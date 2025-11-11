Standard Chartered lanceert de eerste stablecoin-betaalkaart in Singapore in samenwerking met DCS Card Centre. Met DeCard kunnen gebruikers stablecoins direct in het dagelijks leven uitgeven. De stap toont hoe traditionele banken blockchaintechnologie omarmen. Tegelijkertijd profiteert XRP. In dit artikel gaan we hier dieper op in en bekijken we wat dit betekent voor de koersverwachting van Ripple.

Standard Chartered lanceert eerste stablecoin betaalkaart in Singapore

Standard Chartered gaat samenwerken met DCS Card Centre om DeCard te ondersteunen, een nieuwe betaalkaart waarmee gebruikers stablecoins kunnen uitgeven in de echte economie. De samenwerking start in Singapore en zal later worden uitgebreid naar andere belangrijke markten.

Met DeCard wil Standard Chartered inspelen op de groeiende vraag naar gereguleerde betalingen met stablecoins en tegelijkertijd extra gebruiksgemak bieden. DeCard heeft daarvoor een samenwerking opgezet met een van de grootste internationale banken, die zich eerder al positief heeft uitgelaten over on-chain betalingen.

DeCard is now powered by one of the world’s most trusted financial institutions. We’re proud to partner with @StanChart to bring secure, transparent, and efficient stablecoin payments to the mainstream. More on the partnership 👉 https://t.co/3BIjrXZ76r pic.twitter.com/5eAMDXvVRM — DeCard (@DCS_DeCard) November 11, 2025

Singapore toont al langer een sterke vraag naar elektronische betaaloplossingen die de kloof tussen de traditionele banksector en crypto helpen overbruggen.

De bank heeft zich vaker uitgesproken ten gunste van crypto-adoptie. CEO Bill Winters benadrukte eerder al de mogelijkheid dat in de toekomst alle financiële transacties on-chain kunnen plaatsvinden.

Hoe werkt DeCard in de praktijk?

Standard Chartered zal via zijn virtuele accounts en API’s samenwerken met DCS om virtuele rekeningen te creëren voor DeCard-holders. De kaart kan inkomende betalingen onmiddellijk verifiëren en verwerken via meerdere kanalen. Aan de gebruikerskant betekent dit een naadloze ervaring, zelfs bij meerdere transacties tegelijk.

De bank verzorgt alle bancaire diensten en kan mogelijk ook verbinding maken met de financiële markten. De dienst wordt gereguleerd en is in eerste instantie alleen beschikbaar voor houders in Singapore.

Aan de crypto-zijde biedt DeCard een D-Vault voor de afhandeling van cryptobetalingen en het volgen van transacties. DCS Club, voortgekomen uit Diners Club Singapore, wil hiermee uitgroeien tot een volgende generatie betalingsgateway. Dankzij de koppeling met Web3 kunnen extra voordelen en ervaringen worden ontgrendeld voor gebruikers.

DeCard blijft zich richten op stablecoins als een relatief laag-risico manier van crypto-eigendom. Volgens de kaartuitgever kunnen stablecoinposities belangrijk zijn om reserves te beschermen, vooral tijdens marktturbulentie.

DeCard is bovendien een van de weinige kaartuitgevers die gebruikmaakt van Polygon, een van de eerste layer 2 netwerken die Ethereum-transacties schaalt. Het bedrijf breidt ook zijn selectie stablecoins uit, met recente toevoegingen van USDC en USDT. DeCard-accounts zijn gekoppeld aan een Polygon-wallet, waardoor gebruikers hun saldo direct kunnen zien wanneer ze stablecoins bezitten.

XRP profiteert

De beweging van Standard Chartered richting gereguleerde stablecoinbetalingen vormt ook een belangrijke stap vooruit voor projecten als Ripple. De bank werkt al jaren samen met RippleNet voor grensoverschrijdende transacties en staat bekend als een van de vroege institutionele aanhangers van blockchain-gebaseerde betalingsoplossingen.

De nieuwe infrastructuur rond DeCard sluit nauw aan bij de visie van Ripple op snellere, goedkopere en interoperabele transacties tussen traditionele banken en digitale netwerken. Naarmate meer financiële instellingen stablecoin- en on-chain-betalingen omarmen, groeit ook het gebruik van interoperabele netwerken zoals die van Ripple, die een brug slaan tussen fiat en crypto.

Hierdoor kan de toenemende vraag naar gereguleerde stablecoinbetalingen indirect de adoptie van XRP als brugvaluta versterken; een positief effect hebben op de XRP koers.

