Het begon dit weekend allemaal nadat Trump aankondigde importheffingen van 100% te gaan rekenen vanuit de Verenigde Staten naar China. Dit heeft vaker invloed gehad op de markt, en ook dit keer zorgde het voor een enorme daling. Inmiddels is het herstel stevig ingezet, en de laatste update vanuit Trump geeft ook hoop voor de markt.

Hij geeft op zijn eigen Truth Social aan dat China zich geen zorgen moet maken. Volgens de president had president Xi ‘alleen een slechte dag’ en wil de Verenigde Staten eerder China helpen dan pijn doen.

Crypto markt schiet weer omhoog

Na de crash dit weekend zakte de totale marktwaarde van crypto in tot zo’n $3,6 biljoen. Dat is het laagste niveau sinds begin augustus. Inmiddels is de marktwaarde van crypto alweer gestegen tot $3,9 biljoen.

Nu Trump ook nog eens de eerdere dreiging afgezwakt heeft, lijkt er niets meer in de weg te staan voor de cryptomarkt om terug te stijgen richting de marktwaarde voor de crash; toen stond het nog op een hoogtepunt van $4,3 biljoen, wat ook direct de hoogste stand ooit was.

Door de laatste post van Trump en de reacties vanuit China lijkt het erop dat beide kanten de handelsoorlog willen de-escaleren. Als er daadwerkelijk andere signalen komen dan voorafgaand aan dit weekend, kan dit er voor zorgen dat de markt telkens weer een nieuwe instroom van kapitaal ontvangt.

Hoeveel risico willen traders nemen?

De komende periode is het cruciaal voor de crypto markt of traders risico willen nemen of niet. In de afgelopen maanden zien we vooral een stijging van de investeringen in goud, wat er juist op wijst dat beleggers op zoek zijn naar investeringen met een laag risico.

Met de dreiging van nieuwe importheffingen, de voornamelijk risico-averse investeringen en de crash van afgelopen weekend staat het welbekende ‘Uptober’ op losse schroeven. Normaal gesproken stijgt de crypto markt in oktober, maar door deze ontwikkelingen staat de markt er een stuk volatieler voor.

Kansen richting eind november

