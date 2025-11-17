De crypto markt staat vandaag strak van de stress. De crypto Fear & Greed Index zakt naar 10, wat staat voor extreme angst. Dat komt bijna nooit voor. De Bitcoin koers duikt naar de $95K en ook de XRP koers en Cardano koers gaan hard omlaag. De markt voelt als een kleine crypto crash, maar niet alles is negatief.

Angst schiet omhoog door harde daling crypto Fear & Greed index

De daling heeft een duidelijke oorzaak en dat is dat de hoop op een renteverlaging in december verdwijnt. Waar beleggers vorige week nog bijna zeker waren van een renteverlaging, is dat nu nog maar iets meer dan de helft. Dat maakt de hele crypto markt nerveus en dat zie je direct terug in de koersen.

Daar komt een enorme golf aan liquidaties bovenop. In één dag werd meer dan $1,3 miljard aan posities weggevaagd. Vooral longtraders gingen eraan. De grote klapper kwam van Bitcoin, gevolgd door Ethereum, XRP en Cardano.

De ETF’s helpen niet mee. Er stromen al dagen grote bedragen uit de spot Bitcoin ETF’s. Grote partijen halen geld weg en dat duwt de Bitcoin koers nog verder omlaag.

Bitcoin koers houdt nog net steun vast

Bitcoin staat op een lastige plek. De koers zit onder alle belangrijke EMA’s, die nu als dikke weerstand boven de koers hangen. De steun rond $95K houdt het nog, maar het is geen sterke zone. Zakt Bitcoin erdoorheen, dan kan een test van $91K volgen.

Toch meldt ChatGPT dat dit soort extreme angst vaak dicht bij een bodem ligt. Niet omdat de markt sterk is, maar omdat iedereen tegelijk bang wordt. Dat zie je bijna altijd vlak voordat de markt weer draait. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

XRP koers daalt mee, maar niet in paniek

Ook de XRP koers voelt de tik. XRP beweegt al dagen onder de trend en blijft hangen onder de zone rond $2,30. Toch valt op dat de verkoopdruk niet hysterisch is. XRP wordt wel verkocht, maar niet zoals bij echte paniek.

De steun bij $2,10 is belangrijk. Als XRP daarboven blijft, kan het snel herstellen zodra de markt rustiger wordt. Een sluiting boven $2,40 zou een eerste teken zijn dat de trend wil draaien. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Cardano koers krijgt de zwaarste klap

De Cardano koers krijgt de hardste tik van de drie. ADA zakt bijna achttien procent en beweegt richting $0,49. De trend is al weken zwak en blijft lagere toppen maken.

Maar ook hier zie je hetzelfde patroon als bij BTC en XRP, want de verkoopdruk neemt langzaam af. Dat is vaak het eerste kleine signaal dat een bodem in de buurt ligt. Niet zeker, maar wel iets om in de gaten te houden.

Extreme angst is vaak een kans voor crypto

Een Fear & Greed-score van 10 zie je bijna nooit. Het opvallende nu is dat de koersen veel hoger staan dan tijdens eerdere crashes, maar het sentiment is net zo slecht. Dat betekent dat de markt vooral reageert op emoties.

En juist die momenten leveren vaak mooie kansen op. In 2022, 2023 en begin 2025 gebeurde precies hetzelfde. Extreme angst terwijl de markt stil stond werd gevolgd door langzaam herstel met een nieuwe trend omhoog.

ChatGPT die sentiment en koersdata combineert, ziet dit als een typische eindfase van een correctie. Niet als het begin van een nieuwe lange daling. De markt is leeg, maar niet kapot.

Rust kan de draai brengen

De situatie voelt heftig, maar dit hoort bij elke cyclus. De crypto markt beweegt altijd te hard omlaag en te hard omhoog. Liquidaties, angst en ETF outflows versterken die beweging, maar kunnen ook snel omdraaien.

Zolang Bitcoin niet onder de $95K sluit, blijft de kans groot dat we een draai omhoog krijgen. Als BTC blijft staan, nemen XRP en Cardano die beweging meestal mee. De markt is donker, maar niet dood. Soms zijn dit juist de momenten die later goede kansen bleken. Lees ook ons artikel over Harvard dat $442 miljoen BTC koopt.

