opmars nog te stoppen? In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we de koersverwachting van deze veelbelovende crypto.

BNB pumpt naar $1300 en laat XRP achter

Binance Coin heeft de rest van de cryptomarkt ruimschoots overtroffen met een sterke stijging van 52% in slechts één maand tijd. Hierdoor heeft de altcoin in de afgelopen 30 dagen maar liefst 60 miljard dollar aan marktkapitalisatie toegevoegd.

De rally komt op het moment dat de bredere cryptomarkt momentum wint na de sluiting van de Amerikaanse overheid. Binance Smart Chain (BSC) staat hierbij aan kop, met $2,48 miljoen aan 24-uurs vergoedingen en een record van $4,14 miljard aan handelsvolume op gedecentraliseerde beurzen (DEX’s).

BNB Chain meldde bovendien een recordaantal van 58 miljoen maandelijks actieve adressen, waarmee het Solana (38,3 miljoen) voorbijstreeft, volgens gegevens van TokenTerminal. Deze groei wordt grotendeels aangedreven door de toenemende activiteit op Aster, waarvan de totale waarde (TVL) volgens DeFiLlama met meer dan 500% steeg tot $2,4 miljard.

Daarnaast brak de BNB-koers door de grens van 1300 dollar nadat de BNB Chain een samenwerking aankondigde met Chainlink om Amerikaanse economische data on-chain te brengen. Door gebruik te maken van de Chainlink Data Standard zal BNB Chain zijn ecosysteem in staat stellen om de volgende generatie on-chain toepassingen te ontwikkelen op basis van betrouwbare economische gegevens van de Amerikaanse overheid.

Met een marktkapitalisatie die is gestegen tot $183 miljard, heeft BNB nu Ripple en Tether’s USDT voorbijgestreefd en is het uitgegroeid tot de derde grootste cryptocurrency.

Is Binance Coin nog te stoppen?

De grafiek van BNB laat zien dat de token sinds eind augustus consequent de 20-daagse EMA (Exponential Moving Average) als dynamische support respecteert en hier regelmatig vanaf stuitert. De laatste candles tonen echter tekenen van uitputting, met sterke volumepieken en lange wicks, wat erop wijst dat kortetermijn handelaren winst beginnen te nemen nu het activum ‘overbought’ niveaus nadert.

De RSI bevestigt dit beeld: met een waarde rond de 78 bevindt BNB zich duidelijk in de ‘overbought’ zone. De psychologische grens van $1500 en de volgende logische weerstand rond $1400 vormen belangrijke niveaus als deze euforie aanhoudt. Een uitbraak boven deze niveaus zou de weg kunnen vrijmaken naar het langverwachte doel van $2000, wat echter een nieuwe golf van sterke marktactiviteit en aanhoudende koopdruk vereist.

Mocht winstneming versnellen, dan kan BNB terugvallen om de directe supportzones bij $1080 en $960 te hertesten, niveaus waar de 50-daagse EMA samenvalt met eerdere consolidatiegebieden. Na maanden van vrijwel onafgebroken stijging zou een correctie naar deze niveaus waarschijnlijk een gezonde afkoelfase betekenen in plaats van het einde van de opwaartse trend.

Alles bij elkaar genomen is BNB onmiskenbaar euforisch, maar mogelijk ook ‘overbought’. Of de koers verder stijgt richting $2000, of dat een broodnodige correctie aanstaande is, zal in de komende sessies duidelijk worden.

