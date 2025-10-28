De crypto markt krijgt een impuls met de samenwerking van Citibank en Coinbase om betalingen via de blockchain mogelijk te maken. Met deze stap wil de bank crypto’s zoals stablecoins inzetten voor grote bedrijven. Volgens experts is dit het begin van een nieuwe fase in de crypto adoptie wereldwijd.

Citibank zet eerste stap in crypto

Citibank werkt aan een betalingssysteem dat sneller en goedkoper is en daarvoor gebruikt het de technologie van Coinbase. Die staat bekend om zijn betrouwbare infrastructuur.

We’re collaborating with @Citi to build the future of payments. →Exploring making it easier for Citi clients to use digital assets

→Unlocking the power of stablecoins for payments

→Improving on and off-ramps Time to make digital assets an integral part of the global economy. pic.twitter.com/jGaTZ8wPRf — Coinbase 🛡️ (@coinbase) October 27, 2025

Bedrijven kunnen straks hun betalingen doen via de blockchain, dag en nacht. Waar internationale transacties nu vaak dagen duren, kan dit in seconden. Voor Citibank is dit geen experiment, maar een serieuze stap richting digitale betalingen op wereldschaal.

Volgens het hoofd van Citibank Payments willen steeds meer klanten hun geldstromen automatiseren met digitale valuta. “Ze willen flexibiliteit, snelheid en minder kosten. Dat kan alleen via blockchain,” aldus de bank. Lees ook ons artikel over de Blockchain Week Dubai 2025 waar XRP CEO en Binance oprichter spreken.

Stablecoins worden het nieuwe betaalmiddel

De samenwerking draait vooral om stablecoins. Dat zijn crypto’s die gekoppeld zijn aan een vaste waarde, meestal de Amerikaanse dollar. Ze hebben het gemak van crypto, maar zonder de volatiliteit.

Citibank geeft aan dat de markt voor stablecoins de komende jaren zal exploderen. Volgens hun schatting groeit de waarde naar 4 biljoen dollar in 2030. De nieuwe GENIUS-wet in de VS maakt dit makkelijker, omdat banken nu duidelijk weten wat wel en niet mag.

Het verschil met eerdere projecten is dat deze samenwerking direct is gericht op grote bedrijven. Het gaat dus niet om consumenten betalingen, maar om wereldwijde geldstromen tussen instellingen.

Coinbase wordt de brug tussen banken en blockchain

Voor Coinbase is dit een grote overwinning, want het levert de technologie die nodig is om snel geld te verplaatsen tussen fiat en crypto. Dankzij de samenwerking met Citibank krijgt Coinbase toegang tot een netwerk in meer dan 90 landen.

Brian Foster, hoofd van crypto diensten bij Coinbase, zegt dat de focus ligt op eenvoud. “Mensen hoeven straks niet eens te weten dat hun betaling via de blockchain loopt. Het moet gewoon werken, snel en veilig,” aldus Foster.

Excited to work with Citi. 🚀 The lines between traditional finance and digital assets are blurring. Stablecoin-powered payments enable 24/7 settlement anywhere in the world. @coinbase is building the infrastructure institutions need to thrive in a digital-first world. https://t.co/2ZitxAOpYr — Brian Foster (@brian__foster) October 28, 2025

Coinbase laat zien dat crypto niet alleen hoort bij handelaren, maar ook bij traditionele banken. De brug tussen de oude en de nieuwe economie is hiermee officieel gebouwd.

Een keerpunt voor de crypto markt

De impact van deze samenwerking is groot. Citibank verwerkt dagelijks miljarden aan betalingen. Door dat systeem te koppelen aan de blockchain, krijgt crypto eindelijk een vaste plek in het financiële landschap.

Wat begon als een kleine stap, kan leiden tot een wereld waarin bedrijven facturen, salarissen en leningen via stablecoins afwikkelen. Dat betekent directe betalingen zonder wachttijden of tussenpersonen. Voor de crypto markt is dit niet zomaar nieuws, maar een bevestiging dat adoptie nu echt begint. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

De toekomst van digitale betalingen

Citibank en Coinbase tonen samen wat de toekomst van geld kan zijn met wereldwijde betalingen, dag en nacht, met één druk op de knop.

De grens tussen banken en blockchain vervaagt snel. Vandaag zijn het Citibank en Coinbase. Morgen volgen er meer. En dan wordt duidelijk dat de crypto toekomst niet langer een visie is, maar realiteit.

Veilig je stablecoins kopen, verkopen en opslaan

Met een gedeelte van je portfolio in stablecoins kun je snel toeslaan bij nieuwe kansen en daarom is het belangrijk om ze op te slaan op een veilige plek zoals een non-custody wallet waarbij je snel kunt handelen vanaf je telefoon. Het voordeel van een non-custody wallet is dat je zelf in het bezit bent van de private keys en dus de enige eigenaar bent.

What makes Best Wallet different? 🌐 ✅ Access new tokens before they launch

✅ Multi-chain support across top networks

✅ Everything you need in one app Not all wallets are built the same. 📲 Get Best Wallet today: https://t.co/Ykt3PTrPG0 pic.twitter.com/JrPw29MF4G — Best Wallet (@BestWalletHQ) September 29, 2025

Best Wallet is een snelgroeiende non-custody wallet met een maandelijkse gebruikersgroei van 50%. Het ecosysteem wordt binnenkort uitgebreid met hun Best Card en Best Wallet Token ($BEST). Vanaf dan kun je naast het veilig opslaan, kopen en verkopen van je crypto het ook uitgeven bij fysieke winkels met de betaalkaart. Hun $BEST token krijgt een centrale rol in het ecosysteem en geeft je lagere transactiekosten en hogere beloningen bij het staken.

Je hebt nog even de tijd om je $BEST tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk ook een nieuwe prijsverhoging.