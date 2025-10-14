De langverwachte speech van Fed voorzitter Jerome Powell staat op de agenda. Beleggers verwachten duidelijkheid over het rentebeleid richting het eind van het jaar. De kans op een renteverlaging in oktober ligt volgens futuresmarkten op 97%. In december is dat 89%.

Na recente handelsdreigingen tussen de VS en China vreest de markt een extra schok. Powell’s woorden kunnen het verschil maken tussen verder herstel of een nieuwe correctie. In de aanloop beweegt Bitcoin licht omhoog richting $123.000, na de crash van vorige week.

Bitcoin herstelt, leverage historisch laag

De Bitcoin koers zit in een fragiele bounce. Van een dieptepunt onder $102.000 is BTC inmiddels opgekrabbeld tot $123.000. Opvallend is dat de leverage op de futuresmarkt op het laagste niveau in jaren staat.

Volgens analisten wijst dat op een gezondere marktstructuur. Minder speculatieve posities betekent dat de recente stijging breder gedragen wordt. Het Fear & Greed Index staat op 41, neutraal, maar voorzichtig.

Goud door $4100 – tijd voor Bitcoin?

De goudprijs heeft deze week een nieuwe mijlpaal bereikt met een piek boven $4100. Analisten van Fundstrat signaleren dat dit niet alleen komt door onzekerheid, maar ook door hernieuwde interesse in hard assets.

Toch verschuift een deel van dat kapitaal nu naar Bitcoin. Volgens Tom Lee is de correlatie tussen goud en crypto sterker dan ooit. Hij noemt het opvallend dat beide markten stijgen, met een Bitcoin koersverwachting die volledig bullish staat.

Ripple lanceert bug bounty van $200.000

Ripple heeft in samenwerking met Immunefi een bug bounty programma aangekondigd voor het nieuwe XRP Ledger lending protocol. Beveiligingsonderzoekers kunnen tot $200.000 verdienen voor het vinden van kwetsbaarheden in de code.

Gold over $4,100 isn’t a rally.

It’s a reset in motion. They’ll reprice gold to back value.

They’ll reprice #XRP to move it. With debt imploding, fiat collapsing, and global trust fading, gold should already be $20,000+ an ounce.@DanielaCambone @geraldcelente pic.twitter.com/AYhDnOS4CM — Black Swan Capitalist (@VersanAljarrah) October 14, 2025

De actie loopt van 27 oktober tot 29 november. Het protocol richt zich op institutionele leningen en staat gepland voor release begin 2026. Volgens Ripple directeur Jasmine Cooper ligt er een enorm onbenut potentieel bij de XRP community. Het platform wil yield generatie mogelijk maken zonder onderpand.

Ondanks het nieuws rond het lending protocol daalde de XRP koers de afgelopen dagen met 5,6% naar $2,43. De koers blijft onder druk staan door marktsentiment en eerdere veiligheidsproblemen binnen het XRPL ecosysteem.

Toch blijft de ontwikkeling van het protocol een belangrijk signaal dat Ripple de DeFi markt serieus betreedt. Bij goedkeuring door validators kan dit leiden tot nieuwe liquiditeitsstromen richting XRP.

Chainlink verrast met 14 nieuwe integraties

Chainlink heeft deze week liefst 14 nieuwe integraties aangekondigd, verspreid over vijf verschillende chains. De koers reageerde positief met een stijging richting $12,80. Analisten zien een technisch doel van $27,88 als de huidige trend aanhoudt.

De toegenomen adoptie van Chainlink’s orakelsystemen onderbouwt het bullish sentiment. Ook institutionele interesse groeit, vooral binnen het tokenisation segment.

Trump-Xi meeting blijft onzeker – markt op scherp

De geplande ontmoeting tussen Donald Trump en Xi Jinping in november staat onder druk. Handelsspanningen lopen op sinds Trump zijn plan aankondigde om vanaf 1 november 100% tarieven op Chinese importgoederen te zetten.

💥BREAKING: 🇺🇸🇨🇳China officially confirms new trade talks with the United States focused on tariff negotiations. 🔥 Officials say discussions aim to ease tensions and stabilize global markets.🔥#USA #China #tariffs pic.twitter.com/E6kim9uOpw — Coin Space (@space2402) October 14, 2025

Een mislukking van het overleg kan de markten opnieuw in beroering brengen. Crypto reageert meestal heftig op geopolitieke escalaties, met name door het effect op liquiditeit en risk appetite bij institutionele beleggers.

Volgens data van Blockchain Center staat de Altseason Index momenteel op 80/100. Dat betekent dat altcoins aanzienlijk beter presteren dan Bitcoin over de afgelopen 90 dagen.

Tokens zoals LINK, ADA en TRX boeken flinke winsten, gesteund door stijgende TVL en activiteit op DeFi platformen. Retail interesse neemt toe en de memecoins keren voorzichtig terug in het beeld, al blijven de grote projecten dominant.

De komende dagen draait alles om Powell’s impact. Als hij concrete hints geeft over renteverlagingen, kan dit de crypto markt vleugels geven. Daarnaast blijft de spanning rond de Trump-Xi meeting en de mogelijke gevolgen voor handel en kapitaalstromen een risicofactor.

