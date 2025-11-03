De winsten die het afgelopen weekend op de crypto markt zijn verdiend, zijn inmiddels weer gewist. Mysterieuze activiteiten van crypto whales trekken de aandacht te midden van dalende prijzen. Wat is hun crypto verwachting, wat gaat crypto doen?

Crypto markt beleeft (opnieuw) kleine crypto crash

De crypto markt heeft een slechte week achter de rug, met een daling van 6% voor de Bitcoin koers. Ethereum, de grootste altcoin, deed het nog minder en verloor in zeven dagen tijd zelfs 10% van haar waarde. Een flink deel van het verlies kwam op maandagochtend tot stand: de kleine winsten die in het weekend werd geboekt, werden in de Aziatische handelssessie uitgegumd.

Deze kleine crypto crash is wellicht tekenend voor de huidige crypto markt: traders weten niet goed wat crypto gaat doen, en pakken daarom snel de (weinige) winst die zij boeken. Deze onzekerheid in de crypto verwachting komt voor uit meerdere factoren, zoals het uitblijven van ‘uptober’ en de perikelen rondom president Trump.

De complete crypto markt is inmiddels $3,59 biljoen waard, een flinke achteruitgang ten opzichte van begin oktober: toen waren alle tokens gezamenlijk goed voor $4,3 biljoen.

Crypto whales doen grote transacties

Te midden van de dalende prijzen en de onzekere crypto markt kijken veel traders naar de activiteiten van whales; deze hebben vaak een voorspellende werking en kunnen helpen de vraag ‘wat gaat crypto doen?’ te beantwoorden.

Analist EmberCN maakte deze week bekend een whale te hebben gevonden die 20.021 ETH (ongeveer $78,15 miljoen) van Binance naar een persoonlijke wallet heeft overgeheveld. Dit kan een teken zijn dat de anonieme whale in kwestie een positieve crypto verwachting aanhoudt, en zijn tokens veilig offline wil bewaren.

Dezelfde trader had eerder al $700 miljoen USDC als collateral gebruikt om $262 miljoen aan Ethereum te kunnen lenen – waarschijnlijk met het doel deze te shorten.

JUST IN: Bitcoin OG has deposited 1,000 $BTC, worth $110.6 million, into Kraken today in 2 transactions. In total, the OG has deposited 7,003 BTC, worth $775.1 million, into CEXs over the past 3 weeks. pic.twitter.com/9aR6Ho2uZz — Whale Insider (@WhaleInsider) November 2, 2025

Ook was onlangs in het crypto nieuws dat whales in totaal 200.000 ETH gekocht hebben.

Tegelijkertijd zijn er verschillende crypto whales die hun tokens juist richting exchange wallets sturen. Zo heeft een oude Bitcoin gebruiker, die al sinds 2010 de tokens bezit, 500 BTC ($55 miljoen) richting Kraken gestuurd. Daarnaast is er vanuit een andere crypto wallet een transactie van 351 BTC richting exchanges geweest.

Ook op de derivatenmarkt geven crypto whales een gemengd beeld. Een grote crypto whale met een 100% win rate is gisteren long gegaan op grote cryptomunten zoals Ethereum, Bitcoin en Solana

JUST IN: Smart trader 0xc2a3 with 100% win-rate, adds to his BTC, ETH and SOL longs. Current positions:

– 39,000 $ETH ($151 million)

– 1,070 $BTC ($118 million)

– 569,050 $SOL ($105 million) This trader also placed limit orders to add 40,000 SOL ($7.36 million) longs at $184. pic.twitter.com/terPPGyEg3 — Whale Insider (@WhaleInsider) November 2, 2025

Op kleinere tokens, zoals bijvoorbeeld Aster, gaan crypto whales dan weer short – een gemengde strategie waarmee deze traders zich waarschijnlijk voorbereiden op een volatiele markt. De bullish hefboom die zij hebben op grote munten brengt evenwicht in de meer selectieve shortposities op kleine cryptomunten.

Jezelf voorbereiden op crypto nieuws

De bewegingen van crypto whales zorgen doorgaans voor een scherpe marktvolatiliteit. Met long posities op de grote tokens lijken deze investeerders aan te geven dat zij positief gestemd zijn over de crypto markt op de lange termijn. In afwachting van meer crypto nieuws kan het zodoende interessant zijn om ook in (bijvoorbeeld) de Bitcoin en Ethereum koers te stappen.

