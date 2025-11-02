Ethereum-whales hebben in korte tijd ongeveer 200.000 ETH gekocht, met een geschatte waarde van $775 miljoen. Deze actie wijst op hernieuwde koopinteresse bij grote marktspelers. Tegelijkertijd dreigt op de grafiek een zogenoemde death cross te ontstaan tussen de 20-daagse en 100-daagse EMA. Dit is een technisch signaal dat vaak samenvalt met neerwaartse druk. Kan de Ethereum koers deze tegenstrijdige krachten weerstaan?

Ethereum koers versterkt door vertrouwen van de whales

Volgens on-chain data zijn de grote ETH wallets sinds eind oktober opnieuw actief. Hun gezamenlijke bezit steeg van ongeveer 100,89 miljoen naar 101,09 miljoen ETH. Zulke aankopen wijzen erop dat whales zich strategisch voorbereiden op een sterkere Ethereum markt in november.

Ook de retail investeerders laten een positiever beeld zien. De Money Flow Index (MFI), een indicator die het geldvolume in een token meet, steeg sinds 28 oktober. Terwijl de Ethereum koers in die periode iets lagere bodems vormde, maakte de MFI juist hogere bodems.

Dit verschil wordt een bullish divergentie genoemd en betekent dat er ondanks lichte prijsdalingen geld in de Ethereum markt stroomt. Het suggereert ook dat de kleinere ETH kopers de verkoopdruk gedeeltelijk opvangen.

Toch verkopen sommige langetermijn holders hun Ethereum tokens, wat de instroom van nieuw kapitaal deels afremt. Deze winstnemingen zijn zichtbaar sinds eind oktober en beperken de kracht van de recente ETH koopgolf.

Dreigende death cross zet druk op de ETH koers

De technische analyses laten zien dat de 20-daagse EMA binnenkort onder de 100-daagse EMA kan zakken. Dit patroon, een zogenoemde death cross, geeft aan dat het kortetermijnmomentum afzwakt ten opzichte van de langere trend.

De laatste keer dat een vergelijkbare kruising verscheen, midden oktober tussen de 20- en 50-daagse EMA, daalde de Ethereum prijs met ruim 13%.

Als deze death cross zich nu opnieuw vormt, kan dit extra verkoopdruk veroorzaken, vooral omdat sommige grote ETH wallets nog steeds winst nemen. Het sentiment blijft daardoor gemengd: waar whales en retailinvesteerders blijven kopen, drukken bears de koers tijdelijk naar beneden.

Blijft de koopactiviteit echter sterk genoeg om de Ethereum koers boven de 100-daagse EMA te brengen, dan kan dit patroon worden voorkomen. In dat scenario kan het marktsentiment herstellen en blijft de huidige structuur behouden.

