De whales geloven weer in Cardano. In één week kochten grote ADA-houders samen 30 miljoen tokens bij, waardoor hun bezit naar een record van 5,69 miljard ADA steeg. Toch staat de koers met $0,175 nog altijd diep in de bearmarkt. Wat gebeurt hier?

Whales kopen 30 miljoen ADA in één week

De grootste ADA-houders zijn flink aan het bijkopen. In de afgelopen week haalden zij samen zo’n 30 miljoen ADA binnen. Hun totale bezit steeg daarmee naar 5,69 miljard ADA, het hoogste punt in ruim drie jaar. Volgens de on-chain data van Santiment gaat het om gestage aankopen, en niet om één losse order.

Maar waarom stijgt Cardano dan nog niet mee met deze koopgolf? Dat komt doordat de koers vastzit onder een belangrijke weerstandslijn. Grote spelers stappen vaak vroeg in, waardoor de Cardano koers verwachting volgens veel analisten nu voorzichtig positief kleurt. Whales die opbouwen terwijl de prijs laag is, zien dat vaak als een teken dat de bodem in zicht komt.

“Als de grootste houders blijven kopen terwijl de koers daalt, is dat meestal een teken van vertrouwen op de lange termijn,” zegt een analist van ons team. “De vraag is alleen of gewone beleggers dat geduld ook hebben.”

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Cardano koers pakt plek 15 terug van Stellar

De koopgolf heeft ook gevolgen voor de ranglijst. Met een market cap van $6,39 miljard heeft Cardano concurrent Stellar (XLM) net voorbijgestreefd. Stellar blijft steken op $6,30 miljard, waardoor ADA plek 15 terugpakt. De volgende namen op de lijst, Chainlink en Monero, liggen met $6,43 en $6,61 miljard nu binnen bereik.

Voor beleggers is dit belangrijk Cardano nieuws. Een hogere plek op de ranglijst trekt vaak meer aandacht en nieuw geld aan. Wie de beste altcoins volgt, ziet dat Cardano na maanden van dalingen weer terrein wint. Voor wie ADA wil kopen, is dat een teken dat de interesse langzaam terugkomt.

Hoskinson: Cardano kan eind 2026 in de top 10 staan

Cardano-oprichter Charles Hoskinson blijft optimistisch over de toekomst. Hij verwacht dat ADA eind 2026 weer tot de tien grootste cryptomunten behoort. Daarvoor is nog een flinke sprong nodig: de market cap moet met ongeveer 76% groeien naar zo’n $11,25 miljard.

Dat is een grote stap voor een munt die nog diep in de bearmarkt zit. Beleggers vragen zich af welke crypto gaat stijgen na de zomer, en ADA staat door de whale-aankopen weer op veel lijstjes. Of dit echt het begin is van een Cardano rally, moet de komende maanden blijken.

Voorlopig botsen een sterk koopsignaal en een zwakke koers nog met elkaar. De whales lijken te wedden op een herstel, maar de koers heeft eerst een doorbraak boven de weerstand nodig. Lukt dat, dan komt het doel van Hoskinson opeens een stuk dichterbij.

Nieuwe kansen naast Cardano: Bitcoin Hyper

Terwijl Cardano rustig opbouwt, kijken sommige beleggers ook naar nieuwe projecten met een duidelijk verhaal. Een voorbeeld is Bitcoin Hyper, een Layer 2-netwerk dat Bitcoin sneller en goedkoper wil maken. Het project bouwt op de Solana Virtual Machine, waardoor transacties in enkele seconden klaar zijn.

De presale van $HYPER haalde al meer dan $32 miljoen op. Beleggers kunnen de tokens nu tegen een vaste prijs kopen, voordat het project op de beurs verschijnt. Zoals altijd geldt: doe eigen onderzoek, want presales blijven risicovol.

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