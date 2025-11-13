De langste Amerikaanse government shutdown ooit is ten einde. Donald Trump zette woensdagavond zijn handtekening onder de wet die na 43 dagen de federale diensten opnieuw opent. Daarmee komt een periode vol politieke onzekerheid tot stilstand en dat was meteen zichtbaar in de crypto markt. Binnen enkele minuten trokken de drie grootste coins omhoog. De Bitcoin koers steeg ongeveer 1% naar $102.400, de Ethereum koers klom 2% richting $3.450 en de XRP koers steeg 4% naar $2.44.

Directe opluchting in de markt

Beleggers reageerden opgelucht op het einde van de shutdown. De shutdown had meerdere federale diensten stilgelegd, betalingen vertraagd en belangrijke economische updates op pauze gezet. Nu het overheidsapparaat weer draait, verdwijnt een deel van de macro onzekerheid die de afgelopen weken op de markt drukte. Volgens analisten is dat precies het soort katalysator waar risk assets op wachten.

The shut down is officially over! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/osx6TpNNoS — Valente Montes (@Valente_Montes) November 13, 2025

Trump beëindigt shutdown en benadrukte dat het akkoord een snelle terugkeer van salarissen en overheidsprogramma’s mogelijk maakt. In financiële markten zorgde dit voor meer duidelijkheid over de korte termijn. Vooral crypto reageert gevoelig op onzekerheid, waardoor het einde van de shutdown meteen een lichte rotatie terug naar digitale assets bracht.

Waarom crypto positief reageert

Politieke onzekerheid is historisch gezien een rem op risicovolle investeringen. Wanneer de situatie stabiliseert, ontstaat ruimte voor institutionele stromen die tijdens de shutdown aan de zijlijn stonden. Dat is precies wat we nu terugzien op de grafieken.

Arthur Hayes, medeoprichter van BitMEX, zei eerder deze maand dat een nieuwe Bitcoin rally pas zou ontstaan wanneer de shutdown werd opgelost. Zijn argument was simpel. Zonder zekerheid over beleid en economische data durven grote fondsen minder snel kapitaal in te zetten. Nu die zekerheid terugkeert, komt het scenario van Hayes opvallend snel tot leven en is de Bitcoin koers verwachting positief.

Impact van de shutdown op de markt

De shutdown zorgde de afgelopen weken voor vertraagde rapportages van economische indicatoren, minder duidelijkheid over renteontwikkelingen en spanningen rond overheidsuitgaven. Dat had invloed op liquiditeit en handelsvolume. Bitcoin zakte eerder deze week nog richting $99.300 toen traders defensieve posities innamen.

President Trump signs bill to reopen the government. The longest shutdown in US history is over, but it will take time for things to return to normal. https://t.co/wqqceeYUad pic.twitter.com/CCXkplBHYI — CNN (@CNN) November 13, 2025

Voor Ethereum en XRP gold hetzelfde. De markt wachtte op een signaal dat de politieke blokkade zou worden opgelost. Ethereum bleef hangen onder $3.500 en XRP zakte kort naar niveaus die sinds begin juli niet meer waren gezien.

Dat maakt de stijging van vandaag extra logisch. Met het einde van de shutdown kunnen instellingen opnieuw kapitaal verspreiden zonder angst voor onverwachte beleidsproblemen. Hierdoor ontstaat ruimte voor herstelbewegingen die de afgelopen weken waren geblokkeerd.

Nu de rust terugkeert, kijken analisten naar de vraag of deze eerste opleving kan uitgroeien tot een bredere trend in de markt van beste altcoins. Bitcoin moet eerst weer boven technische niveaus komen om een sterkere voortzetting te bevestigen. Voor Ethereum lijkt een doorbraak boven $3.500 belangrijk, terwijl XRP op korte termijn vooral steun moet vasthouden boven de recente bodem.

🇺🇸 BREAKING: Trump just ended the Govt. Shutdown Risk back on, liquidity printer warming up BTC & alts might cook as markets breathe again But if stonks steal the flow, crypto gets sidlined It’s macro szn again pic.twitter.com/DaFWL45Uxr — Crypto Industry (@JoinCryptoToday) November 13, 2025

Toch overheerst het gevoel dat het ergste achter de rug is. De shutdown was voor veel traders het signaal om voorzichtig te blijven, maar die rem verdwijnt nu. Vooral in een markt waar sentiment snel omslaat, kan zo een politieke doorbraak de start zijn van nieuwe volatiliteit en mogelijk een verdere stijging richting het einde van het jaar.

De ontwikkelingen rond Trump blijven een terugkerend thema binnen Trump crypto discussies. Zijn invloed op het sentiment is merkbaar, vooral wanneer het gaat om stabiliteit binnen het economisch beleid. Grote spelers letten niet alleen op de wetgeving zelf, maar vooral op de gevolgen voor de liquiditeit in markten.

Crypto reageert vaak eerder dan traditionele beurzen wanneer onzekerheid wordt weggenomen. Dat maakt momenten zoals vandaag waardevol voor investeerders die inspelen op vroeg herstel.

De rol van Best Token in deze marktbeweging

