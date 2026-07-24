Het is een drukke dag in de crypto markt. Een bekende beurs stopt ermee, terwijl grote namen als BlackRock juist investeren in de toekomst van Bitcoin terwijl de BTC koers staat onder druk. We zetten het belangrijkste crypto nieuws van vandaag voor je op een rij.

BitMEX stopt na 11 jaar en BMEX token crasht 90%

BitMEX houdt ermee op. De beurs bestaat elf jaar en sluit op 23 september 2026 om 04:00 UTC definitief de deuren. Eigenaar HDR Global Trading noemt geen geldproblemen of ruzie met toezichthouders, maar wijst op een strategische keuze. BitMEX werd ooit beroemd door de uitvinding van de perpetual swap met 100x hefboom, een product waar veel andere beurzen later mee gingen werken.

Voor gebruikers is er werk aan de winkel. Wie geld op de beurs heeft, moet dat op tijd weghalen, want na 26 augustus kun je alleen nog openstaande posities sluiten. Verplaats je tegoed daarom naar een van de andere crypto exchanges voordat de deur dichtgaat. Blijf je na de sluiting achter met een geverifieerd account, dan rekent BitMEX maandelijks 50 dollar of 1 procent van je saldo. De beurs benadrukt dat er in al die jaren geen cent aan klantgeld verloren ging door hacks. Het BMEX token reageerde hard op het nieuws en zakte zo’n 90 procent in waarde.

Dear BitMEX Users, Today, we share with a very heavy heart that BitMEX exchange will shut down its operations, effective 23 September 2026 at 04:00:00 UTC. The owner and operator of BitMEX, HDR Global Trading Limited, has made the difficult decision to close operations… pic.twitter.com/oWuqlh547f — BitMEX (@BitMEX) July 23, 2026

BlackRock steekt met acht partijen $15 miljoen in Bitcoin beveiliging

Terwijl de ene beurs stopt, kijken andere grote spelers juist vooruit. Negen instituten zetten samen 15 miljoen dollar in het nieuwe Bitcoin Security Consortium, verspreid over drie jaar. Naast BlackRock doen ook Coinbase, Strategy, Anchorage Digital, ARK Invest, Block, Blockstream, Fidelity Digital Assets en Galaxy mee. Het geld gaat naar onderzoek en open source werk dat Bitcoin veiliger maakt.

De reden is de opkomst van quantumcomputers. Zulke supersnelle computers zouden ooit de versleuteling van Bitcoin kunnen kraken. Volgens de groep loopt ongeveer 6,9 miljoen Bitcoin risico als die techniek ver genoeg komt. Ontwikkelaars werken daarom aan oplossingen zoals BIP 360, dat publieke sleutels beter verbergt. “Bitcoin Core ontwikkelaars doen ongelooflijk belangrijk werk,” zegt Robert Mitchnick, hoofd digitale bezittingen bij BlackRock. De partijen bepalen zelf waar hun geld heen gaat en hebben geen stem in de regels van Bitcoin zelf. Dit Bitcoin nieuws laat zien dat de grootste namen de lange termijn serieus nemen.

Bitcoin koers test steun op $65.000 nu olieprijs stijgt

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De Bitcoin koers staat er wat minder rooskleurig bij. De munt noteert rond de 64.643 dollar, zo’n 2 procent lager, en test de steun op 65.000 dollar nadat een top van 66.300 dollar niet standhield. De oorzaak zit vooral in de olieprijs: een vat WTI olie kost weer bijna 90 dollar, en dat wakkert de angst voor oplopende inflatie aan. De Fear & Greed index zakte naar 28, wat op flinke angst in de crypto markt wijst.

Toch is niet alles somber. Amerikaanse Bitcoin ETF’s kregen er op 22 juli 69 miljoen dollar bij, de zevende dag met winst op rij. Analist Ted Pillows verwacht dat de koers richting 67.500 tot 68.000 dollar kan stijgen zolang de grens van 65.000 dollar houdt, al blijft de Bitcoin koers verwachting door de inflatievrees onzeker. Wat gaat Bitcoin doen? Dat hangt de komende dagen vooral af van de olieprijs en de renteplannen van de Amerikaanse centrale bank. Traders die met leverage trading werken zetten zich alvast schrap voor een pittige week.