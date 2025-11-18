De crypto markt heeft een van zijn zwaarste weken van 2025 achter de rug. De kans op een Fed renteverlaging in december is in enkele dagen gedaald van bijna 90% naar 50%, wat de Bitcoin koers en bredere markt onder druk heeft gezet. Hogere rentes maken risicovolle activa minder aantrekkelijk, en dat sentiment raakte crypto hard.

Hawkish Fed schrikt traders af

De Federal Reserve liet deze maand merken dat het monetaire beleid voorlopig terughoudend blijft. Hoewel er geen nieuwe renteverhoging werd aangekondigd, benadrukte de Fed een focus op liquiditeitsbeheersing via de standing repo facility. Dat is een instrument dat banken voorziet van kortlopende leningen tegen onderpand.

Everyone panics at Fed cuts. Big mistake. Both hard and soft data are now turning up, and that changes everything. Hard data (red) has stopped collapsing and is stabilizing near the highs, that’s the definition of underlying strength. Soft data (green) is ripping off the lows… pic.twitter.com/LMBsAmpu2L — Jordan Lindsey (@TradersMastery) November 17, 2025

Volgens marktexperts was dat een duidelijk hawkish signaal. De stap toonde dat de centrale bank bereid is liquiditeit uit het systeem te halen als inflatiedruk aanhoudt. Voor crypto, dat juist floreert in een omgeving met overvloedige liquiditeit, betekende dit een onmiddellijke uitstroom aan kapitaal.

De gevolgen waren direct zichtbaar. De Bitcoin koers is ondertussen gekelderd tot onder $92.000, terwijl Ethereum en Solana respectievelijk 9% en 12% verloren. Ook de Amerikaanse techsector kreeg klappen, met de Nasdaq 100 die bijna 5% daalde in één handelsweek.

Een ’toxic backdrop’ voor Bitcoin

Analisten spreken van een ’toxic backdrop’ voor Bitcoin. De munt profiteert normaal gesproken van lage rentes en ruim monetair beleid. Nu heeft het echter te maken met een combinatie van hogere financieringskosten, afnemende liquiditeit en aanhoudend wantrouwen in de crypto sector na het instorten van FTX.

Holy shit. This Q4 is worse that 2022. Oh you know… WHEN FTX COLLAPSED. Worst bull run ever. pic.twitter.com/ygPVLj3Fzx — Rodney (@cryptojourneyrs) November 18, 2025

De impact van FTX blijft een structurele rem op instroom van institutioneel kapitaal. Volgens gegevens uit het rapport van november 2025 is slechts $7,1 miljard van de oorspronkelijke schuld aan crediteuren terugbetaald. Hierdoor blijft een aanzienlijk deel van de markt terughoudend.

Daarnaast zijn er sinds 2022 ruim $20 miljard aan institutionele fondsen uit de crypto markt verdwenen, vooral door liquidatie van posities en een verschuiving naar niet-bewaarde wallets. Deze kapitaaluitstroom verzwakt de koopkracht van het ecosysteem juist op het moment dat de Fed de liquiditeitskraan verder dichtdraait.

Marktonzekerheid en vooruitblik

De langdurige nasleep van FTX zorgt ervoor dat veel institutionele partijen nog altijd geen vertrouwen hebben in gecentraliseerde exchanges. Zelfs met initiatieven zoals proof of reserves audits en strengere transparantie-eisen blijft de angst groot dat nieuwe problemen ontstaan.

De volgende meeting van de Federal Reserve in december 2025 wordt nu gezien als het kantelpunt voor de crypto markt. Als de Fed renteverlaging werkelijk komt of er wordt een duidelijk pauzesignaal afgegeven, kan dit het sentiment plotseling doen omslaan.

Een dovish toon zou de dollar verzwakken en opnieuw kapitaal aantrekken richting Bitcoin en andere risicovolle activa. In dat scenario kan Bitcoin mogelijk een nieuwe steunzone boven $100.000 vinden, wat ruimte zou creëren voor herstel in januari 2026.

Blijft de Fed renteverlaging echter zoals het is, dan verwachten analisten dat de markt zich nog wekenlang in een bearish consolidatiefase zal bevinden. De focus zal dan verschuiven naar kapitaalbehoud, risicospreiding en projecten met aantoonbare liquiditeit en transparantie.

