Harvard heeft voor zo’n $442 miljoen aan Bitcoin gekocht via het iShares Bitcoin Trust van BlackRock. Dat is groot nieuws in een week waarin de markt net een stevige Bitcoin crash achter de rug heeft. Wat gaat Bitcoin doen en is de daling eindelijk klaar voor de Bitcoin koers?

Harvard en de Bitcoin koers na de crash

Uit een nieuwe melding bij de Amerikaanse toezichthouder blijkt dat Harvard zijn belang in het Bitcoin ETF in één kwartaal ruim heeft verdrievoudigd. De universiteit bezit nu 6,8 miljoen IBIT aandelen. Daarmee staat het fonds bovenaan hun lijst met Amerikaanse beurs posities. Voor een instelling die normaal in vastgoed, private equity en grote tech zit, is dat een duidelijke draai richting Bitcoin.

HARVARD IS BUYING BITCOIN Harvard University just revealed that they hold $442 MILLION USD of BlackRock’s IBIT Bitcoin ETF. Since the end of June, they purchased an additional 4.9 million shares, worth $318.95M in their latest 13F filing. Harvard QUADRUPLED their BTC exposure… pic.twitter.com/IkE5nMa7MM — Arkham (@arkham) November 15, 2025

Belangrijk is vooral het moment. De Bitcoin koers is de afgelopen weken hard teruggevallen. Toch kiest Harvard er niet voor om af te bouwen, maar om juist bij te kopen. Dat geeft een ander signaal dan paniekverkoop. Het laat zien dat de universiteit de recente Bitcoin crash eerder als kans ziet dan als einde van het verhaal.

Tegelijk bouwt Harvard ook zijn goudpositie uit. De mix van goud en Bitcoin in dezelfde periode wijst op bescherming tegen inflatie en valutarisico, maar met extra groei­potentieel via BTC. Lees ook ons artikel over de Extreme Fear die toeslaat met het crypto sentiment dat zakt naar 10 terwijl Bitcoin daalt.

Wat gaat Bitcoin doen volgens grote beleggers?

De grote vraag is nu wat deze stap betekent voor de markt. Wat gaat Bitcoin doen als een partij met de naam en het vermogen van Harvard zo duidelijk kiest voor extra exposure?

Instellingen bewegen langzaam, maar denken in jaren. Zo’n beslissing gaat langs commissies, risicoteams en externe adviseurs. Dat maakt dit Bitcoin nieuws zwaarder dan een losse kooporder van een hedgefonds.

Voor jou als belegger is dit vooral een signaal over vertrouwen. Harvard stapt niet in voor een korte trade van een paar dagen. De universiteit kijkt naar de rol van Bitcoin in een wereld waar schulden oplopen, valuta verzwakken en digitale assets steeds normaler worden. Die blik op de lange termijn werkt door in de bredere Bitcoin verwachting.

Technische Bitcoin koers

Op de daggrafiek is goed te zien hoe diep de correctie is geweest. Na de laatste top rond de rode weerstandslijn zakte de prijs stap voor stap door de kortere voortschrijdende gemiddelden. De rode en oranje EMA’s, die veel traders gebruiken voor het korte en middellange beeld, draaiden omlaag. Dat bevestigde het einde van de vorige uptrend.

Daarna kwam de Bitcoin koers uit bij een reeks horizontale steunzones, die je in de grafiek terugziet als blauwe blokken. De huidige handel speelt zich af net boven de laatste bodem. Die zone ligt dicht bij de lange paarse EMA. Dat gemiddelde volgt de trend op de lange termijn. Blijft de koers daarboven, dan zien veel handelaren dat als teken dat de markt nog een bull structuur kan redden. Zakt Bitcoin er duidelijk onder, dan kan de Bitcoin crash nog een verlenging krijgen.

Aan de bovenkant liggen de oude toppen als duidelijke weerstand. Zolang BTC daaronder blijft, heeft de markt iets goed te maken. Een herstel met groeiend volume richting die rode zones zou laten zien dat kopers weer de leiding nemen. Dan krijgt het idee dat Harvard de bodem kocht extra kracht. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn

Bitcoin verwachting nu universiteiten BTC kopen

Harvard is niet de enige universiteit die met Bitcoin werkt, maar wel de bekendste. Eerder meldde Emory University al een positie in een ander Bitcoin fonds. Ook staatsfondsen uit onder meer de Verenigde Staten en het Midden-Oosten hebben belangen in spot ETF’s opgebouwd. Toch blijft een instelling als Harvard iets bijzonders. Binnen deze wereld geldt de universiteit als voorbeeld.

Als deze positie goed uitpakt, is de kans groot dat meer besturen hun eigen beleid opnieuw bekijken. Vaak begint dat met een kleine allocatie, bijvoorbeeld een half procent van het vermogen. Daarna volgt uitbreiding als de resultaten en liquiditeit bevallen. In dat scenario schuift Bitcoin stap voor stap op naar een vaste plek naast aandelen, goud en obligaties. Dat versterkt de lange termijn Bitcoin verwachting, ook als de weg vol schommelingen blijft.

Is de Bitcoin crash nu voorbij?

Niemand kan zeggen of de bodem al achter ons ligt. De grafiek laat een markt zien die nog altijd onder de belangrijke weerstanden noteert, maar steun vindt rond de laatste bodems en lange EMA.

Dat juist Harvard na deze scherpe Bitcoin crash zijn positie verhoogt tot $442 miljoen, verandert het gesprek rond Bitcoin. De combinatie van technische steunzones, een zoekende markt en dit soort grote kopers zorgt voor een nieuwe fase. Of de echte ommekeer deze week al komt, hangt af van hoe de Bitcoin koers reageert op steun en weerstand. Maar dat een van de machtigste universiteiten ter wereld nu zo zichtbaar aan de kant van Bitcoin gaat staan, weegt zwaar mee in wat Bitcoin uiteindelijk gaat doen. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

